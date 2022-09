Mikulášova nadílka: první střídání v extralize a gól. Byl jsem mimo, smál se

„Ani ve snu jsem si nepředstavoval, že takto začnu a dám prvním dotekem hned góla v extralize,“ zářil 198 centimetrů vysoký obr Hovorka. „Že jsme vyhráli, si ale vážím daleko více. Protože si myslím, že snad každý tipoval, že prohrajeme. Dokázali jsme týmovou hrou a obětavostí překonat jejich hokejovost. To byla naše cesta k úspěchu.“

Odchovanec pražské Slavie hrával za mateřský klub ještě v předešlé sezoně první ligu. Do puku, který blokem před sebe vyrazil obránce Jan Jaroměřský, se opřel nekompromisně. Vymetl růžek branky Marka Mazance. „Nervózní jsem ani nebyl,“ líčil pak s úsměvem. „Čekal jsem, že to na mě přijde, jak naskočím na led. Ale vzhledem k tomu, že jsem hned v prvním střídání dal gól, tak nervozita neměla šanci ani přijít.“

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 0:2. Motor na úvod zaskočil mistra Video se připravuje ...

V euforii se ani nestačil pídit po puku na památku. „Byl jsem tak mimo, že jsem fakt puk nehledal,“ zasmál se. „Nestihl jsem si ho vzít a nevím, zda ho někdo ze spoluhráčů bral. Možná si pro něj dojdu k rozhodčím nebo k soupeři...“

Hovorka v Třinci odehrál takřka 23 minut. Po zranění Stuarta Percyho se dostal i na oslabení. A také do obrany zahrál velmi dobře. Dalším hrdinou vítězů byl brankář Dominik Hrachovina. Pochytal 44 střel. V řadě závarů byl pohotový, dobře si pokryl střely i dorážky. „Vyhrát tady s nulou, to je asi to poslední, co jsme čekali,“ zářil po duelu. „Asi jsme hodně lidem zkazili tikety.“

Ocelářům rozjezd sezony bez Petra Vrány, Erika Hrni (zranění), Ondřeje Kacetla a Jana Zahradníčka (viróza) nevyšel. První třetinu byli vlažní, a přestože pak další dvě do rivala bušili a šancí si dokázali vypracovat poměrně dost, branky se nedočkali. Doma zůstali ve startu extraligy bez bodů po devíti letech, naposledy v prvním utkání padli s Libercem (1:4) v sezoně 2013/14.

„Je to velké zklamání, připravovali jsme, ale špatně jsme do zápasu vstoupili,“ nevymlouval se útočník Daniel Voženílek, který v minulé sezoně hájil barvy Českých Budějovic. „Domi (Hrachovina) chytal dobře. Je drobnější postavy, dobře čte hru, dobře se hýbe. To jsou jeho největší přednosti. Nedokázali jsme si s ním poradit. Měli jsme převahu, ale hokej se hraje na góly.“

