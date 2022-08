Strömbergův život s Kometou: Vše je na špičkové úrovni. V Brně má i rodinu

V kabině se moc neprojevuje. Chytá první česká slovíčka, pokyny trenérů mu překládá do angličtiny spoluhráč Radek Koblížek. Na ledě už však na sebe Fin Kim Strömberg upozorňuje. V prvním přípravném duelu s Třebíčí (2:3) vedl při absenci Petra Holíka první útok Komety a v přesilovce přihrál na gól. Jistě, Koblížkovi. S ním je sehraný už z minulé sezony, kdy se potkali v KooKoo. „Necítil jsem se špatně, ale mohlo to být lepší,“ shrnul pro web iSport.cz čtyřiatřicetiletý centr.

Hned jeho premiéra vám řekla to základní. Kim Strömberg v extralize nevyhraje soutěž v hitech. Vysoký útočník s hromadou zkušeností z několika evropských soutěží hraje s hlavou nahoře, vyhlíží víc puk než soupeře na trefení. „Kim je hokejový centr. Nebude jezdit z rohu do rohu a někoho hitovat,“ potvrdil Koblížek, který mu dělá tlumočníka a částečně i průvodce českým životem. „Za to mu děkuji. Ale taky se snažím pochytit ty věci sám. Nemůžu ho pořád otravovat,“ poznamenal odchovanec Jokeritu.

Parťák Koblížek nevidí v aklimatizaci Seveřana problém. „Kima není v kabině úplně slyšet, Finové jsou takoví. Ale myslím, že zapadl v pohodě. Překládám mu cvičení, anebo když kouč něco říká. Hodně se spolu bavíme o tom, co chceme hrát. Hokejová cvičení jsou stejně všude stejná. On to pochopí sám.“

Posila z finské nejvyšší soutěže se v Brně zabydluje i s rodinou. Dorazili za ním manželka s dcerou. Zvykají si na jiné prostředí a podnebí. „Přijde mi, že tady není tolik stresu. Lidé si užívají teplého počasí,“ usoudil kreativní útočník, třetí nejproduktivnější hráč play off předchozího ročníku finské Liigy.

V Kometě se s ním počítá do druhé lajny, nejspíš právě s Koblížkem a slovenským reprezentantem Andrejem Kollárem. Tohle trio absolvovalo společně i první mač. „Jsou tady hodně šikovní hráči. A neřekl bych, že bylo tempo pomalejší než ve Finsku. Je to prostě jiný hokej. Hrálo se rychle,“ hodnotil svou první zápasovou zkušenost v novém angažmá.

Primárně se však koncentroval na sebe, svůj výkon. Je zvyklý moc neřešit okolí a věnovat se práci, za kterou je placený. „Hraju si svůj zápas. Stejným způsobem jako ve Finsku,“ zdůraznil. „Jdu den po dni, učím se nové věci,“ doplnil.

Tým, který Kometa postavila, se mu zamlouvá. I tréninkový proces. „Všechno je na špičkové úrovni a pracuje se kvalitně. Udělalo to na mě dojem,“ ocenil Strömberg, jenž si z Finska pamatuje kromě Koblížka na Adama Zbořila. Pár dalších borců znal podle jmen.

Teď už je součástí kolektivu. Porážka s prvoligovou Třebíčí, proti níž nastoupil Pešoutův výběr bez většiny zkušených hráčů, ho nijak nerozhodila. „Tvrdě trénujeme,“ vysvětloval těžší nohy a zároveň pochválil protivníka. „Oni hráli hodně chytře. Dobře bránili, měli kvalitního gólmana a dávali góly v přesilovkách,“ uvedl.

Vyzrálý centr dostal šanci i v závěrečných nájezdech, ovšem blafák nedotáhl. „Nechci se vymlouvat, měl jsem vystřelit lépe. Nicméně už jsem neměl svou hokejku. Musel jsem si jednu půjčit od spoluhráče,“ dodal s úsměvem.