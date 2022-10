Povstání ze dna: lepicí páska v akci a Karlovy Vary rozjezdily první Dynamo

„Každý bod je pro nás vzácný. Možná mám růžové brýle, ale mám pocit, že jsme ve třetí třetině lépe bruslili a měli víc šancí,“ komentoval parádu vítězného souboru kouč David Bruk.

Skromnost stranou, jeho tým opravdu válel. Že prohrával 0:2? Pak Pardubice rozjezdil. Jako kdyby Energii nahodil jeden kuriózní moment. U domácí lavičky prasklo plexisklo, specifický zahnutý díl se musel vyměnit. Pořadatelé ho vcelku rychle demontovali, jenže nastal problém. Nasazení nového bránila železná konstrukce, která jednotlivé díly spojovala nahoře. Takže se přes deset minut nehrálo, led se změnil na plochu pro veřejné bruslení. V aréně se nakonec improvizovalo, hrana skla se omotala chráničem a do práce přišla... Ano, lepicí páska, všelék každého kutila! Pomohla i tady.

Vlastně hlavně Karlovým Varům. Za 25 sekund hry proměnily přesilovku a stáhly na 1:2. Pak víc a víc přituhovalo před Romanem Willem . „Od pauzy s plexisklem jsme vypadli z role, nenastartovali se. Měli jsme hodně ztrát, absolutně jsme nestíhali,“ štvalo pardubického asistenta Richarda Krále.

Pardubice - Karlovy Vary: Koblasa dotlačil kotouč za Willa, branku muselo potvrdit video, 2:3 Video se připravuje ...

Podruhé za sebou vytáhl brilantní výkon brankář Štěpán Lukeš. Ve čtvrtek čistým kontem zdemoloval Boleslav, v Pardubicích pochytal 39 střel. „Nevzdali jsme se, ani když Dynamo vedlo 2:0, dali jsme do toho všechno,“ chválil svůj tým. „Musím se tím bavit, pak je hokej hezčí. A tohle mě bavilo určitě,“ pousmál se, když slyšel zmínku o divokém zápase, kde akce střídala akci.

Pardubice byly vyloženě z každého protiútoku a napadání nešťastné, aktivita jim nedělala vůbec dobře. A to Will ještě před klíčovým okamžikem dobré tři góly chytil. Nakonec rozhodl Petr Koblasa, který puk v 52. minutě domlátil za čáru. I když domlátil... To byl první dojem, nakonec se v reálu odehrávalo všechno jinak. „Ani to nebylo nijak zakončený, možná jsem to vůbec nehrál hokejkou, několikrát mě puk trefil do brusle. Naštěstí si to tam hodili sami, měli jsme obrovské štěstí,“ vysvětloval. Ovšem tu kliku si Energie zasloužila. Vypadalo to, že hráči mají tolik sil, že ještě chytnou lano a poklusem odtáhnou domů autobus.

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 2:4. Překvapení kola! Dynamo ztratilo vedení a poprvé v sezoně nebodovalo Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:13. Radil, 24:00. Cienciala Hosté: 31:48. Černoch, 48:46. O. Beránek, 51:55. Koblasa, 57:47. Vondráček Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Paulovič, Cienciala – Koffer, Poulíček (C), A. Musil – Urban, Rákos, Matýs. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Černoch, Kohout – Koblasa, Gríger, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Rozhodčí Pilný, Šindel – Brejcha, Hynek. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 7984 diváků

