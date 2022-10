Kovář po výhře: Totální krádež! Body jsme si ani trošku nezasloužili

I přes dvoubodový zisk, nečekal byste, že Sparta bude výkonnostně už dál? Od tak silného týmu se očekává, že bude většinu soupeřů tlačit, dusit…

„Abych pravdu řekl, nechtěl bych se po osmi kolech pouštět do našeho hodnocení. Faktem je, že naše hra je pořád stejná, ty dva body jsme tady vyloženě vytrpěli. Myslím, že jsme si je ani trošku nezasloužili. Byla to od nás totální krádež a já doufám, že s tím začneme něco dělat. Pasují nás do role favorita, ale zatím tomu hra neodpovídá.“

Jaké to vůbec bylo nastoupit po tolika letech proti týmu, v němž jste naskočil do extraligy?

„Na zápas jsem se hrozně těšil, ale byl jsem nečekaně až moc nervózní. Přece jen jsem tu hokejově vyrůstal a prožil nejhezčí roky v rámci hokejového dospívání. I proto jsem se chtěl ukázat dobrým výkonem. Bylo zvláštní přijet sem jako soupeř. Více než devět let jsem byl odsud pryč, utekla dlouhá doba. Když jsem se blížil na stadion, zase jsem viděl známé obličeje a během celého zápasu se mi vracely krásné vzpomínky. Bylo hrozně těžké držet koncentraci, ať jsem se podíval do jakéhokoli rohu, zahlédl jsem někoho, koho znám. Do toho známé pokřiky fanoušků… Hrát proti svým je těžké. Ale z týmu znám už jen tři kluky, je to úplně jiný mančaft než tenkrát.“

Duel vám hodně vyšel, souhlasíte, že šlo o váš nejpovedenější výkon sezony?

„Protože to byl jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně, tím pádem muselo jít o jeden z mých nejlepších. Bylo mi tady dost teplo, ve třetí třetině jsem si musel brát magnézium, bál jsem se, že začnou přicházet křeče. Zápas byl opravdu hodně náročný, strávili jsme strašnou spoustu času ve vlastní třetině a i v oslabení. I když na mě nešlo padesát střel, bylo to velmi náročné. Motor hrál výborně, kluky musí strašně štvát, že nemají tři body.“

14 Jen tolik střel (oproti 34 Motoru) vystřelili na branku hráči Sparty.

Čekáte na duel s čistým kontem, který vám vyloženě sedne, a vy si po něm řeknete, že to byl váš zápas?

„Cítím se dobře, nemyslím si, že bych na tom byl špatně. Prostě naše práce v bráně je zatím dost složitá, každý zápas řešíme hodně situací, s kterými se kolikrát nedá pořádně nic dělat. Z toho pak vyplývají i čísla, která zatím nejsou nejlepší.“

Potřebujete se vy brankáři hodně sladit s obranou?

„Ani bych neřekl, že je to o souhře s obranou, nám vázne hra jako taková. Budějice nám mohly v klidu nasypat osm kusů. Musíme na tom začít dělat, těžko můžeme čekat, že se něco rozjede samo.“

Náleží aspoň jistá pochvala defenzivním hráčům za počet zblokovaných střel?

„To je součást práce. Moje práce je chytat puky, jejich práce je střely blokovat. Mně samozřejmě hodně pomůže, pokud puk neletí po bloku do nějaké blbé pozice. Bez toho se dnes hokej hrát nedá. Týmy, které v zápase zblokují více střel, si většinou dojdou pro vítězství. Je to nedílná součást hry.“

Nakolik se vašemu týmu změnil režim poté, co jste kvůli závadě na letadle neodletěli na úterní zápas Ligy mistrů do Finska?

„Já měl naplánované volno, celý den jsem sekal zahradu. Takže jsem byl jedním z mála, kterých se to vůbec netýkalo.“ (usmívá se)

Sparto, kdy to přijde?

pohled Miroslava Horáka Trenéry dost často trápí, že se odmakaná dřina nepropíše do bodového zisku. Pavel Patera s Patrikem Martincem tenhle problém nemají. Což není nutně špatně, neboť výsledky jsou pořád základ. Faktem však zůstává, že od rudých očekáváte víc. Právem. Mají vynikající brankáře, solidní beky a hlavně: v útoku disponují třemi prvními formacemi a jednou druhou. Na extraligové poměry nashromáždili značnou kvalitu. Na tak našvihaný kádr jsou předváděné bijáky málo. Sparta by měla nejen pravidelně sbírat body, být mezi top trojkou, ale hlavně převyšovat ostatní aktivní a atraktivní hrou, bavit diváky, zvedat je ze sedaček. V pátek takhle hrál Motor, nehledě na aktuální krizi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:17. Valský, 34:04. Vráblík Hosté: 04:59. Horák, 20:12. Sobotka, 61:05. Řepík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, L. Doudera, Šedivý – Dzierkals, Hanzl, Valský – Přikryl, Pech, Gulaš – Strnad, Vopelka, Tomeček – Chlubna, Toman, Karabáček. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík, Polášek, Mikliš, Němeček, Jandus, Jurčina – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Konečný, G. Thorell, D. Simon – Buchtele, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6279 diváků