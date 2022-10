Olomouc bez Konráda? Nula Lukáše a první místo. Krize přijde, ví trenér

Hanácká vzpoura pokračuje. Olomouc vyhrála v Hradci 3:0 a dál píše svůj povedený příběh, má o zápas méně než konkurence a stejně vede Tipsport extraligu. Sice o skóre, ale vede! Divoká představa, ale udržet takové tempo do března, najdete partu s kohoutem na dresu v první trojce. „Olomouc by si Ligu mistrů zasloužila, takže uvidíme, co z toho ještě vymáčkneme,“ hodně tahle představa pobavila brankáře Jana Lukáše. Zaskočil za Branislava Konráda a hádejte co. Válel.

Mountfield má obrovskou marodku, že by se mu pomalu vyplatilo stavět vedle zimáku nemocnici. Na seznamu pacientů momentálně visí osm hráčů, ale to rozhodně nesnižuje olomoucký úspěch. Hradec se postupně rozjezdil, Hanáci museli vytáhnout dobré číslo, hlavně tedy brankář Jan Lukáš. Chytal po půl roce, kryl 41 střel.

Branislav Konrád je hvězda extraligy. Olomouc z toho depresi rozhodně neměla, Lukáš chytal skvěle. Podobně jako v březnu 2020, to je totiž poslední termín, kdy nad Hradcem jeho tým vyhrál. Tehdy taky vychytal nulu. Takže expert na Mountfield? „Ty brďo, měl jsem tady i zápasy, kdy jsem dostal pořádně pokouřit. Takže jsem k zápasu přistupoval s respektem,“ pousmál se.

Hodně přitahuje, jak Olomouc zatím válčí v extralize. Kdyby nastavené tempo udržela, jde někam na 109 bodů, tím pádem na tuty končí mezi prvními třemi. „Super, Olomouc by si Ligu mistrů zasloužila,“ pobaveně odvětil Lukáš. „Takže uvidíme, co z toho ještě vymáčkneme. Myslím, že by to byl hodně velký oříšek pro všechny,“ rozchechtal se. Představa, že by třeba tým ze Švýcarska přijel na zimák ochutnat v srpnu dobu ledovou, je hodně lákavá. „Taky. A pak by asi všichni koukali, kdybychom cestovali v autobuse po Evropě,“ culil se dál Lukáš.

Ale takhle perlil jen díky parádní náladě, to pochopí i jinak přísní trenéři Jan Tomajko s Borisem Žabkou. „Zvedli jsme se i docela herně. Oni po nás vyžadují velkou disciplínu, když to řeknu jednoduše, dost po nás šlapou. Vidíte, že to nese ovoce,“ přidal gólman už vážně.

Olomoucké kouzlo? Určitě stabilní jádro, které se moc nehne. Vzadu Konrád s Lukášem, konkurují si, i když slovenská jednička má navrch, parťák ho nenechá vydechnout.

Pak předně nasázíte pevné špalky, přes které se těžce prochází. Jen se podívejte, Jan Švrček, David Škůrek a hlavně kapitán Jiří Ondrušek? S nadsázkou můžete říct, že v roce 1306 vymřeli v Olomouci po meči Přemyslovci a zhruba rok dva na to tady začal hrát hokej Ondrušek. Je mu 36 let, dvakrát si odskočil na krátké hostování do Vítkovic, jinak u něj platí, že „dycky Olomóc“.

Vepředu se na jednu sezonu zjevil „mercedes“ David Krejčí, jak někdejší kouč Zdeněk Venera vždycky toužebně vyvolával nadstandardního útočníka. Jinak je to ale zase bojovná sestava, která se dobře vrací, je na sebe zvyklá a špatně se vám bude sázet, kdo dá v zápase gól. Nikdo není vyloženým postrachem extraligy. Silní jsou dohromady.

„Začali jsme dobře, to je pravda. Soutěž je dlouhá, takže je zásadní si to udržet. Hlavně musíme být pokorní,“ nenechával kouč Tomajko žádný velký průchod emocím. Před halou na jeho tým čekali fanoušci, jásali, skandovali, užívali si, že Olomouc je první v tabulce. S ním to moc nehnulo.

A když tedy Tomajko tvrdí, že je zásadní vše udržet. Myslí tedy na metu 109 bodů, pokud by Hanáci udrželi nastavené tempo? Při tom čísle se spíš vyděsil. „To ne,“ hned vypálil. „Na každé mužstvo přijde nějaká krize, takže zase musíme být v tomhle trochu soudní,“ přidal.

Ale tady máte důkaz toho, že co říkal Lukáš, sedí. Trenéři po týmu šlapou. „Budeme se snažit hráče nějakým způsobem dohnat k tomu, aby se neuspokojili, to je základ,“ zahlásil Tomajko. „Musím říct, že třeba tréninky v tomhle týdnu odfárali hráči výborně, pak se odměnili v zápase. Přípravou to opravdu začíná a v tomhle jsou naši hráči stoprocentní,“ dodal trenér.

Olomoucké body po 9 zápasech

2022/23 19 2021/22 16 2020/21 7 2019/20 13 2018/19 14 2017/18 10 2016/17 16 2015/16 10

