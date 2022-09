Radil o souhře elitní lajny: Hyčmenova rychlost přijela úplně odjinud

Pardubice znovu uspěly v prodloužení, jak zní, že máte po dvou kolech dvě výhry a čtyři body?

„Zase jsme otočili zápas, což je podle mě strašně důležité pro psychiku a nějaké sebevědomí do budoucna. Skvělý zápas, když to shrnu, ale musím ocenit i Třinec, hrají vzadu výborně. I když bych tedy řekl, že jsme měli o něco větší převahu na puku v útočném pásmu. Oni hrají svůj systém a není snadné se přes ně dostat. Pro nás to dopadlo nakonec dobře, takže máme pozitivní myšlenky.“

Zápas celou dobu bavil. Nahrávalo tomu, že se potkaly dva opravdu vyspělé týmy?

„Jo, Třinec má opravdu hodně kvalitní tým, třikrát za sebou vyhrál extraligu. Tohle musíte mít na paměti. Pro nás je super, že jsme si otestovali, jak i s takovým soupeřem můžeme hrát a místy ho i přehrávali. Je to dobrý signál.“

Dobré signály vysílá i vaše spolupráce s Tomášem Hykou a Tomášem Zohornou. V Kladně jste dávali góly, proti Třinci jste byli hodně na puku, měli velké šance. Jak se souhra jeví zatím vám?

„Ještě bychom mohli dávat víc gólů, ale jinak za mě super. Hyčmen je strašně rychlý, když to tak vidím, jeho rychlost přijela úplně odjinud. Zohy je zase silný na puku, no a já tak nějak vyčkávám vzadu, co přijde. Jsem ale strašně spokojený, doufám, že nám to půjde.“

Proti Třinci jste nabíjel na gól Peteru Čerešňákovi. Bude z něj váš přesilovkový kanón?

„Čero má obrovskou ránu, v tréninku to takhle dává, byla jen otázka času, kdy to promění.“

Povzbuzují trenéři váš ofenzivní potenciál?

„Mezi pokyny i bylo, že když se dostaneme do útočného pásma, lidi nás poženou, Třinec se dostane pod tlak. Tak nějak jsme plnili naše úkoly, až na nějaké výjimky, celý zápas.“

Lidi vás hnali?

„Slyšeli jsme je hodně, v Pardubicích byla skvělá atmosféra a strašně jsem se na ni těšil. Navíc kvůli covidu jsem tři roky nezažil plnou arénu, užíval jsem si to moc.“

Návrat do domácí haly tedy splnil, co jste si představoval?

„Rozhodně. I když my ještě můžeme přidat a diváci taky, ještě jich sem pořád může přijít víc.“ (usměje se)

Rozhodčí začali od 1. kola víc pískat zákroky kolem branky, podle pokynů se mají víc trestají krosčeky. Je potřeba si na tenhle metr zvyknout?

„Stoprocentně, protože tyhle malé krosčeky využíval asi úplně každý. Chcete si trochu pomoci, dostat soupeře do nerovnováhy. Ještě pár zápasů to asi bude trvat, ale dostaneme to do sebe úplně stejně, jak jsme si zvykli na hákování. Snadné to není ještě ani pro rozhodčí, jestli mají pískat, nebo ne.“

Aby si pravidlo ale neprošlo vývojem, že za pět kol tady bude půl extraligy před brankou skákat, ať hráč ukáže, že ho někdo zezadu strčil...

„Vždycky to k tomu svádí, všechno má svoje pro a proti, uvidíme, kam se všechno bude ubírat dál. Ale tohle je asi na každém a jeho svědomí.“

