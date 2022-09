Větší očekávání od „Friga“: připomíná Irgla, co mu však zatím schází?

Světla reflektorů budou ve Vítkovicích namířena na zkušenější borce, ale výrazný posun, průlom a boj o reprezentační dres se čeká především od něj. Útočník Petr Fridrich (22) by měl být jedním z výrazných tahounů ostravské ofenzivy. Sám to tak vnímá. „Už nejdu na led něco zkusit, ale změnit zápas!“ říká student chemie na Vysoké škole báňské.

Figurou, tréninkovým drilem, dravostí a nakonec i pozvolným rozjezdem v extralize Petr Fridrich připomíná Zbyňka Irgla .

„To sedí, i pohybem jsou si hodně podobní, ale Petr musí ještě hodně makat, aby byl jednou opravdu tak dobrý jako Zbyňa,“ říká Roman Šimíček, sportovní ředitel Vítkovic, který v minulosti s Irglem hrával.

Co zatím Fridrichovi chybí? „Vyhranost, větší mezinárodní zkušenosti,“ má jasno Šimíček. „Tréninkovou morálku má výbornou, je to chytrý kluk, hlavou neuhne. Jen potřebuje víc času na ledě a z toho pramenící herní sebevědomí. I Zbyňa byl na začátku v koncovce zbrklý ušák a chvíli mu trvalo, než se v lize naplno rozjel. Petr v sobě góly má. Když se dostane do pohody a fazony, dostane tím v koncovce i jistější a klidnější ruce.“

Fridrich má za sebou dvě extraligové sezony. Jde nahoru. Zesílil, nabral zkušenosti, v mlýnicích u mantinelů už si ví rady. Je silný v kombinaci, má skvělou orientaci i přihrávku, umí se natlačit do šance. Sám vnímá i psychický posun. Daleko víc si věří.

Vítkovice - Olomouc: Elegantní kombinaci druhého útoku zakončil Fridrich, 1:1 Video se připravuje ...

„Cítím, že jsem se posunul,“ říkal po minulé sezoně v rozhovoru pro Sport. „Byl jsem hráč do čtvrté lajny, který jde na led občas něco zkusit, hrát jednoduše, nedostat gól. Teď už sám sebe vnímám jako hráče, který jde na led změnit zápas. Něco vymyslet. To je hlavní rozdíl, když si srovnám první dvě sezony v lize. Rozdíl v mém mentálním nastavení. Jdu dát gól, jdu změnit zápas.“

To od něj ostatně čeká i trenér Miloš Holaň. „Frigo už je hotový hráč s tendencí se zlepšovat,“ má jasno trenér. „Čekám od něho větší produktivitu, ale zrovna on je příkladem hokejisty, kterého si v klubu chceme pěstovat pro budoucnost jako Vítkovičáka. Jako příštího lídra.“

Fridrich dobře ví, že musí pracovat především na zakončení a proměňování šancí. „Musím trénovat střelbu, zakončení, snažit se proměnit i každou střelu na tréninku. Být si v tom jistý. A správně nastavit hlavu,“ vypočítává. „Neřešit neúspěchy, jít do toho pořád stejně. Věřit svojí hře. V tomto ještě musím nastavení hlavy posunout.“

Výrazně by mu v tom měla pomoct reprezentační zkušenost. V závěru minulé sezony poprvé naskočil do národního týmu, hned při premiéře proti Rakousku skóroval. V pěti zápasech nasbíral tři body (1+2). Trenér Kari Jalonen ho chválil, oceňoval jeho dravost i šikovnost. Reprezentační dres by měl být i další Fridrichův cíl. Zabojovat o pevnou pozici v reprezentaci.

V porovnání s Irglem v tomto zaostává. Zatímco Fridricha pozvánky do mládežnických výběrů míjely, Irgl byl v devatenácti letech juniorským mistrem světa (2000). „Já jsem do osmnácti let na mládežnické výběry neměl, nebyl jsem na takové úrovni,“ hodnotil kriticky Fridrich. „I proto je pro mě reprezentace obrovská motivace, odměna a další impuls. V prvé řadě chci být prospěšný pro Vítkovice.“

Že na to má, ukázal v přípravě. Například na výprasku Komety 7:1 se podílel čtyřmi body (1+3). Na vítkovické soupisce je sice jeho útok s centrem Tobiasem Lindbergem a Janem Bernovským na křídle vedený papírově jako třetí v řadě, ale v přípravě byl nejúdernější. Lindberg nasázel šest branek, Bernovský tři, Fridrich dvě.

„Spolupráci s Frigem a Bernym si docela užívám,“ ocenil zkušený švédský útočník Tobias Lindberg. „Oba jsou velice chytří, rychlí, hbití. Když se tvoří nová formace, musíte věnovat opravdu dost času a úsilí tomu, abyste se naučili, jak se kdo pohybuje, jak na ledě přemýšlí, jak si nejlépe vyhovět. Snažíme se o to a troufnu si říct, že se nám to daří. Věřím, že to tak půjde i dál.“

