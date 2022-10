Růžička: Nejsme pod dekou, ale jestli si to první dvě lajny neuvědomí...

V úterý se v Litvínově směrem ke generálnímu řediteli řvalo „Hynek ven!“, v pátek v Olomouci (3:5) fanoušci Vervy hráče naopak ocenili potleskem. Za snahu až do posledních vteřin. Výsledek je ovšem stále stejný... Šestá porážka, dno tabulky a zklamané tváře. „Situace je kritická,“ hlesl útočník Patrik Zdráhal, jenž končil s osobní bilancí 2+1. Kritice trenéra však neunikl ani on.

Trenéra Vladimíra Růžičky rozladila druhá třetina. Za stavu 1:0 a po vynikající úvodní části pro hosty přišel čtvrthodinový výpadek. Resumé? Čtyři kusy za Matejem Tomkem!

Vzepětí z poslední dvacetiminutovky sice dodalo atraktivnímu zápasu glanc, ale pro Litvínov už nic neřešilo. S devítibodovým ziskem po první třetině základní části tak zůstává na padáka. Poslední.

„Minule s Pardubicemi to byla ojedinělá výjimka, jinak jsou všechna utkání jak přes kopírák,“ kroutil hlavou kouč čtrnáctého celku extraligy.

Olomouc - Litvínov: Kohouti otáčejí skóre! Klimkovu nabídku usměrnil Káňa do horního růžku, 2:1 Video se připravuje ...

„V Třinci, v Brně, s Boleslaví, v Plzni... To není možné! Hlavně hráči z první a druhé lajny by si měli uvědomit, že když byli schopni ubránit Pardubice, tak by měli být schopni vyhrát 1:0 v Olomouci. Ale my děláme v obranném pásmu banální hrubky, bogny, nedobrzdíme, nevyhrajeme souboj... Už je na čase, aby s tím něco udělali,“ dodal Růžička naštvaně.

Kromě Zdráhala zapsal tři body i Giorgio Estephan (0+3), přesto oba končili duel se zápornou osobní statistikou minus jedna, co se týče účasti na ledě při vstřelených/inkasovaných brankách.

„Když hrajeme svůj hokej, býváme lepší než soupeř. Jenže my ho nehrajeme šedesát minut a dostáváme góly ze všeho. Snad se to obrátí, není na co čekat. Mančaft nevypadá na ledě úplně sklesle, děláme některé věci dobře, ale detaily jdou proti nám,“ těžko hledal slova Zdráhal.

V úvodu se pískalo i na Moru, její start byl vážně špatný. Paradoxně se vše otočilo, když vystřídal zraněný brankář Branislav Konrád. „Odstoupil ze zdravotních důvodů,“ komentoval trenér Jan Tomajko nástup Jana Lukáše od druhé třetiny.

Parťáci mu pomohli tím, že až na dvě zaváhání v závěru rázně přitvrdili. Před brankou, v rozích i ve středním pásmu. Zlepšený přístup překlopil výsledek pro „kohouty“.

Olomouc - Litvínov: Opět Zdráhal! Verva dramatizuje závěr duelu, 4:3 Video se připravuje ...

„A to je přesně ono. My i oni jsme měli jednu třetinu špatnou, ale oni dají čtyři góly a my jeden,“ porovnával Růžička. „Ani neskočíme do rány z mezikruží! Náš gólman leží a od nás nikdo do střely nelehne. Takhle se zápasy nevyhrávají. Nejhorší na tom je, že mužstvo vlastně pod dekou není. Ale ty chyby... Ať dostaneme šest gólů, ale dejme jich teda osm, když neumíme 1:0,“ podotkl stratég, jenž nechtěl vyndat Tomka z kasy. „Napadlo nás to, za góly však nemohl on, ale hrubky.“

Moravský trip uzavře Verva v neděli ve Vítkovicích, k dispozici stále nebude mít potrestaného lotyšského beka Ralfse Freibergse.

Olomouc je na tom personálně hůř, na tribuně A1 se to jen hemžilo zraněnými borci. I proto musel třeba obránce Lukáš Mareš zaskakovat ve čtvrtém útoku. „Je to nepříjemné, lepíme to. Nicméně někteří kluci by už měli být brzy snad zpátky,“ řekl střelec vítězné trefy Tomáš Dujsík.

