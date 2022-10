Hyka poprvé o své nemoci: Nejdřív přišly horečky, začalo to ze dne na den

Pět zápasů a STOP. Tomáš Hyka od konce září stojí, nehraje. Ve čtvrtek to bude měsíc, kdy nastoupil za Pardubice naposledy. Zraněný není. Tak co s ním je? Když jste se ptali v klubu, odpovědí bylo dlouho jen krčení ramen. Testy ale už daly odpověď, co hvězdu extraligy trápí. „Doufám, že to vyjde, abych byl zpátky do konce roku,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. Mluvil i o tom, jak poznal první problémy, jak zaháněl nudu a jestli neuhání Lukáše Sedláka, aby se vrátil.

Můžete popsat, co s vámi tedy je?

„Mám infekční onemocnění jater. Je to trochu na delší dobu, protože se játra musí vyčistit, aby se hodnoty dostaly do normy. Snad už bude všechno brzy dobré, poslední výsledky říkají, že se blíží hodnota, kde by se zdravý člověk měl pohybovat. Záleží na doktorech, kdy mě vypustí, abych mohl tělo pomalu začít zatěžovat.“

Takže jste chytil mononukleózu?

„Nejdřív jsme si mysleli, že ano. Na první výsledky se čekalo nějakých deset dní, ale přímo infekční mononukleóza se vyloučila. Jde o podobný typ viru, který postihuje játra.“

Pořád se spekulovalo, jestli máte salmonelózu, mononukleózu. Do výčtu chyběla už jen tuberkulóza, ne?

(usměje se) „Je mi to jasný! Prostě jde o infekční typ viru, který postihuje játra. Nejdřív jsem měl horečky, začalo to ze dne na den. V noci mě chytla zimnice, říkal jsem si, že jde o klasickou virózu a něco jsem třeba chytil od malého, nebo v kabině. Teď je toho všude plno.“

Kdy vám došlo, že nestačí jen ibalgin a čaj s citrónem?

„Po třech dnech mi teploty neklesaly, pořád jsem měl čtyřicítky. V tu chvíli jsem si říkal, že to asi není normální, takže jsem si zašel do nemocnice na testy. Přišli na to, že mám vysoké jaterní hodnoty a už to jelo. Hodnoty pak začaly po nějakých čtrnácti dnech klesat.“

Mononukleóza to tedy není. Ale pokud jde o nemocná játra, tak čekám, že máte nařízený absolutní klid a k tomu speciální dietu. Je to tak?

„Je, na začátku jsem měl striktní jaterní dietu, to znamená, že nesmíte nic mastného.“

Vysvobozením jsou pak šunčičky?

„Přesně, nejvyšší jakosti. Nic se nemělo solit, všechno chystáte na vodě, ať nezatěžujete játra. Měl jsem nařízený i absolutní klid, než se přijde na to, co mi je. Takže jsem asi dva týdny doma jenom ležel. Když začaly hodnoty klesat, dostal jsem povolení, že už můžu lehce chodit aspoň na vycházky. Cítím se dobře, unavený nejsem. Už to je snad jen otázka času, než začnu něco dělat.“

Je hodně ubíjející pouze sedět, ležet a přemýšlet, jak zahnat dlouhou chvíli?

„Strašně. Naštěstí máme dvouletého syna, takže i když jsem musel ležet, mohl jsem si s ním hrát. Teď už jdeme i na čerstvý vzduch, což je nádhera. Jsem celý život zvyklý být aktivní a je šílený, když nemůžete dělat vůbec nic, i když byste děsně chtěli.“

Nepřijde mi, že byste byl úplně PlayStation typ. Jak jste nudu zaháněl?

„Ale taky na něj došlo. (směje se) Zkoušel jsem všechno možný, televize mě přestala bavit, PlayStation taky, četl jsem si, ale to taky přestalo bavit. Už jsem pak ani nevěděl, co dělat.“

Je nejvíc na houby, že s úrazem vidíte nějaký progres, zatímco teď jen čekáte na výsledky testů?

„Jasně, myslíte si, že jste v pohodě a je vám dobře. Ale stejně jen čekáte, jaké vyjdou hodnoty z krve. Tahle nemoc je strašně zrádná, podvědomě si řeknete, jak jste v pohodě a přitom to tak není. Jsem rád, že jsme to takhle zjistili. Teploty by mi třeba postupně odešly, normálně bych začal zase trénovat, hrát a skončilo by to hůř. Asi to tak mělo být. A pořád je čas se z toho dostat, nic nepodcenit a být připravený na zbytek sezony.“

Nějaký čas pak zabere, než naberete kondici. Ale máte v sobě nějaký plán, kdy byste mohl zase hrát?

„To je těžký. Hlavní je, kdy mi doktoři dovolí další fyzickou zátěž, aspoň kolo. Doufám, že to vyjde, abych byl zpátky do konce roku. Třeba za měsíc bych mohl být zpátky na ledě a pak jen záleží, jak doženu kondici a jak budu vypadat. Teď musím být pořád ještě trpělivý.“

Chuť sledovat hokej máte?

„Na začátku vůbec. Kluky z Pardubic jsem si ale hlídal pořád. Kromě asi dvou zápasů jsem viděl všechno. Chuť je teď větší a větší. Rozjela se i NHL, hokeje je všude plno. Doufám, že budu zpátky brzo, je to moje práce, živí mě to, hokej miluju a je těžký být jen doma.“

Plus vnímáte i očekávání, co v extralize dovede Tomáš Hyka, který je ve formě?

„To víte, že ano. Teď je to takový klid před bouří. Až mě vypustí, tak snad budu na zimáku dělat lidem radost.“

Pardubice drží první místo. Líbí se vám, jak herně vypadají?

„Kluci hrajou skvěle, je vidět síla týmu, máme dva skvělé gólmany. Vypadl Tomáš Zohorna, ale Kousy (Robert Kousal) hrál s ním a s Ráďou (Lukášem Radilem) skvěle. Celý tým šlape, když někdo vypadne, naskočí další hráč. Je znát, jak si tým víc a víc sedá.“

Když vidíte, jak Lukáš Radil u mantinelů mění směr, kličkuje. Cukají ruce hodně, že jeho nahrávky nechodí na vás?

„Nejradši bych tam byl taky, to je jasný. Kluci se teď rozehrajou, já postupně naberu sílu. Oni budou trochu unavenější a já do toho vletím. (usměje se) Chci být na ledě, pomoci jim taky. Jenže musím být zodpovědný a nic nepodcenit. Kdybych něco zanedbal, může to skončit tak, že bych byl mimo sezonu, nebo dvě.“

Lukáš Radil před sezonou říkal, že pro něj jste kandidát na vítěze bodování. Budete mít docela honičku, abyste prognózu naplnil, co?

„Ale tohle klukům moc rád přenechám. (usměje se) Nejdůležitější je, abychom měli dlouhou sezonu a splnili si cíl, kam bychom všichni rádi došli.“

Malujete si, s kým byste na led mohl skočit? Sám jste to říkal, Robert Kousal hraje v první lajně na vaší pozici skvěle, souhra šlape.

„Těžko říct, ale myslím, že na začátku spíš dostanu prostor se rozehrát s někým jiným. Záleží na trenérech, jak to uvidí, nemám problém hrát s kýmkoliv jiným. Máme kvalitní kluky i v dalších formacích, podřídím se, co pro mě vymyslí. Samozřejmě, že bych měl radost, kdybych šel zpátky k Zohymu s Ráďou. Ale když to trenéři uvidí jinak? Je úplně jedno, kde kdo hraje, hlavní je, když tým šlape a vyhrává.“

Lukášovi Sedlákovi jste nepsal, aby to v NHL zabalil, skočil na letadlo, že si určitě zahraje v Pardubicích víc?

„Ve spojení jsme, v úterý jsme si zrovna psali. Odešel do Philadelphie a je to pro něj velká šance. Není tam tolik hvězd jako v Coloradu, navíc je trénuje John Tortorella, pod kterým Lukáš hrál tři roky v Columbusu. Vrátit se může kdykoliv a má kam. Nikdy nevíte, co se může stát. Ale věřím, že šanci chytí a odehraje skvělý rok.“

Tím pádem ale věříte, že se nepotkáte?

„Uvidíme. Já mu říkal, ať si za mořem klidně zůstane, než se vrátím do hry tady a pak ať se vrátí, abychom řádili spolu. (usměje se) Takhle kvalitního hráče bych vedle sebe samozřejmě rád viděl, hráli jsme spolu tři roky v Čeljabinsku a byly to skvělé tři roky. Na druhou stranu mu ale moc přeju, aby tu šanci využil, chytil ji za pačesy a stal se z něj napevno hráč NHL.“

