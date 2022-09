Muellerův příchod zastínil snajpra Lakatoše: Všechna ega musí stranou

Po senzačním příchodu Petera Muellera do Vítkovic přišel o výsostnou pozici útočníka číslo jedna. Dominik Lakatoš musel uvolnit pozici americkému bombarďákovi a novému chlapíkovi z billboardů. Nezbývá mu, než pomáhat z druhé elitní formace. To obnáší méně pracovního vytížení, především na přesilovce. Jak se s tím hráč s reprezentačními ambicemi pere? Slušně. V Hradci Králové svým gólem na 1:1 pomohl k exportu bodů po porážce 2:3 na nájezdy.

Jakmile přijdete o pomyslný trůn, aniž byste za to mohli vlastním přičiněním, klíčové je umět si nové pořádky správně vyložit a srovnat v hlavě. Pochopit to tak, že na vítkovické poměry nevídaná akvizice přišla především pomoci týmu, vytáhnout jej výš. A že to někdo odnese kratší minutáží? To se nedá svítit, jednou za čas to potká každého kanonýra. A i lepšího než je Dominik Lakatoš. Zachovat profesionalitu je nutnost. „Beru to tak jak to je. Když jsem na ledě, musím předvést to nejlepší a rvát se o to, abych byl na ledě co nejvíc a dával góly,“ líčil po páteční partii. „To je hokej, tak je to nastavené.“

Bylo zajímavé sledovat, v jakém stylu pětadvacetiletý křídelník a autor 42 tref v posledních dvou ročnících za Rideru, vkročí do ostré sezony. Pravda, vstoupil poněkud vlažně. Ve dvou utkáních vyprodukoval dvě střely na branku, za 35 minut a v roli pátého nejvytíženějšího útočníka nezapsal ani bod. Kdo hledal v záznamech, kdy naposledy Lakatoš skóroval, zjistil, že na jaře v předkole play off proti Olomouci. V následující sadě s Třincem pálil jen mimo, dohromady tedy nabral sedm extraligových duelů v řadě bez trefeného cíle.

Musel doufat, že první čárka přijde v Hradci Králové. A přišla! Měla navíc velkou hodnotu, ve druhém dějství jeho výpad zakončený kvalitní střelou zastavil hradecký tlak.

Po zápase Lakatoš mluvil jako kniha. „Konkurence musí být. Každý se musíme poprat o své minuty. Úspěšnost týmu nemůže stát na jednom hráči. Za ty roky v hokeji jsem pochopil, že když se chcete dobrat úspěchu, musíte mít čtyři lajny, dobře poskládaný kádr. Všechna ega musí jít stranou, musí to šlapat a každý musí plnit svou roli v týmu. Pak teprve může přijít úspěch,“ rozpovídal se Lakatoš, jenž má k ruce Rostislava Marosze a Lukáše Krenželoka. „I kdybych dal sto gólů v základní části, o všem se rozhoduje až v play off. Ve Vítkovicích je to nyní nastavené výborně…“

V nájezdech si mohl ještě výrazněji zlepšit náladu, ovšem s „forsbergovkou“ si na Henriho Kiviaha nepřišel. „Té mé kličce chybělo moc. Kdybych měl popsat, co všechno, budeme tu do zítra,“ usmál se. „Udělal jsem to špatně, nepočkal jsem si, gólman mě prostě vychytal. Moje provedení bylo hrozné,“ sypal si popel na hlavu. Zase tolik nemusí, na ledě byl hodně cítit a ukázal, že když netrefí cíl Peter Mueller, může zaskočit on.

Vítkovice mají sedm bodů z devíti možných, to je velmi slušný počin. Adekvátní ambicím. „Hrajeme dobře do obrany, máme velké silné beky, dobrý systém, který se snažíme plnit. Zatím to funguje, sbíráme body, ale čeká nás ještě 49 zápasů, spousta práce je před námi…“ ví Lakatoš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:21. McCormack, 40:37. F. Pavlík, . Lev Hosté: 22:29. Lakatoš, 59:54. Bukarts Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Nedomlel, Jank – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Lev (A), Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák (C) – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma. Hosté: Stezka (Klimeš) – Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, L. Kovář – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (A), Marosz, L. Krenželok (C) – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Lednický, Chlán, Dej. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Kis, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 372 diváků

