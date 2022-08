Frodl bojuje o místo s Willem. Předvedli se oba: Přej a bude ti přáno

Pardubice vstupují do nové sezony se dvěma ambiciózními gólmany. Větší porci zápasů z dvojice Dominik Frodl (vlevo) a Roman Will ale může mít jenom jeden • facebook.com/@hcpce

Pardubice mají v kádru dvě gólmanské jedničky. Klub ovládl Dolomiten Cup v Itálii, gólmani váleli. Roman Will vychytal výhru 2:0 nad Augsburgem, Dominik Frodl se blýskl při výhře 4:1 nad Eisbärenem Berlín. Takže? Jede se dál. „Mám to vždycky založené na tom, že s parťákem v bráně potřebuju mít super vztah,“ říká Frodl, že na kolegu rozhodně nevrhá zamračené pohledy.

Jaký byl váš první zápas sezony? Žádná pohoda, klídek, přišlo mi, že docela ostré tempo.

„Šance tam měli, ale myslím, že to je jedině dobře. Je příprava a jsem rád, že jsem si mohl taky sáhnout na puk, zkusit si zápas. Nebral bych to ale tak, že bychom hráli nějak špatně, spíš to bylo vyrovnané. Pro nás rozhodla kvalita, kterou, doufám, budeme mít i v sezoně. To vlastně bylo stejné v obou utkáních. Potěšilo by, kdybychom tímhle stylem dokázali vyrovnané zápasy překlápět na naši stranu.“

Cestovali jste za dvěma zápasy 800 km daleko. Je to i do jisté míry zpestření v současné předzávodní rutině?

„Je to příprava, čím lepší týmy proti sobě máte, tím vás lépe prověří. Z pohledu toho, co nás dál čeká, to bylo jedině dobře. Teď už si zahrajeme jen se soupeři z Česka. Vyzkoušeli jsme dvakrát německý hokej, byl takový důraznější. Kluci docela lítali, fyzická hra tam být musela taky.“

V prvním zápase s Augsburgem se výborně předvedl druhý brankář Roman Will . Netrpěl jste stresem, že teď se to samé čeká i od vás a bitva o místo v bráně se rozjela naplno?

„Ale ne, takhle se to brát nedá. Chtěl jsem samozřejmě podat co nejlepší výkon, ale tak to mám vždycky a tím se taky od nikoho jiného neliším. Dám do toho zkrátka 100 procent, a co se stane, to se stane. Naštěstí mě puky trefily a já se cítil dobře. Určitě je to svým způsobem taky boj mezi námi, každý bych chtěl odchytat co nejvíc zápasů. Teď začínáme a všichni víme, co je Willda za gólmana. Chcete být v bráně, ale zásadní je, aby to šlapalo týmu, pak by nebyl problém, kdybychom se my dva třeba nějak točili.“

Oba dva se od pohledu jevíte jako klidní, inteligentní a vyloženě hodní kluci. Nebylo by lepší...

(vpadne do otázky) „Ještě hezcí, jste zapomněl.“ (směje se)

Pardon, tohle asi neposoudím. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli by nebylo lepší mít vedle sebe, odpusťte to slovo, hajzla, abyste ho mohl aspoň nesnášet, kdyby chytal víc? Nedovedu si představit, že vy dva byste roli prevíta dokázali.

„Mám to vždycky založené na tom, že s parťákem v bráně potřebuju mít super vztah. Myslím, že Willda to má stejně. Řídím se tím, že přej a bude ti přáno. Jsme v jednom týmu.“

Ale dva gólmani s ambicemi chytat.

„Ano, jsme ambiciózní, ovšem taky nám jde oběma o tu samou věc. Chceme, ať je úspěšný tým. Je tady vzájemná konkurence, což je dobře, protože by nás mohla posouvat dál a dál.“

A kdybychom se ještě podívali, jak si do sebe sedá celý tým. Přišlo dost výjimečných hráčů, v Itálii jste ukázali pár velkých záblesků. Potřebuje tahle silná parta už jen vyladit souhru?

„To je samozřejmý, sednout si musí každý tým, ať jsou to Kotěhulky, Pardubice, Sparta nebo Slavia. Máme tady nové kluky, ale všichni, co přišli, tak dorazili buď s velkými zkušenostmi z KHL, nebo jde o nejlepší hráče z extraligy. Vazby se musí tvořit, ale tím, jací, sem přišli hráči, si myslím, že to půjde rychleji. Parta je tady skvělá, všichni noví kluci zapadli. V kabině je hodně srandy, tak doufám, že takhle to bude jen dál pokračovat a budeme v sezoně úspěšní.“

Změnilo se toho pro brankáře hodně, když se s příchodem Petera Čerešňáka, Davida Musila a Tomáše Dvořáka vyměnila půlka obrany?

„Určitě, přišli tři obrovští chlapi. Když to tak řeknu, možná právě tohle byl ten krůček, který nám chyběl v play off, že do semifinále postoupily Budějovice. Ony nás tím důrazem udělaly. Teď jsou tady další TOP tři beci, ti nejlepší v extralize. Bude to znát, ale zase, musí si všechno chvíli sedat. Našim úkolem je, abychom všechno ladili na úvod sezony. Zápasy v Itálii ukázaly, že sílu bychom mít měli. Pokud dodržíme plnit věci, které máme dělat, bude to dobrý.“

