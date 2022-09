ANALÝZA: Plzeň se trápí, ale... Neplatí to o Kaňákovi, který dominuje

O pětadvacetiletém zadákovi jsme psali už před sezonou, když jsme ho predikovali mezi hráče, kteří mají potenciál zažít průlomovou sezonu. A ihned na startu této sezony to potvrdil.

Ale samozřejmě nelze vyvozovat žádné závěry po teprve dvou odehraných zápasech, respektive takové výkony, jako podal proti Vítkovicím, by musel napodobit ještě v dalších alespoň čtyřiceti duelech, abychom se mohli bavit o naplnění predikce.

Dominance

Stručně a jasně. Plzeň sice podlehla Muellerově partě 2:4, ovšem Lukáš Kaňák podal vskutku famózní výkon. Dominoval.

Škodovka s českým obráncem na ledě totiž Vítkovice naprosto přehrála.

Když byl Lukáš Kaňák na ledě při hře pět na pět, Vítkovice vyslaly na Miroslava Svobodu pouze čtyři střelecké pokusy. Oproti tomu Plzeň jich na bránu slezského celku vyslala hned 14!

Není ovšem střela jako střela. Díky pokročilým technologiím, statistikám, výpočtům už lze jednotlivým střelám udávat určitou hodnotu, jak moc nebezpečné byly. Data, která se zapisují jako očekávané góly.

Vysvětlivka: poměr očekávaných gólů značí to, zda měl tým s hráčem na ledě větší šance ke skórování než soupeř, nebo naopak. Pokud je hodnota na 50 %, znamená to, že oba týmy měly totožné šance ke skórování.

A v tomto ohledu západočeský celek s Kaňákem na ledě dominoval ještě výrazněji! Poměr 93 % je naprosto famózní hodnota, která se povede zřídkakdy! Zásluhu na tom má opět především defenzivní práce týmu, když Kaňák a jeho spoluhráči dovolili Vítkovicím vyslat na svoji branku střely v hodnotě pouze 0,06. V praxi to znamená, že slezský tým neměl (v podstatě) žádnou šanci ke vstřelení branky, když byl Lukáš Kaňák na ledě při hře pět na pět. Famózní vizitka!

Byť se to v konečném důsledku nemuselo projevit, když branku s Kaňákem na ledě v této herní situaci nevstřelila ani Plzeň, jsou to ovšem velmi dobré vyhlídky do budoucna pro trenéry Škodovky. Pokud by totiž měli být spoluhráči s Kaňákem na ledě pravidelně takto dominantní, je jen otázkou času, kdy se to projeví i ve vstřelených gólech.

Speciální týmy

Branky nakonec ale přišly v jiných herních situacích. Ve 32. minutě si Lukáš Kaňák připsal sekundární asistenci u gólu Petra Kodýtka v přesilovce. Ve 46. minutě pak český obránce při hře čtyři na čtyři snižoval na konečných 2:4.

Vítkovice - Plzeň: Kodýtek poslal puk na branku, 2:1 Video se připravuje ...

Ve všech herních situacích dohromady Plzeň s Kaňákem na ledě vyslala na Aleše Stezku hned jednadvacet střeleckých pokusů, zatímco jich inkasovala pouze sedm.

Ve velmi podobném duchu si Kaňák vedl i v pátek proti Olomouci, když jako jediný z obránců svého týmu zapsal pozitivní statistiku v poměru střeleckých pokusů ve všech herních situacích. Pokud vezmeme v potaz pouze hru pět na pět, zde se Kaňák zastavil na prostřední hodnotě 50 %.

Plzeňská Škodovka může jen doufat, že se k velmi dobrým výkonům Lukáše Kaňáka už brzy přidají i další spoluhráči, aby mohla co nejdříve napravit ztráty z prvních dvou utkání této sezony. Protože jakmile nechytíte začátek a ostatní soupeři vám utečou hned o několik bodů, pak se už velmi těžko dohánějí.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE