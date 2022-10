Důvody, proč Motor tápe: citelně slabší tým, těžké zranění i přetěžovaní lídři

Tolik prostoru, co dostávají Milan Gulaš s Lukášem Pechem, mnohde neobdrží elitní obránci. Dává logiku, že trenér sází na nejlepší hráče, zvlášť když 36letý Gulaš vtrhnul do sezony ve velkém stylu a o tři roky starší Pech mu byl výkonem v patách. Jenže jak dlouho mazáci vydrží? Dříve či později přijde útlum, v horším případě zranění. Vůdci týmu nutně potřebují k ruce výraznější příspěvky druhých, není možné, aby dostávali nejvíc času nejen na přesilovce, ale i při oslabení.

Hledání optimálního složení

Tenhle problém úzce souvisí s předchozím. Za dobyvatelskými schopnostmi Gulaše a Pecha zeje velká díra. Třetí do party elitní formace Filip Přikryl se snaží, zůstává však za očekáváním. Letní nákup z Plzně to nemá z logiky věci úplně snadné, na druhou stranu, co by za takovou šanci dali jiní… Možná to chce víc sebedůvěry i celkového zanícení. Asi je namístě zkusit u G+P Lotyše Dzierkalse a neprodlužovat trápení.