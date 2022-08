Boleslav reaguje na Šmídův tweet o nebezpečném drilu: Byla to zkouška…

Zatímco Liberec Patrika Augusty schytal druhou letní porážku v řadě a má co pilovat, v Boleslavi se po úvodním klopýtnutí se Slavií dočkali lepší nálady. „Pro nás druhé přípravné utkání, obměněná sestava a zájem vidět všechny hráče, hlavně nové. S ohledem na to, že šlo o jejich první utkání, to nebylo vůbec špatné. Je tam spousta věcí, které musíme do začátku soutěže odstranit a pracovat na nich, ale byli jsme lepší než Liberec. Výsledek hodnotit nechci, šlo o to vzít si do další přípravy co možná nejvíc. Tak abychom byli na další utkání ještě víc připravení,“ hodnotil druhý trenér BK Petr Haken.

Prázdninové výsledky mnoho neznamenají. Výhry se nepřeceňují, na druhou stranu prohrávat nebaví nikoho.

„Pro mě výsledky asi moc důležité nejsou,“ reaguje Haken. „Nicméně první dva zápasy jsou důležité v tom, že získáte materiál, podle nějž pokračujete v další přípravě. A zároveň je ideální, pokud domácí utkání zvládáme výsledkově, hlavně kvůli divákům.“

Boleslav šla do úterního mače s Bílými Tygry z plného tréninku, dopoledne ladila přesilovky a oslabení. „Šlo o svižnou půlhodinku, o dost intenzivní tréninkovou jednotku,“ pokračuje parťák Ladislava Čiháka, kterého potěšilo, že dřina na hráčích nezanechala stopy. „Pro nás je důležité, že hráči vydrželi v tempu a nasazení celých šedesát minut. Ve středu pokračujeme v klasické práci, z intenzity nechceme ubírat.“

O intenzitě boleslavských tréninků vědí i daleko za hranicemi. Koncem července se krátká ukázka dostala i na twitter, kam bývalý liberecký obránce Ladislav Šmíd pověsil získané video drilu, v rámci nějž hráči střídají dávku na ledě se zvedáním těžkých činek na stanovišti za mantinelem.

Na sociálních sítích z toho bylo slušné haló. „Promiňte, ale tohle je šílené… Jezdíte několik kol na bruslích, jste vyflusaný a do toho jdete dělat těžký olympijský cvik v podobě zvedání činek? Navíc nadhozy na bruslích, tedy bez stabilního držení nohou na zemi. I můj táta mi říkal, že takovéhle věci nedělali ani v Jihlavě v šedesátých letech. A že tam vládla tvrdá disciplína a dřina… Tohle je hazard, v němž jde o zdraví. Snadno si odpravíte záda, natáhnete cokoli dalšího. Do dnešního hokeje to absolutně nepatří. Mým cílem bylo zajistit, aby to těm klukům v Boleslavi už nedělali,“ okomentoval to poté někdejší bek Edmontonu a Calgary pro iSport.cz.

Reakce Boleslavi? Celkem v klidu… „Tento trénink byl součástí závěru páteční jednotky, kterou jsme chtěli tímto způsobem kondičně zakončit. Byla to zkouška, šli jsme do ní. Zda v tom budeme pokračovat, nebo ne, to je naše interní věc,“ vrací se k tomu Petr Haken.

Podle informací iSport.cz na pokyn vedení tento způsob přípravy v Boleslavi už neproběhne. „Není to tak, že by byl vyhlášen stop stav na tento typ tréninku. Jsem rád, že se o tom můžeme pobavit, analyzovat. Dává mi to smysl. I když třeba uděláme něco, co zrovna není na místě, nebo si vyhodnotíme, že to příště dělat nebudeme, vždycky u toho padne otázka, proč a debatujeme o tom. Nechci tím pádem reagovat pouze na to, že někdo na sociálních sítích vyjádřil odlišný názor. Na můj vkus se to až zbytečně nafukuje,“ domnívá se Haken, jenž je minimálním uživatelem sociálních sítí. „Nechci vypadat jako alibista, ale nejsem v tomto směru aktivní a ani toho nejsem fanoušek. Pokud má někdo jinou zkušenost s trénováním a názorem na něj, rád si s ním o tom popovídám. Neřeším video, ale obsah tréninku, proč, co a jak.“

