Nervozita? Spíš natěšení, popsal Kofroň, ztracený syn Ocelářů

„Pro všechny to je hodně pozitivní, první výhra, důležité tři body,“ radoval se Kofroň, který v minulosti bojoval s vleklými zdravotními problémy a málokdo věřil, že by se ještě mohl vrátit do vrcholového hokeje. Po letech v Třinci přestoupil do Karlových Varů. I díky bývalému parťákovi Janu Hladonikovi, který je v Energii už třetí sezonou.

„Nervozita nebyla, spíš větší natěšení,“ popisoval cestu a návrat „domů“ Kofroň. „Je to jiné, hrát proti klukům, se kterými jsem pár let sdílel kabinu. Speciální. Jsem rád, že odcházím vítězně.“ S Hladonikem pochopitelně vypsali motivační prémii pro kabinu. „To nás nemine. Je super, že se tady Honza trefil a dostal i cenu pro nejlepšího hráče. Podle mého zaslouženě.“

Třinec - Karlovy Vary: Hladonik si sjel před branku a otevřel skóre v přesilové hře, 0:1 Video se připravuje ...

Sám měl už v 10.minutě nebezpečnou střelu, po které brankář Marek Mazanec pod sebou chvíli hledal puk. A pro své parťáky připravil dvě tutovky. Ve 29. minutě našel před bránou osamoceného Ondřeje Beránka, ve 35. minutě nabil na gólový volej do odkryté brány Michalu Plutnarovi. Góly z toho nebyly. „Nechybělo moc, ale důležité je, že jsme vyhráli,“ pousmál se Kofroň.

V prvé řadě ocenil týmový výkon. I obětavost. Karlovarští se blýskli hned 27 bloky! „Přesně tohle k tomu patří,“ přitakal David Kofroň. „Řekli jsme si, že bez bloků a obětavosti to tady nepůjde. Třinec má přesilovky vynikající, jsme rádi, že jsme to zvládli. Plnili jsme, co jsme chtěli, odehráli super venkovní zápas. Zvlášť proti tak silnému soupeři. Skvělé vítězství, parádní dojmy.“

O svůj bývalý klub se Kofroň nebojí. „Proběhly tady velké změny, ale v Třinci je pořád kvalita obrovská. Je to podle mého otázka času, kdy se chytí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. Hrehorčák Hosté: 06:48. Hladonik, 34:12. O. Beránek Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Zahradníček, J. Jeřábek, Jaroměřský – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Lyszczarczyk, Kurovský. Hosté: Habal (Hamalčík) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 315 diváků