V Brně Frodla střídali, pak vytáhl nulu: Nasr*** jsem byl. Ale utekly tři dny...

Má vedle sebe těžkou gólmanskou váhu. Dominik Frodl se v Pardubicích točí v brance s Romanem Willem. Parťák chodí do akce častěji, Frodl proti Liberci začínal jako jednička počtvrté. Ale stálo to za to. Neudělal jedinou chybičku, pomohl k výhře 1:0 v prodloužení. „V první řadě bych chtěl pochválit celý tým. Liberec to hodně házel do branky a plno střel na mě vůbec neprošlo,“ hlásil. Měl o hodně lepší náladu než naposledy na ledě Komety, kde ve čtvrtek střídal.

V Brně trenér Radim Rulík říkal, že vás po dvou gólech střídal, aby se tým nakopnul. Bylo těžké hodit tuhle akci za hlavu a nachystat si čistou hlavu na Liberec?

„Nebudu lhát, nasraný jsem byl. (usměje se) Ale co, od té doby uplynuly tři dny, s tím se v hlavně už vypořádáte. Nechci, říct, že na to úplně zapomenete, jen třeba o to víc se chcete ukázat. Těžko se mi hledají slova, co bych víc řekl. Vyhráli jsme, což je úplně to nejdůležitější.“

Ale nula má pro brankáře po brněnském střídání taky význam, ne?

„Radost je, jasně. Výhra s nulou je super, ale žádnou senzaci bych v tom nehledal. Máme tady tři kvalitní gólmany.“

Zápasy 0:0 po 60 minutách moc časté nejsou. Vybaví se vám nějaké podobné zážitky?

„Hned mi to blesklo hlavou, v minulé sezoně jsme si to takhle dali s Olomoucí, jen s tím rozdílem, že jediný gól tam padnul mně. Drtíte to celý zápas, ale v prodloužení vám tam puk projde? No, nemáte ani čárku za nulu, výhra není, naštve to.“

Střídání s Romanem Willem přichází po porážkách. Výhra 1:0 znamená, že chytáte dál vy?

„Ne, tohle není pravidlo, zrovna to takhle vycházelo. Druhý gólman nešel do akce proto, že se by se prohrálo. Máme nějaký plán.“

Neprozradil byste, kudy se ubírá?

„Novináři toho ví o Pardubicích vždycky hodně. Ale tohle byste nemuseli.“ (směje se)

Chápu, jen ještě k tématu, v plánu bylo, že s Libercem chytáte vy?

„Nějaké pochyby jsem měl, když mě vyndali v Brně. Ale jo, měl jsem chytat i s Libercem, tak jsem rád, že to tak i bylo, já se za důvěru odvděčil a pomohl týmu.“

Moc střel na brankáře Dynama v sezoně nejde. Je těžké chytat za současnými Pardubicemi, které diktují tempo a pokud brankář něčemu čelí, tak je to šance, kterou musí mít?

„Nemyslím si, že by to byl oproti minulé sezoně nějak velký rozdíl. Bylo to dost podobné. Ale jasně, obrana se teď ještě zkvalitnila, přišla velká jména, osobnosti extraligy, ty dorazily do celého týmu. Je logické, že budeme tvořit hru, tím spíš doma a soupeř spíš bude čekat. To je zkrátka naše práce, abychom se s tím vypořádali. Jsou to ale dva sporty, když chytáte třeba na Kladně, nebo tady. Střel není moc, jen jsou to šance a zákrok musíte vytáhnout. Ale pár let to takhle mám, už z Plzně na to jsem zvyklý. Prostě to vzadu musíme chytat, no.“ (usměje se)

Nabízí se ještě jeden divočejší příklad, Karel Vejmelka si v Arizoně sáhne většinou na 50 střel a víc. To je pro brankáře asi relativně příjemnější, ne? Dostane dva horší góly, nikdo ani nemukne, zákroků bylo dost.

„Koukal jsem na to taky! Fyzicky je těch 50 zákroků určitě těžších, ale zase jste pořád v zápřahu, jedete. Když vám tam spadne jedna blbá střela, tak slyšíte, že se to prostě stane. Ale pokud vám tam stejná projde ze 20 ran, vypadá to blbě. Tohle je u nás třeba těžší na hlavu, jen teda s Libercem jsem si teď nepřipadal, že bych měl úplně málo práce. Měli jsme tedy jen víc ze hry, tak snad i proto se zápas přiklonil na naši stranu.“

Kdy bylo nejvíc horko?

„Asi v půlce třetí třetiny měli chvíli tlak, všichni byli před brankou a já ani neviděl puk. Už jsem si říkal, že vyletí střela, jela tam nahrávka na ránu z první. Říkal jsem si, že teď to tam někdo práskne a je to v pytli. Nebylo. (usměje se) Zaplaťpánbůh ani nevystřelili, nějak to překombinovali.“

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:0p. Defenzivní hody ukončil až v prodloužení Radil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62:25. Radil Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner, A. Najman, Faško-Rudáš – Flynn, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek, Rychlovský – Ordoš, Šír, Čederle. Rozhodčí Hribik, Veselý – Špůr, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8699 diváků

