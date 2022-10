Nový Mlejnek dobře mele! Hlavní je práce a pokora, říká. Co ve hře změnil?

Jak jste užil premiérový zápas na pozici hlavního kouče Vervy?

„Já bych chtěl hlavně na prvním místě poděkovat kolegům, kteří na Spartu skvěle připravili speciální týmy. A celkový výkon? Velmi poctivý od všech hráčů. Na druhou stranu to není nic jiného než tři body. Víme, kde se nacházíme. Voláme po tom, aby naše výkonnost byla dál konstantní. Po ničem jiném netoužíme.“

Takže hlavní úkol: udržet výkonnost, navázat na páteční výkon.

„Přesně tak. K tomu je potřeba pracovitost a pokora celého týmu. Věřím tomu, že máme hráče, kteří jsou schopni tohle pravidelně odevzdávat. Nemusí se to na výsledcích projevit hned, ale jde mi primárně o herní projev. O ten nám teď půjde.“

Výhra 4:0 může pomoct v tom, že tomu začnou věřit i hráči, nemyslíte?

„Věřím, že to tak bude. Doufám, že výkonem se Spartou si kluci potvrdili, že jiná cesta k vítězství nevede. Extraliga je ohromně vyrovnaná soutěž. Každé utkání si bere tým, který je v utkání poctivější. Je to o detailech. Naráží na sebe většinou týmy s podobnými herními koncepty. Jde jen o to, kdo je jak dodržuje a je poctivý. Jak má kdo připravené speciální týmy. Nehledal bych v tom velkou vědu, takhle to je.“

Snažili jste se už s novými kolegy Robertem Reichelem a Davidem Kočím přetvořit určité herní prvky?

„Mluví se mi o tom těžko. Jsem sám taky podepsaný pod tím, že jsme za 14 zápasů získali jen devět bodů. Nebylo to jen o Vladimíru Růžičkovi, ale o všech, co jsme u toho byli. Řeknu jen to, že my jsme teď chtěli více vytěžovat čtvrtou lajnu, chtěli jsme to rozložit na více hráčů.“

Jak dlouho jste dumal nad sestavou?

„Ještě s Vláďou Růžičkou jsme v závěru postavili lajnu kolem Gia Estephana, která se mi moc líbila, takže jsme ji nechali pohromadě. Dali jsme dohromady hráče, kterým to v přípravě nejvíc šlo, vrátili jsme je k sobě. Byli bychom rádi, kdyby se to trochu ustálilo. Trochu jsme prohodili i beky. Hlavně jsme ale reagovali na předešlý zápas ve Vítkovicích. Hlavně jsme chtěli, aby byl vedle sebe pravák a levák, nic složitého.“

Jak jste si s kolegy rozdělili úkoly?

„Přesilovky vede se vším všudy Alby Reichel. Oslabení má pod sebou David Kočí. Oba jsou to skvělí bývalí hráči NHL, vynikající trenéři. Za to ode mě dostali... Nechci znít jako nějaký Rusák, který tady rozdává úkoly, ale zkrátka jsme si úkoly rozdělili. Kluci jsou zodpovědní za přípravu, videa, meetingy, skladbu speciálních formací. Jsou plně zodpovědní za své úseky. Já se primárně starám o hru pět na pět.“

Co říkáte na atmosféru, jakou zápas měl?

„Tohle by mělo zaznít výrazně. Moc bych chtěl litvínovským fanouškům poděkovat. Byli nedílnou součástí výkonu týmu. Klukům to ohromně pomohlo. Posíláme jim obrovský dík. Přejeme si, i když přijede jiný soupeř, aby byl zimák našlapaný co nejvíc. Co se týká mě, já jsem se pekelně koncentroval na utkání. Diváky jsem začal vnímat až nějakých pět minut před koncem, jinak jsem se soustředil na svoji práci.“

Jak jste si změně z úlohy asistenta přivykl? Teď jste vy hlavou, která všechno řídí. Musel jste vystoupit ze stínu do popředí.

„Je to jiné, změna to není malá. Říkám to, jak to je. Nechci se nějak vracet do minulosti, ale už v minulosti jsem měl velmi dobrou zkušenost u reprezentační dvacítky. Měl jsem skvělou zkušenost s kolegy Pavlem Trnkou a Davidem Brukem. Oba považuju za fantastické trenéry. Svými kariérami to teď potvrzují. Měli jsme nastavenou práci stejně, jak jsem vám ji teď popsal v otázce na Litvínov. Věřím tomu, že to bude fungovat. Udělal jsem vlastně jen krok zpátky do posledního turnaje, který jsem strávil s dvacítkou.“

