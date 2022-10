SESTŘIHY: Vary skolily Dynamo, Daňo hattrick. Kladno nulové 223 minut!

Střelec Kousal řídil obrat

Mladá Boleslav sice v úvodní třetině přestřílela Kometu 15:5, branka však nepadla žádná. Nejblíže k ní měli domácí po šanci Šťastného a úniku Fořta, na druhé straně uhasil nájezd dvou proti jednomu obránce Bruslařského klubu.

Ve druhé části se ale pro změnu na gól nečekalo dlouho. Po 84 sekundách tečoval Koblížkovu „žabičku“ těsně před domácím gólmanem Novotným finský útočník Strömberg. Naprosto totožná situace se opakovala o šest minut později. Tentokrát nahrával Kollár a tečujícím úspěšným střelcem byl Šalé. Domácí snížení přišlo za 14 vteřin, kdy se trefil na pravém kruhu volný obránce Jeřábek a zaznamenal první branku v mladoboleslavském dresu.

Domácí se dočkali vyrovnání ve 46. minutě, kdy byl u odraženého puku po Pýchově střele jako první Kousal a upravil na 2:2. Mladá Boleslav pak byla aktivnější a nakonec byla odměněna dvě a půl minuty před koncem. V přesilovce napřáhl Kousal, svou ranou zlomil hůl obránci Kučeříkovi, který tak nechtěně tečoval puk za Furchova záda. Domácí v závěru ustáli i hrou v power play zesílenou přesilovku Brna šesti hráčů proti čtyřem.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Chtěli jsme hrát šedesát minut trpělivě, což se nám v minulém zápase s Karlovými Vary nepodařilo. I přesto, že jsme prohrávali o dva góly, tak tým ukázal, že dokáže otáčet zápasy. Pro nás to bylo důležité z toho hlediska, že jsme byli prostě trpělivější. Kometa byla rozjetá, předtím třikrát vyhrála. A vyhrát s takto těžkým soupeřem, navíc po obratu, je dobrá zpráva do kabiny pro kluky, že se musí hrát do poslední minuty a vteřiny. Dneska jsme to odmakali.“

Martin Pešout (Kometa Brno): „Přijeli jsme s jasným záměrem ustát první třetinu. To se nám podařilo. Domácí hráli ve čtvrtek těžké utkání, my v pátek. Když už jsme to ve druhé třetině rozjezdili a šli do dvoubrankového vedení, tak jsme si dali vlastní gól. Pak jsme měli ještě další brejky, kdy jsme mohli rozhodnout. Bohužel jsme nedali a ve třetí třetině jsme za to byli potrestáni. A nakonec jsme prohráli dalším vlastním gólem tři minuty před koncem. To je trochu kruté. Rozhodla druhá třetina, kdy jsme neodskočili.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa Brno 3:2. Obrat Bruslařů dokonal dvougólový Kousal Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:33. R. Jeřábek, 45:08. P. Kousal, 57:27. P. Kousal Hosté: 21:24. Strömberg, 27:19. Šalé Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), P. Kousal – Kantner, Bičevskis, Eberle. Hosté: Furch (Čiliak) – Ščotka (C), Ďaloga, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas – Flek, Holík, Horký – Sallinen, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour (A) – Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Veselý – Kajínek, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2597 diváků

Hradec zastavil plzeňský rozjezd

Hosté po brzkém faulu Zámorského zahájili utkání početní výhodu a přes její neproměnění pokračovali ve střelecké převaze. Domácí gólman Svoboda ale odolal a postupně převzali iniciativu jeho spoluhráči. Schleiss v 7. minutě nestihl před odkrytou brankou dorazit pokus Kodýtka a Rekonenův únik zakončený bekhendovým blafákem skvěle zlikvidoval strážce branky Mountfieldu Růžička.

Až ve 12. minutě dostal Indiány do vedení dorážkou střely Rekonena Kodýtek. Pasivní hosté ještě v závěru úvodní třetiny přečkali díky Růžičkovi průnik Langa z pravé strany.

Začátek prostřední části patřil hostům a ve 25. minutě po nabídce Kevina Klímy zpoza branky zblízka vyrovnal nekrytý Okuliar. Hradečtí předčili soupeře v pohybu a další zaváhání plzeňské defenzivy ve 31. minutě potrestal po nabídce Pajera od zadního hrazení před brankovištěm volný Pajer, jenž premiérovou trefou v nejvyšší soutěži dokonal obrat na 2:1.

Domácí se ve snaze rychle odpovědět zvedli, ale Adamcovo zakončení do odkryté branky v signalizované výhodě zablokoval Rymsha. Jeho následné vyloučení zdvojnásobil nedovolený zákrok Janka a Indiáni získali přesilovku pět na tři. Jenže během 67 vteřin pozorný Růžička zlikvidoval tvrdé střely Rekonena i Zámorského.

Naopak již ve druhé minutě závěrečné třetiny ozdobil svůj průnik do útočného pásma úspěšným objetím branky Lalancette a o pouhých 67 vteřin později navíc po dlouhém pasu Štohanzla rozjetý Pavlík zvýšil přesnou střelou mezi Svobodovy betony na 4:1. Zbytek hrací doby se dohrával spíše z povinnosti. V 55. minutě sice přesnou trefou z pravého kruhu snížil na dvougólový rozdíl Malát, jenže při dlouhé hře domácích bez brankáře upravil na konečných 5:2 Lev.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla z naší strany celkem slušná. Měli jsme pohyb a dostali jsme se do vedení. Ve druhé třetině jsme měli pro mě nevysvětlitelný pětiminutový absolutní herní výpadek, který soupeř potrestal dvěma góly. V závěru třetiny jsme neproměnili přesilovku pět na tři a tam se zápas lámal. Po nevyužití takové výhody se těžko vyhrává zápas. Ve třetí třetině jsme hned inkasovali rychlé dva góly a pak už to bylo hrozně těžké. Kluci se snažili a bojovali, ale už jsme tahali za kratší konec.“

Petr Svoboda (Mountfield HK): “K první třetině nemám moc co říci. Měli jsme optický tlak, ale do šancí jsme se vůbec nedostali. O přestávce jsme si něco řekli. Připomněli jsme si, že umíme otočit zápas, jako se nám to třeba povedlo v Berlíně. Bylo strašně důležité, že jsme ubránili oslabení ve třech. Také jsme vstřelili dva góly a zápas se překlopil na naší stranu. Na začátku třetí třetiny jsme dvakrát prakticky z ničeho dali další dva góly. Naší hráči ale potom úplně přestali hrát a soupeř se tlačil do šancí. Kluci ale zblokovali plno střel a pomohli tím gólmanovi. Díky tomu jsme tu urvali tři body, za což jsme moc rádi.“

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 2:5. Indiáni nestačili na Hradec počtvrté za sebou, rozhodl začátek třetí třetiny Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:19. Kodýtek, 54:37. Malát Hosté: 25:00. Okuliar, 30:29. Pajer, 41:42. Lalancette, 42:49. R. Pavlík, 59:48. Lev Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mertl (A), Adamec – Malát, Bitten. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Kalina, Rymsha, McCormack, Jank, Čáp, Nedomlel – Zachar, Lalancette, Veselý – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Klouček, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3697 diváků

Naděje Rytířů zmařily skvělé nástupy Hanáků

Domácí otevřeli skóre po minutě a 13 sekundách, kdy Klimek po přihrávce Navrátila zamířil do odkryté brány. Druhý gól přidal ve čtvrté minutě Káňa, který po brejku střelou nad Brízgalovu vyrážečku využil přesilovku.

Olomouc mohla skórovat i při vlastním oslabení, Kuncem tečovaný puk proletěl těsně nad kladenskou brankou. Na druhé straně projel mezi kruhy Brodecki a Konrádovi pomohla levá tyč. Před pauzou se dostal v oslabení tři proti pěti do úniku kladenský kapitán Plekanec, ale zakončil svůj úspěšný blafák až po vypršení první třetiny.

Hanáci si do druhé třetiny přenesli 56 sekund přesilovky pět na tři a Orsava ji rychlou střelou příklepem dokázal využít. V pokračující klasické početní výhodě zamířil Káňa do horní tyče branky Rytířů.

Těm se nepodařilo využít čtyřminutovou přesilovku za vysokou hůl Škůrka. Navíc je oslabil kanadský obránce Dotchin, který za pěsti při bitce s Káňou dostal trest ve hře. V oslabení neuspěl unikající Procházka, Brízgala poté zneškodnil šanci Navrátila.

V úvodu třetí části hostující brankář zastavil střelu Švrčka i následnou dorážku Nahodila. Dlouhé čekání Kladna na vstřelený gól se pokusil ukončit bek Ticháček, příklepem ale z levé strany neuspěl. Stejně dopadl v početní převaze Filip, který trefil Konráda do betonu.

Olomouc kontrolovala tříbrankový náskok. Zvýšit ho mohl z přečíslení Orsava, Brízgala puk chytil do lapačky. Rytířům nepomohla ke skórování ani závěrečná hra bez brankáře. Těsně před koncem utkání se ještě Švrček pustil do Plekance, kterému domácí publikum předtím spílalo za zákrok na Orsavu. Olomoucký obránce odešel do kabiny s trestem ve hře.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Začátek zápasu byl z naší strany úplně o něčem jiném než minule v Liberci. Díky tomu jsme se trochu uklidnili. Ve druhé třetině hra kvůli přesilovkám a oslabením ztratila tempo. V posledním dějstvím bylo těžké se do toho znovu dostat. Hráčům ale musím poděkovat, koncovku zápasu zvládli výborně.“

Otakar Vejvoda mladší (Kladno): „Doplatili jsme na špatný začátek zápasu, Olomouc dala ze tří střel dva góly. Soupeř byl iniciativnější, nám se v první třetině nepodařilo využít asi čtyři přečíslení dva na jednoho. Ve druhé části tam byly přesilovky i oslabení, u některých hráčů mi ve střídání chyběl flow. Ve třetí třetině hráli domácí dobře a disciplinovaně. Už jsme se nedostali do velkých šancí.“

SESTŘIH: Olomouc - Kladno 3:0. Rytíři opět neskórovali. Body zůstaly na Hané Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:13. Klimek, 03:39. J. Káňa, 20:21. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Rutar, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava (A), Strapáč, J. Káňa (A) – Nahodil, Klimek, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kucsera, Anděl, Kusko. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Melka – Zikmund (A), Klepiš, Beran – Kubík, Filip, Procházka – Bláha, Indrák, Machač. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Dva góly Gulaše nepomohly k ukončení mizérie

Hokejisté Českých Budějovic byli v úvodní části aktivnější i díky nabídnutým přesilovkám. Již ve 3. minutě hosté faulovali pronikajícího Pecha, ale nařízené trestné střílení Gulaš neproměnil. Ve třech početních výhodách si Jihočeši téměř nevytvořili šance s výjimkou Hanzlovy teče po střele Gulaše nebo pokusu Dzierkalse.

Hosté bránili důsledně, chybovali však při vlastní přesilové hře. Na modré čáře pokazil Vítkovicím kombinaci Hanzl a při jízdě dvou na jednoho nahrál volnému Tomečkovi, který trestuhodně neproměnil příležitost. Skóre otevřeli Moravané po rychlé akci, při níž obránce Vráblík neuhlídal Kaluse a ten zblízka překonal Hrachovinu.

Čtvrtou přesilovku si Jihočeši přenesli ze závěru první třetiny do začátku druhé, ale dostali se k jediné nebezpečné střele, s níž neuspěl Dzierkals. Krátce před polovinou základní hrací doby našel Gulaš ve výhodné pozici u pravé tyčky Pecha, jenže Stezka byl na místě.

Dvě vteřiny po vypršení páté početní výhody poslal Šenkeřík kotouč od modré čáry na hranici levého kruhu Gulašovi a ten ranou bez přípravy zařídil vyrovnání. Kapitán Motoru byl při chuti a zakrátko poslal svůj tým do vedení, když jeho prudkou přihrávku z pravé strany na Pecha přesměroval jeden z obránců nechtěně za brankovou čáru. Čtyři vteřiny před druhou sirénou při trestu Přikryla srovnal stav Krieger střelou z levého kruhu.

Brzy po zahájení třetí části dostali Vítkovičtí zadarmo přesilovku, ale s výjimkou Kriegerova pokusu nebyli nebezpeční. Přesto zůstávala aktivita dlouho na jejich straně, naráželi však na obětavou obranu a pozorného Hrachovinu.

O střelbu se pokoušeli také Gulaš nebo Doudera, ale zápas se posunul do prodloužení, v jehož úvodu měl obrovskou šanci Štencel. Budějovičtí si vytvořili i další příležitosti, ale nerozhodl ani vítkovický Fridrich, kterého šest vteřin před sirénou vychytal Hrachovina. V nájezdech se prosadili jen hostující Bukarts a Krieger.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Kluci nastoupili výborně, vytvořili si hodně šancí, ale soupeře držel gólman (Stezka). Inkasovali jsme první gól a chvíli nám trvalo, než jsme obrátili stav a dostali se do vedení. Za stavu 2:2 jsme měli být zkušenější. V nájezdech měli víc štěstí hosté.

Miloš Holaň (Vítkovice): „Získali jsme zlaté body z těžkého utkání. Budějovice měly jasně lepší začátek. My jsme nebyli dostatečně koncentrovaní a po první třetině musela přijít tvrdá kritika. Vedli jsme, ale domácí otočili stav šťastným gólem. Po korekturách v sestavě jsme odehráli velice dobře třetí třetinu a jsem rád, že jsme byli úspěšní v nájezdech a získali prémiový bod, což se nám předtím dvakrát nepovedlo.„

SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 2:3sn. Sedmou prohru Motoru v řadě neodvrátily ani dvě trefy Gulaše Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:33. Gulaš, 33:24. Gulaš Hosté: 17:01. Kalus, 39:55. Krieger, . Bukarts Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, L. Doudera, Šedivý – Dzierkals, Hanzl, Valský – Přikryl, Pech, Gulaš – Strnad, Vopelka, Tomeček – Chlubna, Toman, Karabáček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Prčík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Dej, Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Toman – Fridrich, Lindberg, Kalus – Lednický, Chlán, Maciaś. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5276 diváků

Daňo rychlým hattrickem srazil Vervu

Oba týmy jsou na začátku sezony za očekáváním, před utkáním měly shodně osm bodů. Souboj tabulkových sousedů ale rozhodl úvod a střelecká forma Daňa.

Slovenský reprezentant otevřel skóre po devadesáti sekundách tvrdou ranou od modré čáry, která se do branky odrazila od horní tyče. S pomocí tyčky zvýšil v šesté minutě střelou z mezikruží a potrestal chybu, při níž Zile ztratil ve vlastním pásmu v levém kruhu puk. Desátý nejrychlejší hattrick v historii samostatné české extraligy završil v přesilové hře, ve které procedil z úhlu puk do sítě a vyhnal Zajíčka na střídačku.

V brance jej nahradil ve druhém utkání za sebou Godla, který betonem zastavil v šanci Hudáčka a při střele Romana jej zachránila horní tyč. Litvínov vyrovnal po přestávce hru, zhruba v polovině zápasu se pár střídání udržel v útočném pásmu, ale bez efektu. To domácí byli nebezpečnější, v té největší možnosti přeskočil puk hokejku Marcinkovi, který byl před Godlou úplně sám.

Třinec kontroloval bez problémů vedení i ve třetí třetině, navíc zvýšil Hudáček. Slovenský útočník zakončil po akci Voženílka do prázdné branky a oddechl si, že dal v novém působišti první extraligový gól. Chvíli před svou trefou totiž promáchl při pokus o dorážku do odkryté branky.

Daňo málem přidal svůj čtvrtý gól, když se elegantní otočkou zbavil obránce, obkroužil branku, ale puk nezasunul u tyčky do prázdné branky. O první čisté konto sezony připravil Mazance z úniku Zdráhal v předposlední minutě zakončením o tyčku.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Pro nás je to velice důležité vítězství, které jsme potřebovali. Nebyl to vůbec lehký zápas, Litvínov nastoupil dobře a první střídání měl šance. Podstatné bylo, že jsme konečně proměnili naše příležitosti, a to nás trochu uklidnilo. První dvě třetiny byl ale Litvínov stále nebezpečný, hrozil z protiútoků a Mazi převedl několik důležitých zákroků. Podržel nás a ve třetí třetině jsme si to už pohlídali. Trochu nás mrzí, že neudržel nulu, ale pro nás je to důležité vítězství.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Měli jsme v první minutě šanci z mezikruží a v osmé jsme prohrávali 0:3. Projevila se naše nedisciplinovanost, zbytečná vyloučení. Ukázalo se, že neblokujeme střely a bohužel jsme udělali hodně velkou hrubou chybu, kterou soupeř potrestal (na 2:0). Při prvních dvou gólech trefil bránu od tyče. Pokoušeli jsme se s tím něco udělat, ale Třinec si vedení pohlídal a zápas v klidu dohrál.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 4:1. Daňo zařídil hattrickem první domácí výhru Ocelářů Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:30. Daňo, 05:39. Daňo, 07:17. Daňo, 50:07. Hudáček Hosté: 58:16. Zdráhal Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Zajíček (8. Godla) – Zile, Jaks, Freibergs, Šalda, Demel (A), Wesley, Zeman – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Abdul, Sukeľ, Š. Stránský – Berka, Gut, Hlava – Straka (C), Helt, Havelka. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec

Po přerušení utkání rozjela Energie obrat

V úvodní třetině se na první gól čekalo až do poslední minuty. Šanci přitom měli i hosté, když ve 4. minutě po závaru minul branku Kohout, nevyužita zůstala i přesilová hra Energie. Střeleckou převahu v první dvacetiminutovce měli v celkovém součtu Pardubičtí a dočkali se i gólu. Ve 20. minutě obránce David Musil přesnou přihrávkou našel Radila, který pohotově překonal Lukeše.

Dynamo těsný náskok zvýšilo ve 24. minutě, kdy do sítě zapadla tečovaná střela Dvořáka od modré čáry. Autorem gólu byl útočník Cienciala, který skóroval poprvé v tomto ročníku. Vzápětí ujel na druhé straně Vondráček, ale brankář Will si poradil, a to i s dorážkou. Ve 32. minutě byl zápas přerušen kvůli prasklému plexisklu mezi střídačkami, po krátké pauze hosté rozehráli početní výhodu a udeřili. Na 1:2 snížil Černoch po akci kombinaci Energie.

Ve třetí třetině se nejprve na držení náskoku Dynama výrazně podílel brankář Will. Ve 44. minutě Kružík zblízka dorážel jen do jeho betonu, v dalším samostatném úniku pak neuspěl Vondráček. Ve 49. minutě už to hostům vyšlo, když po závaru dorážel Beránek. O tři minuty později už šli Karlovarští do vedení, když v tlačenici na brankovišti procpal puk do sítě Koblasa, což potvrdili sudí po poradě s videorozhodčím. Pardubice to zkusily se šesti hráči bez brankáře, ale ihned se dostal puk k Vondráčkovi, který ho nasměroval do prázdné branky.

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 2:4. Překvapení kola! Dynamo ztratilo vedení a poprvé v sezoně nebodovalo Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:13. Radil, 24:00. Cienciala Hosté: 31:48. Černoch, 48:46. O. Beránek, 51:55. Koblasa, 57:47. Vondráček Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Paulovič, Cienciala – Koffer, Poulíček (C), A. Musil – Urban, Rákos, Matýs. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Černoch, Kohout – Koblasa, Gríger, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Rozhodčí Pilný, Šindel – Brejcha, Hynek. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 7984 diváků