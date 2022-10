Strach o Dotchina, Pardubice ztichly. Po nárazu upadl do bezvědomí

Hráči Kladna bušili hokejkami do plexi. Honem, tohle chce nosítka a doktora! Kde jste? U mantinelu leželo bez hnutí tělo obránce Jakea Dotchina, ohromné chlapisko se nehýbalo. Na začátku třetí třetiny schytal tvrdý hit od Mateje Pauloviče, spadl na hrazení a nehýbal se. Pardubická hala se ponořila do ticha, když si fanoušci všimli situace u hrazení.

„Když jsem přiběhl, nacházel se v hlubším bezvědomí,“ přiblížil záchrannou akci lékař pardubického týmu Pavel Holeka. Jeho rychlý zásah byl klíčový. „Zajistili jsme dýchací cesty, na to se používá takový speciální manévr, který zajistí jejich průchodnost. Následně se fixuje krční páteř, kdyby došlo k poranění.“

Nakonec Dotchina záchranáři naložili na nosítka, doktor mu přidržoval hlavu, rychlé tempo odchodu docela napovídalo, že tohle není sranda. Bek měl na nosítkách zavřené oči, nemával publiku, že je v pohodě, když dav vyvolával jeho jméno. Stále totiž zůstával v bezvědomí. Probral se až v útrobách haly.

Z nemocnice pak už komunikoval, prvotní zprávy mluvily „pouze“ o otřesu mozku, což by byla ještě pořád dobrá varianta, jak hrůzostrašně vše vypadalo. „Než jsem odešel na tiskovou konferenci, tak kolega mluvil s člověkem, který u Jakea byl. Komunikoval, tak snad to úplně vážné nebude,“ přál si kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Síla momentu samozřejmě působila i na něj: „Všichni jsme doufali, že Jake bude v pořádku, nepříjemné to bylo stoprocentně i pro pardubické hráče. Zákrok jsem viděl až pak ze záznamu v šatně, vypadalo to, že na Jakea hráč naskočil loktem.“

Dotchin měl celkově hodně bolestivý den. Už na začátku zápasu to vypadalo, že nedohraje. Před prvním gólem Pardubic koupil ránu pukem do nejcitlivějších míst, po ledě se dobrých 10 sekund ploužil. Kdyby se svalil, rozhodčí by nejspíš hru přerušili. Ale tenhle ostrý chlápek se válet nechtěl, pořád se snažil pokračovat. Jenže neměl nárok, před brankou chyběl a Jan Košťálek poslal Dynamo do vedení.

Dotchin pak na střídačce nevypadal, že by mu bylo zrovna do skoku. Ležel za lavičkou, vzpamatovával se. Klasické „na paty!“ se tedy nekonalo, ale stejně se na led po delší době vrátil. Jenže možná to vůbec dělat neměl. Hodně zlý den.

Kladno nakonec padlo 2:6, nadechovalo se v prostřední části, ale jinak držely režii klání Pardubice. „Ve druhé třetině jsme byli mnohem lepší, šance, abychom šli klidně i na 3:3 tam byly. Celkově výsledek 6:2 pro Pardubice dění na ledě neodpovídá,“ přidal zamyšlený kladenský kouč. Dynamo zhruba 40 minut lepší bylo. Výhrou utkání ovšem je, že se Dotchin z kómatu probral.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:58. Košťálek, 13:28. Chabada, 17:41. Matýs, 50:52. Poulíček, 56:27. Radil, 57:44. Říčka Hosté: 07:29. Melka, 56:18. M. Procházka Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Chabada – Cienciala, R. Kousal (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Bláha, Plekanec (C), Zikmund (A) – M. Procházka, Filip, Beran – Melka, Indrák, Brodecki – Machač, Babka. Rozhodčí Kika, Šindel – Komárek, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8519 diváků

