Turbo Vary. Bubák pro extraligu, nebo se porazí samy? Záleží, kde je potkáte

Zkuste si jeden hokejový početní příklad. Dvakrát nula + jedna zaseklá rolba. Rovná se? Správně, Karlovy Vary ve své aréně. Zatím to není úplně med mít permanentku a chodit ve městě na hokej. Prostě pocit jako vypít na kolonádě litr Hadího pramenu na ex. Doma padly s Hradcem, s Olomoucí se porouchala technika, tím pádem se zápas odkládal a pak je smáznul Litvínov. Venku se ovšem kocháte, v extralize nenajdete lepší loupežníky.

„Jednou bílá, pak černá, výkony jsme střídali, nejdřív dobré, pak velmi špatné,“ poznamenal kouč David Bruk. Ano, sezona se Energii vyvíjela od začátku poměrně bláznivě. Můžete ji oslavovat za výhry v Třinci nebo na Spartě. Pak jste nevěděli, co si myslet, když následoval kolaps.

Dobrý tým, nebo špatný? Poslední dvě výhry v Mladé Boleslavi a v Pardubicích ukázaly, že hodně dobrý. Když se tedy všechno sejde. Každopádně dál platí zvyk z minulých let, že když jdete hrát proti Energii, čeká vás pořádný kalup. Tady se nic nemění.

„Byl bych rád, kdyby to takhle pokračovalo,“ usmál se trenér Bruk. „Z toho nasazení slevit nechceme. Jedním z důvodů je, že tady jasně vidíte filosofii Varů, pak máme i jeden z nejmladších týmů v lize, takže bychom ho neměli ani nijak výrazně brzdit. Chtěli bychom hrát hokej, v uvozovkách, nahoru-dolů,“ rozpovídal se po výhře v Pardubicích.

Tam jeho tým šokoval, jak tempo zvedal, zato favorit vadnul. „Je velmi cenné u nich vyhrát. Karlovy Vary nemají takové ambice a možnosti jako Pardubice, oni jsou jasný adept na titul a hrají dobře. Pro nás je vzácné nad nimi vyhrát a vážíme si toho,“ přidal.

Že Energii odešel Jakub Flek? Jistě, ztráta. Ale ve výsledku nijak velká, kvůli které by tým měl být horší. Jiří Černoch načerpal zkušenosti na MS, Petr Koblasa, Martin Kohout nebo Ondřej Beránek dospěli do věku, kdy tvoří páteř týmu. Svalovec Tomáš Vondráček v posledních letech výrazně zrychlil a je z něj lídr, který zvedá celý tým. V týmu nemáte žádného aspiranta na triumf v extraligovém bodování, spíš jde o smečku vlčáků, která vás bude honit.

„Chceme být nepříjemní a nemůžeme být z nikoho podělaní. Potřebujeme hrát tvrdý a rychlý hokej, tím budeme získávat body,“ vystihuje karlovarský hokej brankář Štěpán Lukeš. A ano, u něj všechno taky začíná.

Dost se za pár dní změnilo. Při svých prvních třech startech sezony inkasoval 14 gólů, padaly za něj vyloženě brambory. Poslední dva zápasy v Mladé Boleslavi a s Pardubicemi? Dva góly. Ne za třetinu, celkem.

„Lukymu to nejdřív nešlo. Je naší jasnou jedničkou, což se nezměnilo, ani když to nebylo ono. Museli jsme mu dát chvilku volno. Jak mávnutím proutku se v krátké době vrátil do akce coby brankář, kterého jsme čekali, že v něm máme,“ samozřejmě viděl změnu i Bruk. A pak hned v dobré náladě přidal: „To bych si strašně přál vědět, co se stalo. Do budoucna by mě to v trenérské kariéře hodně pomohlo.“

Jak se tedy kouzlí forma? Nejlepší je se zeptat u zdroje. „Musel jsem upustit trochu páru, když to tak řeknu,“ lehce se pousmál Lukeš. „Na začátku sezony jsem straně moc chtěl. Bylo pak důležité si uvědomit, že se musím hokejem taky trochu víc bavit. Hlava pak funguje líp,“ přidal.

Když po něm chcete upuštění páry rozebrat, jen zavrtí hlavou: „Třeba se dá říct, že jsem byl přemotivovaný. Víc bych to asi nerozebíral.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:1. Hosté se díky Grígerovi odlepili ode dna tabulky Video se připravuje ...

Lukeše už v minulé sezoně braly Karlovy Vary jako brankáře číslo jedna, který by měl být schopen kouzlit ideálně ještě lépe než Filip Novotný, který si udělal v klubu jméno dřív. „Štěpán ještě nikdy v kariéře takhle jasnou pozici neměl. Jsme přesvědčeni, že potenciál v něm je. Teď je potřeba pracovat s tím, že ho z něj potřebujeme dostat. Jenom vám řeknu, že teď to moje zásluha opravdu není,“ upřímně přiznal Bruk.

Jeho práce ale rozhodně je organizovaný cvrkot, který vás upoutá. „V Pardubicích jsme dokázali forčekovat po celém hřišti a ve vlastním obranném pásmu hráli organizovaně,“ pochvaloval si kouč. „Hra si sedá, přišli noví hráči i trenéři, není to úplně jednoduché. Ale ano, jak se prezentujeme, co se týká pohybu? Líbí se mi to,“ přidal.

Teď ještě, aby zmizely výpadky. S nimi se mladé mužstvo bude dál dostávat pod tlak, že musí vyhrát, jinak zahučí do suterénu. „Jasně, že by to chtělo poslední výkony zopakovat. Máme před sebou dva domácí zápasy, tak ať výsledky z Boleslavi a Pardubic nehodíme do koše,“ přikyvuje Koblasa.

„Věřím, že nám takový pohyb vydrží dlouhodobě, při porážkách jsme jen dělali individuální a systémové chyby,“ přidal postřeh Bruk. A když se škvíra objevila v posledních bitvách, ucpal ji Lukeš, to byl taky podstatný rozdíl.

Klíčové rovněž je, jak a jestli si Vary dovedou poradit s tím, že někdo proti nim zaparkuje na ledě autobus. Pak sice létáte, ale o přísnou defenzivu se často rozmlátíte. „Chvilku si můžeme užít klidnější atmosféru, než zase vlezeme na domácí led, kde jsme nezískali ještě nic,“ pousmál se Bruk. V pátek jeho tým čeká pokus číslo tři, když nepočítáte den, kdy zápas zastavila porouchaná rolba.

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 9 4 2 2 1 29:21 18 2. Liberec 9 2 4 3 0 30:20 17 3. M. Boleslav 9 4 2 0 3 22:15 16 4. Olomouc 8 4 2 0 2 21:15 16 5. Vítkovice 9 4 1 2 2 29:24 16 6. Sparta 8 3 2 1 2 23:22 14 7. Brno 9 3 2 0 4 29:26 13 8. Mountfield 8 3 1 1 3 18:18 12 9. Č. Budějovice 10 3 0 3 4 23:33 12 10. Třinec 8 3 0 2 3 20:21 11 11. K. Vary 8 3 1 0 4 19:26 11 12. Kladno 9 2 1 2 4 15:25 10 13. Plzeň 9 2 1 1 5 24:27 9 14. Litvínov 9 2 0 2 5 20:29 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup