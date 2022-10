Jeřábek hrál poprvé proti Plzni: Vypsal jsem odměnu do kabiny. Co hecování?

Byl vidět v přesilovkách i oslabeních, vymýšlel gólové šance, obětavě skákal do střel. Tohle je Jakub Jeřábek, který si v minulosti vybojoval pevné místo v národním týmu. Při výsledkově nepovedeném rozjezdu Ocelářů v nové sezoně se trochu svezl. S postupem času, a větší porcí v klíčových situacích, se zvedá i Jeřábek. Kromě dvou asistencí se blýsknul i třemi bloky.

Jaký to pro vás byl zápas proti rodné Plzni?

„Extrémně těžký. Věděli jsme, že to bude náročné. Kluci mají bruslivý tým, fyzický, to se jen potvrdilo. Nevím, jestli jsme měli trošku těžké nohy, ale byli jsme na začátku horší. Jsme moc rádi, že jsme to překlopili na naši stranu. Závěr jsme si sice zbytečně zkomplikovali, ale dva naše góly v přesilovkách asi rozhodly.“

A osobně jste premiéru proti svému bývalému klubu prožíval jak?

„Svým způsobem jsem trochu nervózní byl, bylo to speciální. Jsem rád, že domácí premiéru mám za sebou. Ještě mě bude čekat ta v Plzni.“

Tam to asi bude i díky bouřlivým plzeňským fanouškům o dost jiné?

(usměje se) „Možná jo, možná ne. Uvidíme.“

Hecoval jste se dopředu s někým?

„Ne. Akorát jsem si zavolal s kustodem, s Petrem Šulanem. Chtěli jsme se soustředit sami na sebe. Samozřejmě jsem do kabiny vypsal odměnu a přidal k tomu ještě jednu speciální.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:2. Oceláři zdolali houževnatou Škodovku Video se připravuje ...

Jakou?

„Určitá finanční částka se vypisuje automaticky. Tím, že to byl fakt můj první zápas proti Plzni, tak jsem ji ještě navýšil.“

Dvakrát jste skórovali v přesilovkách, zvedají se po neúspěšném startu?

„Doufám. Hlavně nevyšly jenom přesilovky, začali jsme dělat potřebné maličkosti. Každý začal být na svém postu zodpovědný a plnit jednoduché věci, které dělají vítězství.“

Probouzejí se tím i třinečtí fanoušci?

„My jsme jim to dlužili, začátek sezony jsme neměli dobrý. Víme, že lidi jsou tady nároční a jsme rádi, že jsme jim teď dopřáli několik vítězství.“

Vy se po složitějším týmovém rozjezdu cítíte jak?

„Já se cítím výborně, ale je to i díky spoluhráčům v kabině. Jsme v tom jako tým. Já osobně v takové situaci nebyl poprvé a tady je hodně zkušený tým, abychom si k tomu něco řekli a zlepšili se. Doufám, že se budeme zlepšovat i dál.“

Pomohl vám i minule první vstřelený gól proti Davosu v Lize mistrů?

„Jo, gól byl povzbuzující. Ale nejsem tady úplně od toho, abych střílel góly. Důležitá je práce vzadu a pomoc přihrávkou, podpoření útoku. To je primární věc, na které se snažím dělat.“

V obraně hrajete s Lotyšem Čukstem, jak se domlouváte? Anglicky nebo jste oprášil ruštinu?

„Jenom anglicky. Dělali jsme si srandu, že to může být i v ruštině, ale myslím, že i pro ostatní kluky je angličtina lepší. A Karlis má paní, teď nevím, jestli z Ameriky nebo z Kanady, takže anglicky mluví skoro jako rodilý mluvčí. Není problém.“

