Šestá plichta, Tygři remízovými králi. Augusta: Na faktor štěstí nevěřím

Šestý zápas sezony. Šestá plichta. Třikrát nájezdy, třikrát konec během přidaných pěti minut. Nejdřív tři polotučné výhry, pak tři bodové prohry. Naposledy ve čtvrtek doma s Plzní 2:3. „Už to není náhoda. Trápíme se s produktivitou. Čím dýl to trvá, tím více se to projevuje nervozitou na našich hokejkách,“ hlásí trenér Liberce Patrik Augusta. Tygři mají po šesti duelech na kontě devět bodů.

Ještě nikdy nikdo v historii nezačal extraligový ročník tolika remízami. Už čtyři byly rekord, Liberec je teď na šesti. Tím mimochodem vyrovnal maximum soutěže bez ohledu na kalendář.

„Doufám, že se to brzo změní v něco lepšího a taky už konečně urveme nějaké vítězství za tři body. Nevím, proč to takhle je. Trápíme se s produktivitou. Čím dýl to trvá, tím více se to projevuje nervozitou na našich hokejkách. Musíme najít cestu k tomu, abychom měli lepší začátky. Abychom taky v zápase vedli, to se nám nedaří. Musíme mít od začátku nasazení, jako jsme teď měli ve třetí třetině. Pak budeme vyhrávat,“ říká trenér Patrik Augusta.

Rekordních šest remíz v řadě Liberec 2022/23 Karlovy Vary 2021/22 Liberec 2012/13 Znojmo 2004/05

Dlouho to vypadalo, že největší potlesk večera sklidí dva malí prcci, kteří si během přerušené hry dali během líbací „Kiss cam“ pusu, za což jim zpola naplněná aréna aplaudovala. Směrem k viditelně nervózním hráčům se často nesl sílící křik s tázavým: „Co to je tohle?!“ Směřoval k předváděné hře.

Na bodový zisk Tygrů to dlouho nevypadalo. Několik obřích šancí chytil Miroslav Svoboda, jindy domácí jen rozduněli mantinel. Úžasný zákrok předvedl hlavně proti tutovce T. J. Melancona. „T. J. to měl úplně odkryté. I když to nedal přímo on, my to tam pak musíme domlátit silou. Dát nějaký škaredý gól, pomoct si,“ kroutí hlavou kapitán Michal Bulíř.

Liberec - Plzeň: Flynn pohotově dorážel a srovnal na 2:2 Video se připravuje ...

Zmar byl vidět hlavně v přesilovkách, při nichž Liberečtí často jen honili puky po hrazení a nechali soupeře vyhazovat. Početní výhody jsou pro ně na startu ročníku obecně spíše za trest. „Máte pravdu, chvilkami to tak vážně vypadá. Budeme s tím muset něco udělat,“ potvrzuje Augusta.

Ještě na startu třetí třetiny vedla Plzeň 2:0. Pak ale snížil právě v přesilovce, avšak dvojnásobné pěti proti třem Bulíř, aby následně v 54. minutě srovnal Oscar Flynn.

Nikdo v extralize neostřeluje branky soupeře s takovou frekvencí. Celkem během šesti duelů vyslali mezi tři tyče Tygři 225 střel, v průměru 37 a půl na utkání. V gól jich však bylo přetaveno jen čtrnáct. Úspěšnost střelby je na žalostných šesti procentech.

„Všichni říkají, že se to musí zlepšit. Že dlouhodobě to takhle mít nemůžeme. Mluví o nějakém faktoru štěstí... já na tohle nevěřím. Můžeme být ještě důraznější, chybí nám hráči na brankovišti. Musíme být prostě silnější, lepší v zakončení. Dost situací přehráváme. Neznamená to, že bychom měli tupě odevšad střílet. Šance ale pálíme hodně,“ přidává kouč.

Plzeň naopak po úvodní krizi podruhé v řadě zvítězila. „Dva body bereme. Každý jeden pro nás má cenu zlata. Pořád se zlepšujeme, což je skvělé. Chceme přesvědčit kluky o tom, že mají na to hrát ještě líp. S každou výhrou sebevědomí poroste. Snad začneme opravdu stabilně sbírat body,“ přeje si trenér škodovky Petr Kořínek.

Dvěma góly a jednou asistencí měl na výhře zásadní podíl obránce Petr Zámorský. „Jsem hlavně rád za výhru. Ve třetí třetině jsme je dostali úplně zbytečně do zápasu. Stálo nás to jeden bod. Hlavně ty fauly... nevím, z čeho to plyne. Možná z nějaké přemíry snahy. Musíme na tom zapracovat,“ přidává bek. Na domácí straně tak zhořkl zápas jubilantovi Petru Jelínkovi, který nastoupil do 500. utkání v dresu s bílým tygrem na hrudi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:21. Bulíř, 53:15. Flynn Hosté: 11:32. Zámorský, 24:44. Mertl, 60:35. Zámorský Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Bulíř (C), Flynn – Vlach, Filippi, Frolík – Rychlovský, A. Najman, Faško-Rudáš – Čederle, Jelínek (A), Šír. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl (A), Adamec – A. Dvořák, Malát, Lang. Rozhodčí Šír, Cabák – Klouček, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec

Z V VP PP P Skóre B 1. Vítkovice 6 4 0 1 1 21:15 13 2. Pardubice 5 2 2 1 0 17:12 11 3. M. Boleslav 6 2 2 0 2 15:12 10 4. Kladno 6 2 1 2 1 15:14 10 5. Olomouc 4 3 0 0 1 9:4 9 6. Č. Budějovice 5 3 0 0 2 16:13 9 7. Mountfield 5 2 1 1 1 11:9 9 8. Sparta 5 3 0 0 2 13:13 9 9. Liberec 6 0 3 2 1 14:14 8 10. Třinec 6 2 0 1 3 13:16 7 11. Plzeň 6 2 0 0 4 15:18 6 12. Brno 5 1 1 0 3 14:16 5 13. K. Vary 4 1 0 0 3 8:16 3 14. Litvínov 5 0 0 2 3 8:17 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup