ONLINE: Sparta zabrala, Kometa má další výhru. Motor - Třinec 2:2

Zbořil a Holík řídili cestu za obratem

Po opatrném úvodu vyslali první nebezpečné střely za domácí Osmík a za hosty Strömberg s Holíkem. V 15. minutě se ke střele z úhlu dostal Rachůnek a trochu nečekaně překonal Furcha. Ještě v první třetině mohl srovnat Horký, ale jeho dorážku perfektně levým betonem zlikvidoval Lukeš, který se po pauze vrátil do branky Energie.

I ve druhé třetině v utkání drželi Západočeši krok s favorizovanými Brňany a v určitých úsecích hry byli i lepší. Možnost srovnat průběžný stav zápasu měl ve 27. minutě opět Horký, ale jeho střelu z první vyrazil výborně chybějící Lukeš.

Hráčům Komety se podařilo vyrovnat ve 32. minutě po střele Zbořila, který využil přesilovou hru při vyloučení Beránka za podrážení. Západočechy vyrovnávací branka však nezlomila, hráli dále svou aktivní hokej s včasným napadáním soupeře.

Karlovy Vary rovněž dostaly možnost hrát přesilovou hru, tu sice nevyužily, ale těsně po ní se v 36. minutě po ostřelování Furcha dostal k puku Beránek a nekompromisní střelou vrátil domácím vedení. Zároveň zapsal svůj 100. bod v extralize.

Energie se ve třetí třetině snažila ubránit jednobrankový náskok, nechávala hráčům Brna prostor ve středním pásmu, ale až do 59. minuty je k větší příležitostí nepustila. Hosté ale v 58. minutě odvolali brankáře a v power play se jim podařilo vyrovnat. Lukeše prostřelil Kundrátek.

Domácí mohli ještě v závěru základní části rozhodnout, Pulpán ale v přesilovce trefil jen tyč.O vítězi nakonec rozhodly nájezdy, ve kterých se prosadili pouze hostující Šalé a Zaťovič. Karlovy Vary tak nenavázaly na předešlé tři výhry a i podruhé v sezoně s Kometou prohrály.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Pro nás je bod trošku hořký, protože jsme zase přišli o dalšího hráče. Bohužel v každém zápase máme jednoho zraněného. Jinak musíme kluky pochválit, sehráli výborné utkání a do poslední chvíle jsme sahali po třech bodech, když jsme sedm vteřin před koncem základní hrací doby nastřelili břevno. Bylo to vyrovnané utkání, škoda, že jsme to neurvali za tři body. Pro nás se ale každý bod počítá.“

Martin Pešout (Kometa Brno): „Do utkání jsme dobře vstoupili, prvních deset minut jsme hráli výborně, ale v desáté minutě jako když utne a zbylých deset minut i druhou třetinu jsme se hledali. Měli jsme špatný pohyb, domácí hráli výborně a jenom díky výbornému Furchovi to bylo jenom 1:2. Bojovnost z naší strany, která přišla ve třetí třetině, tak vyprodukovala tlak, z kterého bohužel pro nás gól nepadl. Naštěstí jsme to zúročily v power play a i v prodloužení jsme měli dvě tři šance. Samozřejmě penalty jsou loterie a já jsem rád, že Eda Šalé nám to jako v Liberci zase vystřelil.“

Góly Domácí: 14:50. Rachůnek, 35:18. O. Beránek Hosté: 31:49. Zbořil, 58:04. Kundrátek, . Šalé Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Redlich, Jiskra, J. Baláž – Osmík, Zadražil, Váňa. Hosté: Furch (Kavan) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Sallinen, Šalé – Dufek, Zbořil, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Veselý – Hynek, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3529 diváků

Zářil Řepík, ale Bruslaři trápili

Sparta nastoupila ještě bez čerstvé posily obránce Michala Kempného, který po krátkém působení na farmě v Coachella Valley v AHL rozvázal smlouvu se Seattlem. Měl se se zařadil do sestavy ve středečním domácím duelu s Vítkovicemi.

V úvodu byli aktivnější hosté, ale velké šance neměli a stejně tak Sparta. Ta se v polovině úvodní třetiny neprosadila ani při Kotalově vyloučení. Blízko otevření skóre byli až při trestu domácích za špatné střídaní před první pauzou Kantner a z dorážky Fořt, ale Kovář zasáhl.

Ve druhé třetině měli hosté výraznou střeleckou převahu, ale bezbrankové skóre se neměnilo. V 29. minutě pomohla Kovářovi po střele Lantošiho z pozice mezi kruhy horní tyč. Potom se Bruslařský klub ubránili při Beránkově vyloučení, při kterém Horák v dobré pozici nezamířil přesně. Sparta zase odolala při Jandusově pobytu na trestné lavici.

Do třetí části vstoupila Sparta náporem. Dvě možnost měl Simon, potom se dostal před Krošelje Erik Thorell, ale slovinský gólman držel čistý štít. Mladá Boleslav se neprosadila při Krutilově vyloučení a v čase 48:25 se radovali domácí. Z pravého kruhu se přes stínícího Sobotku trefil Řepík.

Vyrovnal mohl po Pláňkově přihrávce Kousal, ale Kovář svůj tým podržel. V 52. minutě trefil Erik Thorell bekhendovou dorážkou levou tyč a Sparta zvýšila náskok v čase 52:38. Pýcha fauloval v šanci Tomáška, který nařízené trestné střílení proměnil blafákem do forhendu.

V 56. minutě nabídl Šťastný puk mezi kruhy Lunterovi, který trefil pravý horní roh Kovářovy branky. Při power play nejdříve Horák nedokázal zamířit do prázdné branky. Vynutit prodloužení se podařilo 81 sekund před koncem Kousalovi, který prostřelil Kováře mezi betony.

V nastavení měl možnost po krásném průniku hostující kapitán Stránský i jeho spoluhráč Lantoši. Radovala se ale Sparta, když Horákovu nabídku v přečíslení proměnil Řepík.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Sparta): „Vypadalo to, že rozhodne jeden gól. Nakoplo nás oslabení, které kluci sehráli dobře. Začali jsme být v té chvíli lepší, dostali jsme se do vedení 2:0. Bohužel se to potom nepodařilo udržet. Jsme rádi, že to pak naši zkušení hráči rozhodli a že máme dva body.“

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Důležitý moment byla naše přesilová hra ve třetí třetině, která se nám vůbec nepovedla. Hned po tom, co se domácí dostali do pěti, tak jsme dostali branku. Byli jsme tam trošku dole, potom ještě přišlo trestné střílení a bylo to 0:2. Musím vyzdvihnout všechny hráče, že za takové stavu a s takovým časem do konce jsme byli schopní se ještě do utkání vrátit. Za to jim chci poděkovat a pogratulovat. Je jen škoda, že i když jsme měli v prodloužení šance dát branku, tak jsme ji dostali my.“

Góly Domácí: 48:25. Řepík, 52:38. Tomášek, 63:21. Řepík Hosté: 55:37. Lunter, 58:39. P. Kousal Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Mikliš – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – E. Thorell, Tomášek, D. Simon – Forman, D. Vitouch, Konečný – Safin, G. Thorell, M. Vitouch. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Åberg, Fořt, J. Stránský (C) – Lunter, Lantoši, Šťastný (A) – Kantner, Kotala, P. Kousal – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 563 diváků

Trápící Vervu drtili Lakatoš s Fridrichem

Poslední tým soutěže ale v první dvacetiminutovce kousal. Když hned v první přesilové hře zakombinoval Stránský s Estephanem a jeho rána napnula síťku, hosté dokonce vedli.

Domácí však stihli manko zlikvidovat ještě v první části. Také v početní výhodě skóroval 40 sekund před sirénou umístěnou ranou zápěstím Lakatoš.

Od druhé třetiny už favorit na ledě kraloval. Stejně jako v pátek proti Liberci mu vyšel náramně úvod druhé části, Chlán ve 22. minutě dorážkou zakončil Fridrichův průnik a připsal si první gól v sezoně.

Severočeši ale zásluhou přesilovek drželi ještě krok. I při své druhé hře pět na čtyři se prosadili, a to zásluhou Wesleyho.

Vítkovice nasadily ke gólovému trháku v poslední pětiminutovce prostředního dějství. Nejprve zavěsil ranou z kruhu Lindberg a 41 sekund před koncem pak zvýšil Mueller na 4:2.

Hned v čase 40:58 navíc soupeře srazil pátou trefou Raskob. Malou jiskru naděje pak ještě vykřesal hostující Zdráhal, jenž ve 46. minutě ze sóla překonal Stezku. Litvínov se pak hnal do ofenzívy, ale i přes tlak a dlouhou závěrečnou power play se mu nepodařilo dosáhnout kontaktní branky a připsal si další neúspěch.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vítězství se nerodilo jednoduše, Litvínov byl velice těžký soupeř. Začátek se nám nepovedl a znovu jsme dotahovali. Nabádali jsme hráče, že to bude boj, že to bude o vůli, o trpělivosti a organizované obraně. Ukázali jsme to asi ve druhé třetině, kde jsme zápas velice dobře otočili na svou stranu. Gól do šatny a hned v úvodu třetí třetiny dal asi ráz zbytku utkání. Litvínov to nezabalil, byl pořád nepříjemný. Díky Stezkovi jsme utkání odbojovali, udřeli a hráčům chci poděkovat za tři body.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Nastoupili jsme proti organizovanému soupeři a chtěli jsme do utkání vstoupit podobnou hrou. Trpělivě a bez chyb. Myslím si, že se nám to v úvodu utkání dařilo. Trošku nás mrzí inkasovaná branka v oslabení, protože víme, že Lakatoš střílí na první tyč, přesto takhle skóroval. Tento gól ovlivnil charakter druhé třetiny, kde domácí byli lepší. Třetí třetina byla bohužel znovu ovlivněna brzkou brankou. Snažili jsme se se pak ještě skóre dotáhnout, ale snaha byla bohužel marná.“

Góly Domácí: 19:20. Lakatoš, 21:04. Chlán, 34:13. Lindberg, 39:19. Mueller, 40:58. Raskob Hosté: 14:56. Estephan, 24:10. Wesley, 46:43. Zdráhal Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Hosté: Godla (Tomek) – Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Zeman, D. Kolář – Zygmunt, Sukeľ, Š. Stránský – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Abdul, Helt, Hlava – Berka, Straka (C), Chalupa. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Lederer, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 409 diváků

Pardubice - Kladno 6:2

Pardubice - Kladno 6:2

Góly Domácí: 02:58. Košťálek, 13:28. Chabada, 17:41. Matýs, 50:52. Poulíček, 56:27. Radil, 57:44. Říčka Hosté: 07:29. Melka, 56:18. M. Procházka Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Chabada – Cienciala, R. Kousal (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Bláha, Plekanec (C), Zikmund (A) – M. Procházka, Filip, Beran – Melka, Indrák, Brodecki – Machač, Babka. Rozhodčí Kika, Šindel – Komárek, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8519 diváků

České Budějovice - Třinec

České Budějovice - Třinec

Góly Domácí: 37:53. Bindulis, 51:53. Štencel Hosté: 24:46. Marcinko, 54:58. M. Růžička Sestavy Domácí: Strmeň (Kalista) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel, Šedivý – Čachotský, Hanzl (A), Vopelka – Dzierkals, Pech (C), Valský – Strnad, M. Toman, Tomeček – Přikryl, Koláček, Karabáček. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Lyszczarczyk, Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rampír, Rožánek Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Olomouc - Plzeň 1:4

Olomouc - Plzeň 1:4

Góly Domácí: 04:52. Dujsík Hosté: 25:42. Mertl, 40:20. Baránek, 42:38. Suchý, 57:22. A. Dvořák Sestavy Domácí: Lukáš (Maláč) – Dujsík, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček, Rutar – Orsava (A), Kusko, J. Káňa (A) – Navrátil, Nahodil, Klimek – Bambula, Menšík, Kunc – Kucsera, Anděl, Olesz. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kremláček, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek (A), Hrabík – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten. Rozhodčí Obadal, Stano – Gebauer, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4335 diváků

Liberec - Mountfield HK

Liberec - Mountfield HK

Góly Domácí: 26:22. Birner, 46:56. Frolík, 49:56. Frolík Hosté: 13:45. Jergl, 21:12. Jank, 27:10. Zachar, 45:11. Jergl Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Birner (A), Filippi, Frolík – Ordoš, A. Najman, Faško-Rudáš – Flynn, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, McCormack, Huttula, Blain (A), Jank, Rymsha, Nedomlel – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Lalancette, Kel. Klíma – Štohanzl, Smoleňák (C), Pilař. Rozhodčí Šír, Kubičík – Svoboda, Hnát Stadion Návštěva 5 102 diváků