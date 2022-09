Bulíř o šesti remízách v řadě: Šíleně frustrující. Je NEJ tipér iSport Indexu

Šest remíz v řadě? Hrozný

„Prvních šest zápasů sezony, šest remíz. To se snad nikdy nestalo ani v NHL, ne? Jeden by řekl, že je to náhoda, na ty ale moc nevěřím. Je to hrozný. Nerozumím tomu, je to hodně zvláštní. První tři prodloužení jsme zvládli, dvakrát z toho v nájezdech. Teď jsme ale třikrát brali jen bod. Za ten poslední s Plzní můžeme být ještě rádi. Po dvou třetinách to bylo 0:2, hráli jsme hrozně. Tým neměl svou tvář, nepředváděli jsme hokej, jaký chceme. Pak jsme to dotáhli, ale zase přišla kaňka v prodloužení.“

Šest remíz Bílých Tygrů výhry v prodloužení 1

výhry v nájezdech 2

prohry v prodloužení 2

prohry v nájezdech 1

celkový odehraný čas 377:14

čas ve vedení 23:09

podíl času ve vedení 6 %

Nejsme produktivní, nemáme klid

„Je to taková nervozita. Ani nevím, jak to správně popsat. Házíme po sobě puky, nemáme klid, odskakuje nám to. Šmrdláme to po mantinelech. Jako bychom se necítili komfortně. Některé situace neřešíme dobře. Z toho pak vzniká to, že nejsme produktivní. Od začátku sezony dáváme málo gólů, je to chyba nás útočníků. Nepomůžeme si ani přesilovkami, jsme v nich nervózní, málo se tlačíme do branky. Na to, jak silný máme tým, je to od nás zatím hodně slabé. Furt si k tomu něco říkáme, ale zatím to prostě nejde. Podívejte se, kolik času jsme byli ve vedení. Pořád doháníme ztrátu. Musíme to občas vzít víc na sebe, zbytečně situace nepřehrávat. Máme mraky střel, ale nejsme efektivní.“

V čem Liberec tápe úspěšnost přesilovek 12 % (12. v lize)

průměr gólů na utkání 2,3 (9.)

úspěšnost střelby 6,3 % (13.)

zblokované střely na utkání 10,3 (13.) Pozn.: Nejsou započítány čtvrteční zápasy extraligy. Deset gólů minus! očekávané góly (xG) 22

reálně vstřelené góly ze hry 12 Jak můžeme vidět, hodnota očekávaných gólů (xG) týmu výrazně přesahuje reálnou hodnotu vstřelených gólů. Ukazuje to, že se hráči Liberce dokážou dostat do výhodných střeleckých pozic s vysokou mírou šance na vstřelení gólu, ale nedokážou tyto příležitosti proměňovat ve stejné míře, v jaké byly střelecké pokusy stejných parametrů (ve stejných pozicích a situacích) průměrně proměňovány v tisících případech v minulosti.

Nesnáším porážky! Zvlášť jako kapitán

„Je to pro mě šíleně frustrující. Začínáme sklouzávat do situace, do jaké se dostat nikdy nechcete. Na druhou stranu jsme všichni profíci, musíme si s tím poradit a dokázat to překlopit na naši stranu. To je jediný recept. Musíme držet pospolu a doufat, že to obrátíme. Já si to beru o to víc na sebe, protože jsem kapitán. Mám za tým odpovědnost, tu cítím. Svazovat se tím ale nechci. Každá porážka mě štve, fakt nesnáším ten pocit, když vidím, jak se raduje soupeř na druhé straně. My stojíme na modré a čumíme na něj. Musíme se zvednout.“

Liberec - Plzeň: Dvojnásobnou přesilovku využil Bulíř, 1:2 Video se připravuje ...

Konec trenérů v Plzni? Překvapení

„Poslední zápas proti Plzni byl pro mě hodně speciální. Minulou sezonu jsem hrál v jejích barvách, byl to pro mě jeden z nejlepších ročníků kariéry. Na tým a lidi v Plzni budu vzpomínat do konce života jen v dobrém. Start do sezony jim nevyšel, musí si to tam sednout. Měli snad deset příchodů, deset odchodů. Rychle se vyměnili taky trenéři. Vnímám to, zajímá mě to. Na druhou stranu bych to nějak hodnotit nechtěl. Můžu ale říct, že mě to dost překvapilo. Martin Straka (majitel a generální manažer) ale určitě ví, co dělá.“

Průměr střel na branku 1. Liberec 37

2. Mountfield HK 31,6

3. Třinec 31,3

4. Karlovy Vary 30,2

5. Vítkovice 29,8 Pozn.: Nejsou započítány čtvrteční zápasy extraligy.

Nejlepší tipér fotbalového iSport Indexu!

„Instagram deníku Sport sleduju. Když jste rozjeli fotbalový iSport Index, tak jsem si vždycky tipnul, který hráč bude v daném kole nejlepší. No a ve třech kolech jsem se trefil! Postupně jsem správně tipnul Thea Gebre Selassieho, Abdallaha Gninguea a Michala Ševčíka. Doteď se tomu směju. Fotbal mám ale moc rád, sleduju ho. Jsem z fotbalové rodiny, táta ho hrál skvěle. Odmalička k tomu mám vztah. Koukám na naši ligu, na Premier League. Když mám o víkendu čas, vždycky si to rád pustím. Občas zajdu i na Slovan, máme od nich pár permanentek, takže toho čas od času využiju. Po sezoně pak lítám pravidelně na fotbal do Anglie.“

Michal Bulíř v sezoně zápasy 6

body 6 (2+4)

plus/minus -1

střely 28

úspěšnost střelby 7,1 %

průměrný čas na ledě 21:09

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE