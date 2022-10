Kalinova hokejka nad hlavou, ale… Klíčový gól nešel zvrátit ani výzvou

Jedenáct vteřin před koncem vytáhl Henrik Kiviaho zákrok večera. Parádním semaforem zastavil střelu Pavla Kousala. Tato situace dala tečku za bitvou dvou soupeřů z jarního čtvrtfinále. Hradecký brankář nepustil za svá záda ani jednu z 25 boleslavských střel.

Činil se i gólman na druhé straně. Gašper Krošelj inkasoval jen jednou, když si on ani jeho spoluhráči nevšimli vracejícího se Lukáše Pajera z trestné lavice. Branka nicméně neměla platit, jelikož devět sekund před ní zahrál v obranném pásmu zcela evidentně vysokou holí Petr Kalina. Jenže ani jeden ze čtyř rozhodčích si přestupku nevšiml a hra pokračovala.

Nic na tom nezmohla ani vlna nevole z tribun, ani protestování boleslavských hráčů. „Popravdě jsem si vysoké hole ani nevšiml, jestli vůbec byla. Od toho tam jsou rozhodčí. Ti ji neviděli, takže asi nebyla a gól platil,“ zhodnotil situaci obránce Pavel Pýcha.

Boleslavští trenéři si nemohli vzít ani trenérskou výzvu. Tou sice jde zvrátit branka, která je dosažena po hře vysokou holí, k té ale musí dojít v útočném pásmu. Zde šlo o obrannou třetinu. „Nemohli jsme si ji vzít. Ale když se podíváte… No, podívejte se,“ naváděl boleslavský asistent Petr Haken novináře ke zhlédnutí videozáznamu. Kalina zahrál puk zcela jasně nad povolenou hranicí, minimálně o půl metru.

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Pajer naskočil z trestné lavice a nabídku Kevina Klímy uklidil do odkryté branky, 0:1 Video se připravuje ...

Nutno podotknout, že zvláštních až podivných rozhodnutích od čtveřice sudích bylo v utkání více...

Gól na 1:0 v závěru druhé třetiny každopádně platil. Hradec se radoval už o něco dříve, ale Radek Smoleňák s Janem Veselým procpali kotouč do branky nedovoleným způsobem.

Kontroverzní situace Bruslaře nakopla. Ve třetí třetině rozjeli svůj tradiční kolotoč, vybojovali si několik přesilovek. Ale gólová radost z toho znovu nebyla, v sezoně už potřetí. „S koncovkou máme problém delší dobu,“ prohodil Pýcha. „Kivi chystá fantasticky, měl to dobře postavený. Párkrát zacinkala i tyčka,“ pochválil hradecký hrdina Pajer svého parťáka v bráně.

Mountfield laboruje s početnou marodkou, na ledě Mladé Boleslavi naskočil poprvé i finský bek Joona Huttula, který dorazil na zkoušku. „Myslím, že jsme silný tým s marodkou i bez,“ odpověděl Pajer. „Kluci to odmakali. A jak jsme je kritizovali po posledním zápase, tak si tentokrát hrábli na dno. Ke konci jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními, ale tam to zvládl speciální tým do oslabení. Jsme rádi, že jsme to tady dokázali dovést do vítězného konce,“ těšilo asistenta Petra Svobodu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 39:08. Pajer, 59:25. Lev Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Kotala – Åberg, Fořt, J. Stránský – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, McCormack, Jank, Rymsha, Nedomlel, Piegl, Huttula – Okuliar, Lev, Veselý – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – Smoleňák, Koukal, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Pražák, Pilný – Hynek, Šimánek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

