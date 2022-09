Parádní jízda obrů. Hlavní zápletka D+D+D: Druhý obrat Dotáhl Dvořák

Často po zápasech trenéři přijdou a kriticky spustí, co se jim nezdálo. Vždycky se dá něco vypíchnout, tím spíš na začátku sezony. Důvod je jasný, ať kabina dostane vzkaz, aby si nikdo moc nepoletoval na obláčku. Jenže tady se mluvilo jinak, dorazila kvalita. Viděli jste velmi dobré představení, které bavilo. „Narazily na sebe dva silné týmy,“ pokýval hlavou pardubický asistent Marek Zadina.

Na domácí straně dal dva góly Adam Musil, hodně dobře se jevila první útočná formace Radil-Zohorna-Hyka, do střel se hodně hrnul Peter Čerešňák. Třinec zase ukazoval větší důraz, dost ran rozdal Daniel Voženílek, neúnavně se bil o prostor buldok Tomáš Marcinko.

Ale všechno při hře 3 na 3 rozhodl ten, který má v popisu práce hlídat zadní vrata. Tomáš Dvořák měl ve Spartě normu 3 góly na sezonu, v Pardubicích se trefil ve druhém zápase sezony a rozsekl prodloužení. „Tam se nerozděluje, jestli někdo hraje dopředu, nebo dozadu, všichni jsou všude. Ze hry vyplynulo, že pojedu dopředu a jsem rád, že jsem to ukončil,“ usmíval se, když slyšel, že se nějak rozparádil. „Prostoru je při hře tři na tři hodně. Když se to nepřebere, občas tam někdo vyplave, zrovna to vyšlo na mě. Dostal jsem to výborně z rohu,“ chválil Mateje Pauloviče.

Pardubice - Třinec: Obránci si nepohlídali Dvořáka, 4:3p Video se připravuje ...

Pardubice předvedly něco podobného jako na Kladně. Tam prohrávaly 2:4 a braly body za výsledek 5:4. Teď ztrácely po druhé třetině gól, Třinec vedl 3:2. „Bylo znát, že Třinec doma v pátek prohrál, u nás hrál skvěle. Prohrávali jsme, ale taky věřili, že náš tým má sílu, charakter a že vyrovnáme,“ říkal Zadina. Ale přidal, že nešlo jen o víru: „Udělali jsme ve hře určité korektury, abychom hru zjednodušili, víc se tlačili do branky a hráli přes beky. Povedlo se nám to.“

Nejzábavnější kousky na ledě vytahovala Zohornova formace. Bezkonkurenčně! „Ještě bychom mohli dávat víc gólů, ale za mě super,“ byl spokojený i Radil. „Zohy je strašně silný na puku, Hyčmenova rychlost přijela úplně odjinud. A já tam nějak vyčkávám vzadu,“ glosoval hru své party.

Sebe vynechal, ale jeho bruslení a výborné krytí kotouče dovede dělat taky pěkný vichr. „Mají za sebou skvělou historii, výborné kariéry. Očekáváte od nich, že se stanou lídry a my jsme jedině rádi, když se jim daří. Zápas na Kladně rozhodli, kdy jsme otáčeli z 2:4,“ hodnotil je kouč Zadina. Pak ještě přidal: „Někdy si to musí víc zjednodušit, tlačit se víc do branky. Ale to jsou věci, které si sednou, bude to fungovat.“

Třinec aspoň smazal nulu na bodovém kontě, když ho v pátek utrápil Dominik Hrachovina. „Pardubice mají výborný tým, jsou určitě jedním z favoritů na titul. Ale to my jsme, myslím, taky. Podle mě jsme odehráli vyrovnaný zápas, bohužel v prodloužení jsme udělali jednu chybu a bod je u nich,“ zakabonil se Marian Adámek.

Z tábora Ocelářů zaujal Martin Marinčin, který si vzadu odkroutil přes 30 minut. Před zápasem vypadl Jan Jaroměřský, takže líznout k extralize dostal sedmnáctiletý Marek Ročák. Ale defenziva ležela hlavně na slovenském bekovi. „Je třeba respektovat sílu soupeře, Marek tam měl pár střídání, ale chtěli jsme dohrát na zkušené hráče. Marin hraje přesilovky i oslabení, je to bek, na kterého se spoléháte v koncovkách třetin, nebo když se chleba láme. Dostal zabrat, měl výraznou porci času na ledě, ale hrajeme až v pátek, takže je prostor na regeneraci,“ vysvětloval třinecký asistent Vladimír Országh. Regenerovat začal Marinčin patrně hned po utkání, protože vzkázal, že o bránění první pardubické letky hovořit s nikým určitě nepřijde.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:28. A. Musil, 17:06. Čerešňák, 46:47. A. Musil, 61:20. T. Dvořák Hosté: 04:48. Daňo, 12:59. Marcinko, 39:37. Hrehorčák Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna (A), Hyka – Říčka, R. Kousal (A), A. Musil – Paulovič, Poulíček (C), Rohlík – Koffer, Urban, Rákos. Hosté: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, J. Jeřábek, Ročák – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Lyszczarczyk, Svačina. Rozhodčí Hribik, Vrba – Kis, Lučan Stadion Enteria arena, Pardubice

Z V VP PP P Skóre B 1. Č. Budějovice 2 2 0 0 0 8:2 6 2. Vítkovice 2 2 0 0 0 7:4 6 3. Olomouc 2 2 0 0 0 4:2 6 4. Pardubice 2 0 2 0 0 9:7 4 5. Liberec 2 0 2 0 0 6:4 4 6. Mountfield 2 1 0 1 0 4:4 4 7. Brno 2 1 0 0 1 8:7 3 8. M. Boleslav 2 1 0 0 1 5:4 3 9. Sparta 2 1 0 0 1 5:4 3 10. Kladno 2 0 0 2 0 7:9 2 11. Třinec 2 0 0 1 1 3:6 1 12. Plzeň 2 0 0 0 2 3:6 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 2:6 0 14. K. Vary 2 0 0 0 2 3:9 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup