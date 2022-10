Smoleňák jako za Růžičky ve čtvrté formaci. Dokazuje, že špinavé góly umí

Už jednou se tohle téma v Hradci řešilo. Co takhle upozadit Radka Smoleňáka? V závěru sezony 2020/2021 s tím přišel Vladimír Růžička, kapitána pak dokonce v play off usadil i na tribunu. Teď Smoleňák nastupuje ve čtvrtém útoku. Znovu dusno? Spíš to vypadá na plán, který lídr týmu musí postupně přijmout. Jenže pořád má na poměry klubu velmi dobrý čich na góly. Mountfield sestavu pořád hledá, takže v neděli v Ostravě může být vše třeba zase jinak.

„Mám teď jinou roli,“ poznamenal hradecký lídr nedávno v rozhovoru pro web iSport.cz. Obnáší i to, že nechodí na led s první formací, nezačíná zápasy. Při posledním utkání proti Karlovým Varům (1:2) k sobě dostal Lukáše Pajera (19 let) s Martinem Štohanzlem (23 let). Oba vstřelili dohromady dva extraligové góly, Smoleňák 97.

Oba mladší spoluhráči mají potenciál jednou patřit k jádru Mountfieldu. Pětatřicetiletý lídr by je mohl do téhle role pomáhat formovat, podobný plán nevypadá špatně. Tím spíš, když Smoleňák dál úřaduje v první přesilovce.

„Snažíme se najít optimální složení. V minulé sezoně nám třeba výborně fungovala lajna s Jerglem, Kevinem Klímou a Jordannem Perretem. Jenže Kevin s Jerglikem nejsou tak produktivní, Jordann je dlouhodobě zraněný. Pomohlo by nám, kdyby se připojili i mladší,“ věří asistent trenéra Petr Svoboda, že akce se Smoleňákem v hloubce sestavy může nastartovat i někoho dalšího. „Nemůžete to od Štohanzla s Pajerem čekat každý zápas. Ale měli by se přidat taky.“ Právě ve zmíněné adaptaci by měl hrát velkou roli kapitán.

Typologicky je úplně jiný než většina hradeckého kádru. Aktuálně sedí na útok Mountfieldu, že najdete dost hráčů s velmi podobnými rysy. Hlavním znakem je pohyb, sourozenci Klímové, Marek Zachar, Oliver Okuliar, Radovan Pavlík, Aleš Jergl i současný pacient Jordann Perret jsou hodně rychlí borci.

Smoleňák vedle rychlíků působí jako drezína. Jenže jak vidíte na příkladu Mountfieldu, jen sprint není všechno. Kapitán pořád dovede dávat svoje špinavé góly. Dostaňte se do tlaku, jeho zaparkujte na brankoviště a nechte ho úřadovat. Pořád platí stejné pravidlo, z hradecké sestavy je na brankovišti nejsilnější, na tom se nic nemění.

Mountfield HK - Karlovy Vary: Smoleňák zaparkovaný na brankovišti srovnal, 1:1 Video se připravuje ...

Vidět to bylo i v pátek proti Karlovým Varům, kdy se jako jediný prosadil a dokázal při porážce 1:2 skórovat. S pěti trefami je aktuálně nejlepším střelcem Hradce, další hráči jsou na čtyřech kusech v bráně.

Cítíte, že Smoleňáka tým stále pořád potřebuje, protože nikoho mladšího si zatím nevychoval, ani nekoupil. Už nepatři mezi nejobávanější hráče soutěže, ovšem kdyby si udržel nastavený standard, dostane se někam ke 20 trefám, čímž by třeba překonal poslední patnáctigólovou sezonu.

Fakt, že pracovní zařazení do čtvrté formace není definitivní, ukazoval závěr proti Energii. Když Hradec honil aspoň remízu, Smoleňák chodil na led už bez mladých spoluhráčů. „Dali jsme ho k mladým, aby jim trochu pomohl. Jak vidíte, pořád hledáme nějaké optimální složení lajn, mícháme s tím, ať najdeme tu nejlepší sestavu. Doufáme, že si to co nejdřív sedne a pětky začnou dávat góly,“ přeje si Svoboda.

A jak jedna z hlavních tváří snáší přesun do čtvrté formace? „To se musíte zeptat Radka,“ odpoví hradecký asistent. V posledních pěti zápasech odehrál Smoleňák od 13 do 17 minut, vstřelil dva góly, na branku vypálil osm střel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Smoleňák Hosté: 03:41. Rachůnek, 35:16. J. Baláž Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, McCormack, Jank, Blain, F. Pavlík (A), Nedomlel, Pilař – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Lalancette, Kel. Klíma – Smoleňák (C), Štohanzl, Pajer. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Redlich, Jiskra, J. Baláž – Sapoušek. Rozhodčí Úlehla, Kika –⁠ Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3941 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 15 7 4 3 1 48:31 32 2. Vítkovice 16 8 1 4 3 53:43 30 3. Brno 15 7 4 0 4 47:36 29 4. Olomouc 13 6 3 0 4 35:27 24 5. M. Boleslav 15 5 3 3 4 34:30 24 6. K. Vary 14 6 2 1 5 39:44 23 7. Mountfield 14 6 1 1 6 32:33 21 8. Sparta 15 4 4 1 6 40:42 21 9. Třinec 13 5 1 3 4 34:33 20 10. Liberec 14 2 4 5 3 41:40 19 11. Plzeň 15 4 2 3 6 41:42 19 12. Č. Budějovice 15 3 2 3 7 33:46 16 13. Kladno 15 4 1 2 8 27:45 16 14. Litvínov 15 3 0 3 9 36:48 12 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

