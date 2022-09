ANALÝZA: Tragický start Litvínova, soupeři ho přehrávají. V čem zaostává?

Jsou zápasy, kdy hrajete dobře, ale nic vám nevychází. Nevyužíváte obrovské šance, do vaší branky spadne téměř všechno. Ale víte, že máte na čem stavět a že se to jednou otočí.

To ale není případ Litvínova verze podzim 2022. V úvodních třech zápasech nové sezony propadl naprosto ve všech směrech.

5 proti 5 je bída

Z odehraných 180 minut odehrála Verva něco málo přes 130 minut v herní situaci pět proti pěti a horší týmy byste jen těžko našli.

Žádný jiný celek v doposud odehraných utkáních nepomáhal svým brankářům tak málo jako Litvínov. Hodnota ve statistice očekávaných inkasovaných gólů za 60 minut hry (xGA/60) se po utkání v Českých Budějovicích zastavila na hrozivém čísle 3,4.

V praxi to znamená, že pokud by Verva měla hrát celé zápasy pouze ve hře pět proti pěti, pravidelně by inkasovala více než 3 branky na zápas. A to opravdu není cesta, jak začít sbírat vítězství.

Nijak oslnivé to bohužel nebylo ani v ofenzivě. S hodnotou 2,1 očekávaných vstřelených gólů (xGF/60) patří týmu ze severu Čech až 12. místo. Ještě méně šancí si doposud vypracovaly pouze Kladno a Plzeň.

Ze statistiky vyplývá jeden hlavní závěr, Litvínov byl ve všech třech dosavadních zápasech přehrán. A co hůř, v každém utkání si dokázal vypracovat nebezpečnější šance než soupeř pouze v jedné třetině ze tří.

Pokud chce Verva začít pomýšlet na body, bude se muset výrazně zlepšit ve hře 5 na 5. I kdybyste totiž měli sebelepší speciální týmy, podobné výkony vás pravidelně v rovnovážném počtu hráčů, ve kterém se hraje v průměru 75 procent času zápasu, potopí.

Útoky nefungují

Ofenziva nefunguje. To je prosté už z prvního pohledu na tabulku a počet vstřelených gólů. A není divu, ani jeden z útoků, které zatím Vladimír Růžička poslal na led, nedokázal své soupeře přehrát.

Jediná formace, která se blíží alespoň k pomyslnému vyrovnání se soupeři, byla formace ve složení Abdul-Estephan-Zdráhal, když se v poměru očekávaných gólů (xGF%) zastavila na hodnotě 48,4 %. Pokud ale poté máte další tři útoky, které si vedou ještě hůře, je jasné, že tohle klapat nemůže.

Problém ve speciálních týmech

Je už léta statistiky prokázáno, že abyste mohli pochválit trenéry, kteří mají na starosti přesilovku a oslabení, celková procentuální úspěšnost týmu by v nich měla být minimálně 100 procent (součet procentuální úspěšnosti přesilovek a ubráněných oslabení).

Litvínovu v této kolonce po třech utkáních svítí hodnota 85,9 procenta, což je vyloženě děsivé. V oslabení Vervě patří až 11. místo v celé extralize.

Tady musí také přijít výrazně zlepšení. Jakmile budete totiž pravidelně inkasovat nejen při hře 5 na 5, ale i v oslabení, můžete se na konci sezony modlit, abyste se vyhnuli baráži.

Bohužel pro Litvínov, tento start do sezony není tím příkladem, kdy hrajete dobře, ale máte smůlu, přičemž můžete věřit, kdy se štěstěna překlopí na vaši stranu. Verva všechny tři dosavadní zápasy prohrála naprosto zaslouženě.

