Největší paliči ligy: Střel i šancí mraky, rychlost vesmírná. Kde jste, góly?

Sledovat Mountfield HK je často velmi hezký příběh. Ale taky dost smutný, pokud mu fandíte. Střel mraky, šancí taky, pohybu hodně. No a pak je tady jeden takový detail, který rozhoduje o úspěchu. Góly. Hradec proti Karlovým Varům narazil znovu na svůj největší problém. Mraky věcí dělá správně, ale dostat puk za čáru je často neřešitelné. Tutovek spálil kopec, prohrál 1:2.

Někdy je to hodně frustrující, víte, že jste neudělali vůbec nic špatně. Třeba? Když uslyšíte prokleté „cink“. Ano, rána do tyče není o neumění, to je prostě pech. Zvonky štěstí (pro Karlovy Vary) zněly po Hradeckých střelách třikrát. Jenže pak najdete i další momenty, které se prostě musí řešit jinak.

Třeba situace, kdy jedou tři hráči na brankáře. Marek Zachar vzal akci na sebe, střílel. Klidný Štěpán Lukeš ho v tu chvíli vychytal. „Vždycky je to na konkrétním hráči, jestli se rozhodne nahrávat, nebo ne. Marek si věřil, že dá gól, bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny Jakub Lev, který dupal v daný okamžik nalevo.

Hradec vyniká v jedné statistice. Když si podle analytických dat porovnáte, jaké jsou očekávané góly Mountfieldu s realitou? Před zápasem s Karlovými Vary se tým dostal na hodnoty, že mu chybělo 14 branek, které měl dát. Po pátečním večeru ještě číslo určitě vyskočilo. Nikdo v celé soutěži není tak neefektivní. Hra vypadá slušně, střelba vypadá tragicky.

„Nemáme rozdílového hráče. Vidíte, že z našeho systému, který hrajeme, si šance vytváříme. U toho chcete zůstat. Nechceme být pasivní a mít jednu šanci za třetinu,“ štve bilance i asistenta trenéra Petra Svobodu. „Náš tým si příležitosti potřebuje tvořit, což se daří. Můžeme říct, že nás přehrají třeba čtyři celky soutěže, jenže nás bota tlačí v proměňování šancí. Dobře to víme,“ přidal.

„Šancí jsme měli o hodně víc než Vary a byl to zápas, kdy jsme si měli vzít tři body,“ dobře věděl i Lev. Nešlo o utkání, kdy vás brankář soupeře smázne. Stačilo, aby byl Štěpán Lukeš jistý, neudělal nějakou chybu. Povedlo se, Hradec se ničil spíš sám.

Přitom má hráče, kteří si příležitosti vypracují poměrně snadno. Když vidíte lehkost Kevina Klímy? Rychlost a šikovné ruce Olivera Okuliara? Oba mají potenciál jít výrazně přes 20 gólů v sezoně. Schopností mají plný ruksak, to samé Aleš Jergl. Třeba v Liberci Okuliar vytasil legendární „Michigan“, kdy hráč nabere puk za brankou jako na lopatu a hází ho pod horní tyč. Technicky věc zvládl luxusně, za 9 bodů! Petr Kváča ale dostal 10 za to, jak perfektně se namáčkl na pravou tyč a parádu sebral. Těžko řeknete, že udělal Okuliar něco špatně. A tak to máte často.

„My to prostě musíme vzít víc na bojovnost, být tím, kdo bude mít zaťatější klouby na brankovišti cpát všechno do kasy. Nebudeme tým, který si všechno vyťuká do prázdné,“ má jasno Svoboda.

Po takovém zápase se vyloženě cítíte bídně, když prohrajete. Za stavu 1:1 přifičel z levého křídla Jozef Baláž, ruským blafákem, že jednoduše prásknul do puku, bitvu rozhodl. Hradec může říkat, jak hrál dobře. Ale... Prohrál. Zase tak zvláštně. „Je to hodně nepříjemné, tím spíš, když už si tohle můžeme říct poněkolikáté. Ale není nad čím věšet hlavu. Pořád dokola, šance, šance, šance, málo gólů,“ zakroutil hlavou Lev. „Důležité je, že šance jsou. Navíc je teprve po první čtvrtině soutěže, mám dost času na všem zapracovat. Děláme hodně střeleckých cvičení v tréninku, ať máme tlak do branky. Jsou to takový otřepaný fráze, ale věříme, že se tady zlepšíme,“ přidal hradecký útočník.

Šíleně je znát, jak schází bomber poslední sezony Ahti Oksanen. „Nahradit Oksiho je těžký, dlouhodobě tady takový hráč nebyl. On se před rokem opravdu povedl, vzal za to, když jsme potřebovali zápas překlopit na naši stranu,“ souhlasil i Svoboda. S Oksanenem by měl jeho tým tak o osm až deset bodů víc.

Kolik gólů schází proti skutečnosti

Mountfield HK - 14

Litvínov - 12

M. Boleslav - 12

Kladno - 9

Třinec - 8

*hodnota vznikne, když od očekávaných gólů odečtete skutečně vstřelené. Vycházíme z modulu Hockey Logic a počítáme všechny herní situace. Stav platil před pátečním kolem.