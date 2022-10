Remíza č. 7! Ještěže neplatíme hráče za přesčasy, žertoval kouč Liberce

Sedm zápasů, sedm nerozhodných výsledků v základní hrací době! Bílí Tygři Liberec natahují v rozjezdu Tipsport extraligy unikátní a rekordní bilanci. Přestože zatím jako jediní nevyhráli za tři body, drží se na velmi slušném šestém místě. Jsou jen čtyři body za prvními Pardubicemi. Když to obrátíme, tak jsou s Dynamem jediní, kteří dokázali bodovat ve všech zápasech. „Jsem rád, že hráči nejsou placeni za přesčasy jako někde ve fabrice, to by nás stálo hodně peněz,“ žertoval liberecký trenér Patrik Augusta po vítězství 4:3 v prodloužení v Třinci.

Prodloužení už mají vskutku nacvičená solidně. „Když to hrajete každý třetí den,“ usmíval se liberecký útočník Tomáš Filippi . „Ne, v prodloužení je to i o tom, kdo má zrovna malinko více sil. Jsem rád, že jsme to zvládli a zápas vyhráli. Kdyby nám někdo před utkáním řekl, že v Třinci získáme dva body, tak to musíme stoprocentně brát. Tady se hraje hrozně těžko a ještě složitěji se tu vyhrává, takže dva body bereme.“

Liberečtí ze sedmi zápasů dotáhli tři do samostatných nájezdů. S Kladnem (4:3) a v Litvínově (3:2) nájezdy vyhráli. S Kometou (2:3) v nich padli. Zbylé čtyři duely rozhodlo prodloužení – v Hradci Králové (2:1), v Mladé Boleslavi (1:2), doma s Plzní (2:3) a v Třinci (4:3)

„Máme prý rekord, tak snad už to stačí,“ komentoval remízovou bilanci s nadhledem Filippi. „Je to škoda, zase jsme se dostali do vedení (3:2), ale nabídli jsme Třinci přesilovky a oni v jedné z nich srovnali. Jsme ale za ty dva body rádi, stoprocentně.“

Trenér Patrik Augusta nad vyrovnanými výsledky krčí rameny. „Vnímám to tak, že mužstvo pracuje. Nevypustilo jediný zápas, ale zatím jsme nebyli odměněni vítězstvím za tři body. Jsem přesvědčený, že to k tomu směřujeme každodenní prací. Sezona je proces, nevyhráli jsme v základní hrací době, ale taky jsme pokaždé bodovali. A to ukazuje nějakou kvalitu.“

Bílé Tygry sráží občasné výpadky. I v Třinci nakonec mohli zápas v koncovce ztratit. Miloš Roman v přesilovce vyrovnával v 55. minutě, Oceláři pak měli další dvě tutovky. „Nehrajeme schválně na remízy, každý zápas chceme vyhrát,“ říká Augusta. „Pořád máme v šedesáti minutách nějaký malý výpadek, ale jsem hrozně rád, že se v každém utkání o body rveme.“

Třinec - Liberec: Hosty poslal do vedení pohotovou tečí Frolík, 2:3 Video se připravuje ...

Jeho tým měl i kousek smůly. Michal Bulíř trefil v jedné z přesilovek tyčku a první gól Tomáše Filippiho ze 13. minuty sebrala úspěšná trenérská výzva Třince. Zhruba třicet vteřin před gólem totiž Filippi sklepl puk rukavicí ke spoluhráči. Přihrávku rukou odhalilo video.

„Někdo na střídačce hlásil, že tam byla přihrávka rukou, tak jsme kontaktovali našeho videokouče a od něj přišlo potvrzení,“ potvrdil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Tak jsme vzali výzvu a byla úspěšná.“

Filippi si byl drobného přestupku vědom. „Nevím, jestli jsem úplně přihrál, ale držel jsem hokejku v obou rukou a spadlo mi to na hřbet rukavice,“ popisoval. „Bylo by fajn začít zápas tím, že vedeme, ale byla to první třetina. Kdo ví, co by se potom stalo. Úmysl to ode mě nebyl, ale rukavicí jsem puk posunul a dotknul se ho pak náš hráč. Takže pravidla mluví jasně.“

A že se u videa zkoumala situace 34 vteřin po vstřelení gólu? Ani tohle Tomáše Filippiho extra nepřekvapilo. „Reklamovali to hned potom, takže jsem malinko počítal s tím, že se půjde na challenge.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:4p. Tygři opět museli do prodloužení! V něm byli úspěšnější Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:11. Daňo, 20:30. M. Růžička, 54:25. Roman Hosté: 17:52. Vlach, 35:17. Faško-Rudáš, 40:28. Frolík, 61:21. Melancon Sestavy Domácí: Mazanec (Daneček) – J. Jeřábek, M. Doudera, Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Marcinko (A), Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, Dravecký (A), Chmielewski – Doktor. Hosté: Neužil (Kváča) – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, A. Najman, Vlach – Šír, Jelínek (A), Čederle. Rozhodčí Hradil, Kika – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 642 diváků

