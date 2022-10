Rozpočet skoro v nížině tabulky. Ale hokej? Naprostá špička. To je BK

Když před rokem na jaře pádlovali do semifinále play off, zaznívaly názory o náhodě, která se jednou za čas chytne i slabšího. Jenže letos na jaře přišel stejný počin. A to už povolili i největší kritici BK.

Tohle náhoda fakt není. Důkazy přichází na pásu i v nové sezoně. Nový hlavní kouč Ladislav Čihák drží houževnatý celek v zajetých kolejích a leckteří místní tvrdí, že herní projev týmu dokonce ještě zvedá. Příští rok na jaře můžeme čekat další frontální útok na medaile.

A už i Jágrovi hoši poznali, jaké to je čelit boleslavskému nástupu do domácí bitvy. Tyhle kleště nevoní nikomu, protilátky nejsou na skladě. Bruslaři bez rozpaků vletí na soka a dusí ho, dokud je potřeba. Kladno se přiřadilo k triu Sparta, Budějovice a Liberec, které v Boleslavi padlo. Jen Bílí Tygři domů vezli aspoň bod a drželi rány na branku ve vyrovnaném skóre.

Scénář bývá hodně podobný: rychlý nálet a zisk náskoku. Střely v první části proti Kladnu? 20:4 pro domácí a čtyři přesilovky. Hosté museli být rádi, že do kabiny odcházeli s minimálním mankem.

Mladá Boleslav - Kladno: Skóre duelu otevřel přesnou ranou v přesilovce Kousal, 1:0 Video se připravuje ...

„Nechytili jsme nejen začátek, ale celý zápas,“ pravil Tomáš Plekanec.

„Takhle nás ještě nikdo nepřehrál,“ uznal i Jaromír Jágr.

Na Boleslavi si musíte cenit, jak vytrvale, dlouhodobě a především s nízkonákladovou sestavou deptá mnohem lépe finančně zabezpečené rivaly. Do tábora Bruslařů hráči nechodí vydělávat peníze, ale zlepšovat svou reputaci. Úctyhodné je, že se odsud dostávají hráči i do NHL, například Radim Zohorna či naposledy Miloš Kelemen. Zdejší práce má zkrátka smysl, může se směle označit za strategickou.

Rozpočtově jsou Bruslaři jistojistě ve druhé části čtrnáctičlenného pelotonu, přesto čeří vody úplně nahoře. Umně nakupují hráče s potenciálem, to samé však platí i pro trenéry. Mladá Boleslav je asi jediná v republice, která dokázala finančně zhodnotit i odchod svého trenéra ke konkurenci. Jako v případě Radima Rulíka, kterého si vysnily Pardubice a na prkno musely vysázet údajně kolem dvou milionů korun.

V předsezonním období způsobil docela slušný poprask jeho ambiciózní nástupce Čihák, jenž týmu ordinoval mix klasického tréninku na ledě s posilovnou v jednom čase. Hráči z plochy vystupovali za mantinel ke zvedání těžkých činek. Většina expertů tento „ruský“ způsob drilu odsoudilo, faktem zůstává, že kondičně jsou boleslavští hokejisté výtečně připraveni. S pracovním nářadím to umí navíc velmi solidně. A teď si představte, kdyby Boleslav měla potřebné finance na hotové rozdílové hráče..

Otázkou je, jestli o ně vůbec stojí. Oni si je radši vyrobí.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:55. P. Kousal, 28:19. Fořt, 44:46. Kantner, 59:48. J. Stránský Hosté: Sestavy Domácí: Novotný (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kotala, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Kehar, Cibulskis, Veber, Babka – Procházka, Plekanec (C), Kubík – Klepiš, Brodecki, Beran – Zikmund (A), Filip, Melka – Indrák, Bláha. Rozhodčí Pražák, Pilný – Frodl, Kajínek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 7 3 2 2 0 25:16 15 2. Vítkovice 7 4 0 2 1 25:20 14 3. M. Boleslav 7 3 2 0 2 19:12 13 4. Olomouc 6 3 2 0 1 16:9 13 5. Sparta 7 3 1 1 2 20:20 12 6. Liberec 7 0 4 3 0 18:17 11 7. Brno 7 2 2 0 3 22:19 10 8. Č. Budějovice 7 3 0 1 3 18:21 10 9. Kladno 7 2 1 2 2 15:18 10 10. Mountfield 7 2 1 1 3 13:16 9 11. Třinec 7 2 0 2 3 16:20 8 12. Plzeň 7 1 1 1 4 18:22 6 13. K. Vary 5 1 1 0 3 13:20 5 14. Litvínov 6 1 0 2 3 11:19 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup