Slovenská posila pro Oceláře! Přichází Buček. Odmítl NHL, z KHL ho vykopli

Samuel Buček v minulé sezoně válel za Nitru, teď míří do Třince • Profimedia.cz

Že Třinec větří situaci na hráčském trhu, bylo dlouho zřejmé. Teď se podle informací webu iSport.cz Oceláři dočkají první posily v rozběhnuté sezoně. Na cestě do Slezska by měl být slovenský útočník. Nejedná se však o Richarda Pánika, o kterém se spekulovalo, nýbrž o forvarda Samuela Bučka, kterého se před časem zbavil ruský Nižněkamsk.

Story jste pravděpodobně zachytili. Slovák Samuel Buček byl v květnu první letní posilou, kterou ohlásila organizace Seattlu Kraken. Podepsal smlouvu s farmou klubu NHL. Mohl si říct o místo nahoře, jenže to 23letý útočník nakonec odmítl. Rozhodnutí si rozmyslel a kontrakt, který v květnu slavně odsouhlasil, pak v srpnu zrušil. O to větším šokem bylo, že se mladík vydal za gáží do válečného Ruska, kde kývnul Nižněkamsku.

Ve městě chemického gigantu Něftěchimiku však odehrál jen šest utkání. Nezískal ani bod, v plus/minus byl na cifře minus tři. Jen jednou se ice timem dostal přes deset minut, v průměru hrál sedm a půl minuty na utkání. Dvakrát se nedostal ani na čtyři minuty.

„Někdy se věci bohužel nevyvíjí tak, jak byste chtěli. Na svoji šanci ukázat se v KHL si ještě musím chvíli počkat. Pořád jsem mladý a mám všechno před sebou. Jestli vás opravdu zajímá, co se stalo, je potřeba se podívat na můj ice time za všechny zápasy. Sami pak pochopíte, že jsem nedostal dostatek prostoru, abych ukázal svoje kvality. I tak to ale byla dobrá zkušenost a svého rozhodnutí nelituju,“ napsal před dvěma týdny Buček na svůj instagram.

Na Slovensku to od mnohých fanoušků za své rozhodnutí odejít do KHL schytával. Za rozhodnutím si však stál. „Mrzí mě, že žijeme v těžké době. I tak jsem se ale rozhodl odejít do KHL, která vždy byla i bude top evropskou ligou.“

Teď by se měl podle zpráv iSport.cz stát Buček, který v minulé sezoně v dresu Nitry zazářil úžasnými 41 góly v padesáti utkáních, posilou třineckých Ocelářů. Byl nejproduktivnějším hráčem slovenské extraligy, nejužitečnějším borcem play off. Spekulovalo se o tom, že se vrátí domů do Nitry. Nakonec se tak však zřejmě nestane.

V Třinci by byl už jedenáctým cizince. Rozšířil by extrémně širokou skupinu sedmi Slováků, dvou Poláků a jednoho Lotyše. Oceláři ho zatím jako posilu oficiálně neoznámili. Je možné, že se nechtějí spálit podobně jako v roce 2019 Zlín, který příchod Bučka ohlásil, aby o den později přišel se zprávou, že hráč si transfer rozmyslel a obchod se nekoná.