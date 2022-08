Kometa padla s Třebíčí. Koblížek se trefil v premiéře: Nohy byly zavařené

Jaký máte pocit z prvního utkání?

„Je začátek. Hodně trénujeme, příprava je náročná. Nohy byly trošku zavařené. Nikdo z nás dlouho nehrál. Jsou to nějaké čtyři měsíce od našeho posledního zápasu. Bude se to jenom zlepšovat.“

Pomohl vám vstřelený gól?

„Každý gól pomůže. Hned po něm jsem se cítil trošku líp. Na střelu jsem měl docela dost času. Kim mi to dal hezky přes střed a Marek Hrbas tam výborně stál. Gólman nic neviděl. Pak to bylo jenom o tom, abych to někam trefil.“ (úsměv)

Mrzí porážka s Třebíčí, byť jste hráli bez mnoha zkušených borců?

„Pro mě speciálně bylo fajn hrát zase v Brně. Přišli nějací diváci (lehce přes 1000) a každá porážka samozřejmě mrzí. Musíme pracovat dál. Je super být zpátky v Brně. Můj poslední zápas byl proti Táboru v mladším dorostu.“

Jak se adaptuje v týmu Fin Kim Strömberg? Prý je docela stydlivější.

„Finové takoví jsou. Kima není v kabině úplně slyšet, ale myslím, že zapadl v pohodě. Nevidím tam žádný problém. Překládám mu cvičení, anebo když kouč něco říká. Hodně se spolu bavíme o tom, co chceme hrát. Hokejová cvičení jsou stejně všude stejná. On to pochopí sám.“

Už vám sdělil, že si musí na český hokej zvyknout?

„Takhle jsme se ještě nebavili. Možná to přijde po tomto zápase. I já jsem to už poznal. Český hokej je silovější než finská soutěž. Kim je zkušený, dokáže si podržet puk. Je to hokejový centr. Nebude jezdit z rohu do rohu a někoho hitovat.“

Do Česka jste se stěhoval v červenci autem, na cestě jste strávil dva dny. Jak to proběhlo?

„Cesta uběhla rychle. Nijak jsem se z toho nehroutil. Vzadu jsme měli psa, který to celé prospal. Jednu noc jsme spali v Kaunasu v Litvě.“