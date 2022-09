Galvas III. Tomáš (16) ve stopách táty a bráchy. Kouč: S Kubou jsou skoro kopie

Lukáš, Jakub a teď už i Tomáš. Do profesionálního hokeje se cpe v Olomouci třetí z rodu Galvasů. Je mu teprve šestnáct, ale už ťuká na dveře za áčka, za které v přípravě odehrál povedené utkání proti Trenčínu.

Mládežnický reprezentant si řekl o další šanci, třeba i v extralize. „Zvládl to na jedničku, ale překvapený jsem nebyl,“ hodnotí Boris Žabka. „Už dřív jsem se na něj byl podívat, proto jsem se vůbec nebál. Galvi výborně vidí hokej, skvěle bruslí. Fyzický fond dojde věkem,“ nepochybuje.

Právě nový asistent bude mít Galvase a spol. na starosti, neboť se chystá věnovat nejen obráncům v áčku. „Určitě je to moje myšlenka, protože jsou tady šikovní kluci. Mám v plánu věnovat se i dovednostním tréninkům mládeže, budu se snažit pomoct juniorce i dorostu. Nechci jmenovat, ale vidím zajímavé hráče, kteří by mohli naskočit do áčka už v průběhu této sezony, nebo třeba až té příští,“ dodává Žabka.

Galvas zažívá výborné období. Nejdříve pomohl českému národnímu týmu do 17 let ke zlatu na prestižním turnaji v USA a následně poprvé okusil, jako to je hrát za A-tým Mory. Typologicky nemá blízko k otci, ale spíš k bráchovi Jakubovi, jenž v minulé sezoně debutoval v NHL za Chicago.

Takže? Šikovné ruce, herní inteligence, zdravé sebevědomí. „Synové jsou jiného ražení než Lukáš. Jsou víc do útoku, zatímco táta byl spíš defenzivní,“ porovnává Jan Tomajko. „Kuba s Tomášem jsou skoro kopie. Mají stejné postavy a hlavně skvělé čtení hry. Navíc dělají správné věci ve správný moment, takovou vlastnost moc hráčů nemá. Je to obrovská výhoda,“ chválí kouč.

Vzhledem k tomu, že například Adam Rutar nosí momentálně ortézu a je otázkou, kdy se znovu zapojí, je možné, že se talentovaný odchovanec objeví i v extralize. Jak však naznačuje Tomajko, vývoj musí mít nějaký logický směr.

„Je mu teprve šestnáct let, potřebuje zesílit. Vyzkoušeli jsme ho v přípravě, teď díky tomu víme, že s námi dokáže odehrát zápas. Extraliga je však něco jiného, chce to spíš postupné krůčky,“ vysvětluje trenér. „Neříkám, že si nezahraje žádný zápas, ale stěžejní pro něj bude letos juniorka. Mějme na paměti, že je to pořád dorostenec. Jeho čas však určitě přijde.“

