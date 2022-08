Lantoši jako eso Boleslavi? S Pastou trávil Silvestr, KHL není téma

Kdyby všechno šlo tak, jak si v Boleslavi nachystali, z Róberta Lantošiho (26) by se mohl vyklubat další poklad. Smlouvu v NHL podepsal střelec Miloš Kelemen, odešel do Arizony. Lantoši působil dvě sezony na farmě Bostonu, patří do slovenské reprezentace, má kam růst. „Určitě to nějaký zvykací proces ještě zabere. Tak dva zápasy se ještě protrápím a bude to už dobré,“ pousmál se slovenský útočník po výhře 1:0 v přípravě nad Pardubicemi. Mluvil i o tom, jak na něj zapůsobil Boston, kde hrál 2019-2021 na farmě.

Bylo znát, že Pardubice by měly mít v soutěži velkou sílu?

„Hráli jsme u nich, těžké utkání to bylo určitě. Ale pokud se naučíme takhle vyhrávat venku, bude to dobré. Odvezete si tři body a je jedno, jestli za výsledek 1:0, nebo 3:0. Pořád je to výhra, jestli se naučíme takhle udržet defenzivu, stačí to.“

Body teď nejsou, pomůže výsledek teď v srpnu aspoň k tomu, že budou nohy další den na tréninku o něco méně bolet?

„Hokej je šichta pořád, to není sranda. (usměje se) Ale jasně, že teď vám to takhle pomůže, výhra vám dodá sebevědomí. Hokej umíte, tak jen pilovat systémové věci, aby do sebe zapadly pětky, všechno fungovalo. Zatím máme za sebou dva dobré zápasy, šest bodů, jdeme ve čtvrtek dál!“ (usměje se)

Když mluvíte o té chemii, sám mluvíte švédsky. Pomůže to ladit spolupráci s Pontusem Äbergem, velkou posilou Boleslavi?

„Pomůže, ale určitě i on si musí zvykat. Prošel si NHL, odehrál tam přes 100 zápasů, pak byl ve Švédsku, v Česku ho čeká něco úplně jiného. Jinak se tady třeba posuzují zákroky, něco se tady toleruje, něco ne. Když si zvyknete, jak na vás obránci mohou jít, co smí, co nesmí, tak to chvíli zabere. Ale všechno se dá naučit.“

Bude vám to s Äbergem šlapat?

„Myslím, že ano. Je výjimečné, když do sebe všechno zapadne hned v prvním zápase. Dívám se na to tak, že všechno je proces. Musíme spolu hodně mluvit. Když to řeknu jednoduše, postupně se najdeme, ale musíme si na sebe zvyknout.“

Mladá Boleslav je poslední dobou slušným výtahem do NHL. Smlouvu za mořem dostali Radim Zohorna, naposledy Miloš Kelemen. Je i tohle vaše motivace se zkusit odrazit z extraligy za moře?

„Rozhodně je, pořád mám sen, který jsem měl jako malý kluk. Chci se dostat do NHL, zahrát si tam. Ale ve světě je situace, jaká je. Přál jsem si, ať jsem hlavně teď blízko domovu. Věřím, že se mi to ještě povede a šance přijde. Teď se budu snažit podávat co nejlepší výkony v Mladé Boleslavi, abychom na konci sezony byli úspěšní.“

Dvě sezony jste hrál na farmě Bostonu. Zápas v prvním týmu nikdy nepřišel, ale otevíralo se někdy okénko, že šance byla blízko?

„Myslím, že v prvním roce, kdybych měl smlouvu v NHL, ne jenom v AHL, tak bych šanci možná dostal. Rozuměli jsme si s Peterem Cehlárikem, měli jsme dobrou sezonu, on aspoň malou šanci v Bostonu dostal. Kontrakt jsem dostal až druhý rok, jenže přišel covid. Takže bych řekl, že to časově zkrátka nějak nevyšlo. Ale všechno se děje z nějakého důvodu, takže i tohle. Věřím, že se tam opravdu ještě dostanu.“

Kromě Cehlárika jste měl na farmě kolem sebe i české spoluhráče Dana Vladaře nebo Jakuba Zbořila, oba se do NHL nakonec procpali. Dala vám AHL něco do další kariéry?

„No jéje, absolutní paráda. Naučil jsem se v Americe hodně, máte tam kolem hokeje dost lidí, kteří pracují s jednotlivci. Posouvají vás, vědí, na čem s vámi pracovat. Dost mi to pomohlo, v podstatě tam máte trenéra na každého hráče, když to přeženu. Jestli se chcete posunout, tak musíte pracovat s těmi nejlepšími, abyste se sami nejlepšími stali.“

K nejlepším patří David Pastrňák . Potkali jste se?

„První rok jsem ho poznal na kempu, ve druhé sezoně jsme spolu trávili Silvestra. To si vyloženě užijete, je hodně zábavný, sranda ho poslouchat, skvělý kluk. Obrovským zážitkem pro mě taky bylo, když jsem potkal Marchanda s Bergeronem.“

Škola, když se mladý hráč motá kolem nich, chápu...

„Přesně, když vidíte jejich trénink, co dělají, jak se chovají. Nedají vám nic zadarmo, jsou hodně tvrdí. Velmi rychle se to na vás nalepí, chcete být jako oni.“

Ještě odbočím směrem ke KHL. Na Slovensku je velké téma, kolik reprezentantů odešlo teď do Ruska. Vnímáte, co se všechno kolem těch podpisů děje?

„Já osobně to neřešil vůbec, pro mě tohle nebyla cesta. Jak jsem už říkal, chtěl jsem být blízko domovu a vyzkoušet si českou ligu. Věřím, že až se všechno uklidní, na KHL jednou třeba čas přijde. Hlavně ale taky nevíte, co všechno se bude dít, až tahle situace skončí. Mně se v Česku líbí, jsem rád, že budu hrát za Boleslav. Ale KHL je těžké téma a hodně obtížně se o něm mluví. Já se rozhodl zkrátka takhle.“

