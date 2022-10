Další pád Litvínova. Ultimátum? Není, chuť pracovat máme, říká Mlejnek

Sedm zápasů, sedm proher. Čtyři z toho o jedinou branku a zhusta po solidním boji. Co z toho, když do tabulky body nenaskakují a soupeři se vzdalují? Situace v Litvínově je kritická. Trenérský štáb v čele s Vladimírem Růžičkou sice navenek žádné ultimátum, jaké nedávno dostal Jaroslav Modrý v Českých Budějovicích, nemá. Ale změny visí ve vzduchu. Své místo a pozici jistě bude muset obhajovat i generální manažer Pavel Hynek.

„Ne, ultimátum jsme neměli,“ odpověděl na přímý dotaz asistent trenéra Karel Mlejnek. „Jsem rád, že s Růžou pracujeme v klubu, kde se neuchylují k takovým mediálním hrám.“ Jsou tedy v ohrožení? Cítí tlak? „Nejsem kompetentní se vyjadřovat k tomu, jestli tady tlak od vedení je nebo není. Pracujeme, i tým práci odvádí. A jestli změny přijdou? Od toho tady nejsme my.“

Sami nic balit nechtějí. „To bychom byli špatní trenéři,“ přitakal Mlejnek. Připouští ovšem, že série proher po solidní hře, kterou sráží občasné výpadky, je frustrující. „Výčet posledních porážek hovoří za vše, když nepočítám inkasované branky do prázdné, tak je to většinou o jeden gól. Bohužel, tohle je syndrom týmů, co hrají dole. Není z toho jiná cesta ven než práce, práce, práce.“

Ani v Ostravě nehráli Litvínovští špatně. Vedli 1:0, využili dvě přesilovky. I v závěru měli několik šancí minimálně na zdramatizování duelu. „Jako vždycky, solidní první třetina, máme celkem tlak, ale dostaneme gól ze všeho,“ mrzí útočníka Šimona Stránského. „Děláme chyby, dostaneme jeden dva góly a pak už se to těžko dohání. Síly ubývají, chybí nám i trochu štěstí. Bohužel máme pasáže, kdy najednou přestaneme hrát. To je pak těžké, sebevědomí je dole.“

Nálada v týmu není po sérii proher ideální. Pochopitelně. „Ale snažíme se být pozitivní,“ říká Stránský. „Nedostáváme 6:1, že by nás soupeři přehrávali. Něco ve hře máme, není to tak špatné. I na tréninku makáme, probíráme videa, ale zápas nejsme schopni vyhrát. Na hlavu je to těžké.“

Vítkovičtí jsou v úplně jiném rozpoložení. Po skvěle zvládnuté sérii venkovních zápasů jsou doma stoprocentní. Z týmu Miloše Holaně je cítit síla. „S Litvínovem je to vždy úporný boj, hrají jednoduše, tečují do pásma a jdou si za tím,“ popisoval tříbodový Petr Fridrich. „Naše síla je ale v tom, že dokážeme dát góly a překlopit i nepříznivé skóre. Rychle otáčíme hru, chodíme do protiútoků a umíme z toho udeřit. K tomu se držíme poctivé hry do obrany, drží nás brankáři a výborní jsou i naši fanoušci. Chodí jich hodně, atmosféra je výborná.“

