Jak vzniká TV přenos z extraligy: kilometry kabelů, v akci je 36 lidí

Hokejová extraliga už se rozběhla, odehrána jsou dvě úvodní kola a máme už také první odvolané trenéry. Stanice O2 TV Sport u toho je samozřejmě i v této sezoně. Jak se takový televizní přenos vyrábí? Pojďte s námi nakouknout do zákulisí.

Sedíte před televizí a kocháte se pohledem na hokejové hvězdy v čele s Jaromírem Jágrem, Milanem Gulašem nebo Petrem Vránou.

Ale už netušíte, jaká práce stojí za tím, než se k vám do obýváku skrz obrazovku dostane finální produkt. Nahlédněte tedy s námi za kulisy.

Na výrobě jednoho přenosu se podílí až 36 lidí včetně komentátorů a obslužného personálu. Do tohoto počtu patří třeba režisér, střihač, obrazoví technici, kameramani, zvukový technik, nesmí chybět ani obsluha grafiky.

„K obslužným profesím zajišťujícím chod přímo na stadionu patří i technici instalující kamery a kabely, dále osvětlovači, asistenti a další obslužný personál,“ doplňuje David Solnař, tiskový mluvčí O2 TV Sport.

Na každém přenosu má sportovní stanice také tradičně dva komentátory, k tomu reportéra a moderátora. V jejich obsazení se nic nemění. Mezi experty ve studiu patří někdejší brankář Roman Málek, mistr extraligy se Slavií, Miloslav Gureň, bývalý obránce se zkušenostmi z NHL, Jiří Tlustý, někdejší útočník se 446 zápasy v NHL, a Jakub Koreis, který v roli nekompromisního centra odehrál přes 800 zápasů v profesionálních soutěžích.

Pro O2 TV Sport realizuje výrobu přenosů společnost O2 TV Production, která má k dispozici tři moderní HD přenosové vozy. Kromě sportovních přenosů v nejvyšší kvalitě přináší i produkce z oblasti konferencí nebo televizní zábavy. Dokáže vyrábět přenosy až na šedesát kamer.

Tady pár faktů: hlavní přenosový vůz měří šestnáct metrů, plně naložený může vážit téměř čtyřicet tun, přímo v něm sedí až 22 osob. A do samotného vozu je možné zapojit až 28 kamer. Rozdělený je na čtyři samostatné, klimatizované zóny se dvěma režijními pracovišti a má také dvě „super slow motion kamery“. Investice do takového vozu přesáhla 100 milionů korun.

„Nejnovější přenosový vůz disponuje deseti kamerami s možností rozšíření na čtrnáct. Snímání je zajištěno prozatím ve Full HD rozlišení, do budoucna je možné posunutí na 4K,“ říká Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. A doplňuje další zajímavosti.

„Rozdíl oproti vysílání FORTUNA:LIGY je ten, že hokejové studio je přímo na místě na stadionu, nese to vyšší náklady a vyšší nároky. Přenosový vůz tak jede více než tři hodiny na plný výkon, o přestávkách běží studio, není žádná pauza,“ dodává šéf O2 TV Sport.

Technici před každým zápasem natáhnou dva kilometry kamerových kabelů, k tomu pět set metrů těch zvukových. Jedná se o fyzicky náročnou práci.

„Při jednom utkání nachodí technici přes dvacet tisíc kroků, do pater se musí vynosit i padesátikilové kamery,“ prozradil Rostislav Suslo, ředitel společnosti O2 TV Production. Na běžný hokejový přenos O2 TV Sport nasazuje celkem 14 kamer. Sedm hlavních, dvě na střídačkách, dvě zabrankové, dvě nadbrankové a jednu reportážní.

Důležitou součástí je i zvuková stránka přenosů, využívají se speciální podlahové mikrofony. Proč? „Snímají lépe zvuk, pořídili jsme je po vzoru NHL. Pro zajímavost, takový mikrofonový set stojí až 100 tisíc korun,“ popisuje tiskový mluvčí Solnař.

Velmi populární je takzvaná O2 TV Helmet Cam. Ta umožňuje sledovat výjimečné záběry z kamer umístěných na helmách hlavních nebo čárových rozhodčích.

„Záběry z O2 TV Helmet Cam si fanoušci hodně oblíbili, v našich přenosech se objevuje řada unikátních momentů, které by jinak divák neměl šanci vidět. Navíc přes mikroporty každý slyší i komunikaci sudích, takže zážitek ze sledování hokeje je ještě silnější,“ uvedl Tomáš Zetek, vedoucí hokejové redakce O2 TV Sport.

Ale nebylo to jen tak. Od nápadu k realizaci vedla složitá cesta. „Nebylo vůbec jednoduché přetavit tento nápad do reálné podoby. Na vývoji zařízení se pracovalo více než rok, prototyp kamery jsme museli řadu měsíců testovat. Všechny detaily se ladily s komisí rozhodčích, aby zařízení sudím nijak nepřekáželo a bylo pro ně bezpečné,“ prozrazuje Zetek.

Od nové sezony se podařilo ještě vyladit hmotnost kamery. „Aby byla pro rozhodčí komfortnější,“ doplnil šéf hokejové sekce.

V uplynulé extraligové sezoně byl poprvé nasazený další nový typ kamery. Ta se jmenuje O2 TV Inside Cam a přináší unikátní záběry z ledové plochy i tribun. Díky ní diváci mají možnost vychutnat si emoce fanoušků i atmosféru přímo na stadionech.

Během tohoto ročníku elitní hokejové ligy by se měl dočkat premiéry i kamerový systém O2 TV Cable Cam. Tedy takzvaná lanovka. Jedná se o kameru zavěšenou na pojízdném lanu. Snímá dění na hřišti z perspektivy, což je vždycky atraktivní pohled.

Poprvé byla využita ve FORTUNA:LIZE na květnovém derby Slavia – Sparta v pražském Edenu. Počítá se s ní i na hokejové Winter Classic Games. Venkovní zápasy by se měly uskutečnit začátkem roku 2023 v Praze.

V O2 areně proběhne v říjnu další atraktivní hokejová show. Úvodní zápasy NHL mezi San Jose Sharks a Nashville Predators. V rámci 2022 NHL Global Series se oba týmy střetnou sedmého a osmého října. Fanoušci se mohou těšit na řadu hvězd v čele s českým útočníkem Tomášem Hertlem, lídrem Sharks a bronzovým medailistou z nedávného šampionátu ve finském Tampere.

Přímé přenosy bude vysílat Nova Sport, ale dané přenosy bude vyrábět O2 TV Production. Z hlediska výroby se jedná o absolutní vrchol, signál z přenosových vozů přebírá celý svět. „Máme zkušenosti s výrobou velkých sportovních akcí a dokážeme splnit opravdu náročný technický manuál. Zápasy NHL v Praze jsme vyráběli i v minulosti a tyto zkušenosti dokážeme využít i nyní v říjnu,“ říká Suslo, šéf společnosti O2 TV Production.

Na výrobě se podílí tým 45 lidí, bude nasazeno až 22 kamer. Když to srovnáme s extraligou, je jich o osm víc. K dispozici budou i speciální, které jsou zaměřeny na konkrétní hráče. Nebo také dálkově ovládaná kamera, jež disponuje rychlým úhlem otočení. Posádka přenosového vozu bude z větší části složena z českých specialistů, včetně kameramanů. Ze zámoří dorazí pět až šest lidí z televizní produkce, kteří dohlíží na kvalitu výroby.

„Abychom byli konkrétní, tak režie sedí v Americe a všechno řídí na dálku. Část produkce bude mít na místě samozřejmě i televize Nova. Přenosový vůz O2 TV Production je ovšem srdce celé výroby, je to centrum, přes které teče mezinárodní signál,“ dodává Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

NHL v Praze, to je i z televizního pohledu mega projekt. Instalace techniky zabere dva dny, nesmí chybět řada zkoušek. Kromě zápasů se budou přenášet i tréninky.

„Celkově je výroba hokejových zápasů v režimu NHL dražší než například výroba zápasu v Lize mistrů UEFA,“ přiznává Kindernay.

Takže to televizi bude stát víc než například přenos duelu Plzeň – Barcelona. Ten O2 TV přinese na kanále Premier Sport 2.

Zajímavostí je, že podle požadavků NHL je spojení s USA zajištěno přes pevné linky. Důvod? Nejstabilnější a nejjistější spojení, navíc bez jakékoliv časové prodlevy.

NHL neponechává nic náhodě. Ale i z extraligy si můžete vychutnávat špičkové přenosy.

Analytik Jiří Vítek: Příprava zabere až osm hodin

Stanice O2 TV Sport se bude v nadcházející extraligové sezoně ještě více zaměřovat na statistický servis. Diváci se na obrazovkách dočkají vylepšených online statistik a grafik reagujících na průběh zápasů. Zajímavosti a historické souvislosti má na starosti Jiří Vítek, statistický expert a velký hokejový fanatik. Dřív krátce pracoval i v deníku Sport. I proto si budeme netradičně tykat.

Jak ses k tomu vůbec dostal?

„Sledováním hokeje. (smích). Postupem času jsem se o něj začal zajímat víc a víc. Šel jsem do hloubky, bavilo mě hrát si s čísly a hledat zajímavosti. Informace jsem začal dávat na Twitter, kde se to všechno probíralo a mělo to celkem ohlas. Začal jsem psát pro deník Sport a minulý rok v květnu mě kontaktoval Tomáš Zetek, jestli bych nechtěl spolupracovat. Je to pro mě především zábava.“

Kolik zápasů v sezoně vidíš?

„Určitě mám nakoukána všechna utkání na O2 TV Sport, občas sleduji i ČT sport, na NHL už mi tolik času nezbývá. Část zápasů zvládnu navštívit osobně, takže se to číslo bude blížit ke stovce.“

Jaká je přesně tvoje role v O2 TV Sport?

„V mé gesci je kompletní statistický servis pro studio, komentátory a výrobu. Připravuji podklady pro grafiky, pracuji se systémem Hockey Logic.“

Kolik času ti zabere příprava na jeden zápas?

„Tak sedm, osm hodin čistého času. Je to i o hledání informací na webech a o práci s čísly, která zpracovávám v Excelu. Výsledkem je souhrnný dokument, který slouží jako podklad do studií či ke komentování přenosů.“

Co přesně umí systém Hockey Logic?

„Nabízí pokročilé statistiky, díky kterým se nám daří efektivněji posoudit výkonnost daného hráče a hledat zajímavé souvislosti. Číselně vyjadřují schopnosti hráče, nejsou to jen základní údaje. Ale třeba i vstupy do pásma, střelecké pokusy, porovnání s dalšími hráči, střelecká mapa, odkud kdo střílí, kam brankář dostává góly, jak rychle vyváží daný hokejista puk z obranného pásma a další věci.“

To využívají i kluby, že?

„K systému Hockey Logic mají přístup všechny kluby, ale ne všechny ho využívají. Podle mého názoru jsou v tomto ohledu rezervy. Se servisem u týmů z NHL se to nedá srovnávat, tam mají speciální analytická oddělení, která se tím zabývají. Trenéři na data spoléhají a je to klíčový atribut. U nás se na čísla například zaměřují v Liberci, kde se statistikám speciálně věnuje Honza Morkes. A funguje jim to.“

Jsi schopný rychle zareagovat přímo při utkání, když je potřeba doplnit nějaký statistický pohled. Jak to funguje?

„Záleží, o co se jedná. Na milníky se připravuji dopředu, když například vím, že bude u některého hráče překonán jubilejní počet zápasů, tak mám text i grafiku připravenou. Samozřejmě pokud se stane, že někdo dá první hattrick ve své kariéře, tak musíme reagovat operativně. Jsme ve spojení přes textovou aplikaci, dám info do přenosového vozu, kde dokážou vyrobit grafiku a nachystat to.“

Na jaké novinky se mohou diváci těšit?

„Statistické systémy nabízejí obecně spoustu dat a formátů, naším dalším krokem je dané výsledky uchopit a naservírovat ve srozumitelné podobě, aby přinesla divákům přidanou hodnotu. Nadále budeme výsledky přibližovat fanouškům. Plánujeme třeba prezentovat číselný model, který hokejoví příznivci znají z NHL na herních konzolích. Pro každého hráče budeme mít číselné hodnocení na škále od 1 do 100 pro obrannou činnost, útočnou činnost a přechod mezi pásmy. Poslední atribut vyjadřuje, jak úspěšný je hráč při vyvážení puku z obranného pásma či jeho zavážení do útočného pásma.“