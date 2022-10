Litvínov hrabe, válí a vítězí, ze dna už není daleko. Radost kazí zranění

Takhle dobře hraje poslední tým? Pak musí být Tipsport extraliga nejlepší soutěží v Evropě. Litvínovští hokejisté po změně náčelníka podnikají robustní výpad z chvostu tabulky. Vypadá to na akci kulový blesk. Tým Karla Mlejnka hrál v Liberci výborně, vyhrál 3:2 v prodloužení . A to mohl mít suše všechny tři body. V tom mu zabránil gólman Petr Kváča i diskutabilní odebrání uznaného gólu sudími.

V pátek doma zlikvidovali Spartu 4:0, v neděli skolili Liberec. Verva jde po výsledkové bídě extrémně rychle nahoru, momentálně předvádí hokej, s nímž by se neztratila ani v play off a není myšleno předkolo, spíš čtvrtfinále... Horší zpráva? Zranění Mateje Tomka, brankářská jednička v 59. minutě po karambolu opustila led s podezřením na poraněné rameno či klíční kost.

Shodili ze sebe deku a s hlavou nahoře mordují oponenty. Zatím dva, ovšem v téhle fazoně si na žlutočernou jednotku musí dávat bacha každý. Co Litvínov poztrácel v první čtvrtině a dal to za vinu kouči Vladimíru Růžičkovi, míní dohnat ve druhé fázi.

Tradiční ligový tým se pod vedením trenérské trojice Karel Mlejnek, Robert Reichel, David Kočí dere z podpalubí vzhůru, velmi dobrým pohybem, jiskrou v živém projevu a s hlavou nahoře tráví konkurenty.

„Za dva body jsme hrozně rádi. Zvedli jsme si sebevědomí, je to určitě lepší než dřív, ale musíme pořád makat, dohnat všechny poztrácené body. Věřím, že se zvedneme a najedeme na vítěznou vlnu. Cítím, že by to takhle mohlo pokračovat. Máme hodně kvalitní tým, měli bychom se pohybovat úplně někde jinde, než se nacházíme,“ uvažuje sebevědomě a zároveň reálně útočník Šimon Stránský.

Otázkou je, jak dlouho vydrží impuls v podobě nového velení, ovšem nastartováno má Litvínov dost kvalitně. Jak už bylo zmíněno, pod Ještědem spíš ztratil, než získal. Měl hlad a dával to najevo. Dvakrát dorovnal manko a od druhé dějství si vypracovával výraznější gólové možnosti.

Liberec - Litvínov: Abdulovu perfektní zadovku přetavil v branku Sukel, 2:2 Video se připravuje ...

Liberci ubírají sílu i prodloužení

Tygři nehráli špatně, o nedostatečné snaze nemůže být řeč, jenže v klíčových chvílích je znát kolísavá sebedůvěra. Však si to vezměte: z patnácti duelů jen dvakrát brali tři body. „Bylo vidět, že Liberec to po pěti porážkách chce doma urvat, ale i my jsme chtěli odvézt body,“ doplnil Stránský.

Hosté se navíc parádně orientovali před brankovištěm, kde byli domácí nedůrazní, litvínovské hráče to v „obýváku“ Petra Kváči nebolelo, proto tam tak rádi rejdili. „V předbrankovém prostoru dostáváme strašně moc gólů, to by se nám stávat nemělo,“ uznal útočník Adam Dlouhý.

Nešlo si nevšimnout chabé agrese vůči soupeři v místech, kdo musí vládnout bránící tým. „Neukončujeme souboje, z toho vznikají chyby a dostáváme góly,“ připojil autor druhého libereckého gólu na konto deváté sezonní porážky.

Najednou je mezi devátým Libercem a posledním Litvínovem jen šestibodový rozdíl. Na konci nového týdne může být hůř, Verva chytla slinu. „Změnili jsme maličkosti, ale hlavně si každý z nás uvědomil, že musí začít hrabat. Jak pro tým, tak i za sebe. Jenom tak budeme vyhrávat. Do listopadové pauzy musíme urvat všechna utkání, abychom byli jinde než doteď,“ vyhlásil Stránský.

Chlapík, jenž v prodloužení překonal Kváču, nejvýraznější libereckou postavu duelu, které napočítali 33 zákroků, o deset víc než Tomkovi. Po bitvě se ani nemohl tvářit jinak než všelijak.

„Je to těžké. Každé prodloužení odebírá síly, kdybychom sečetli nastavené zápasy, dáme dohromady půlku dalšího, možná celý. Náročné je to i na psychiku, když víte, že jedna chyba vše rozhodne. Ale kdybychom se z toho měli posrat, nemůžeme to hrát. Kouše se to těžce, pořád to ovšem nevidím černě. Sezona je dlouhá, utkání ještě bude hodně. Musíme dál stavět na cílech, které máme v každém zápase. To jediné nás může dostat zpátky,“ tvrdí brankář Bílých Tygrů.

nejméně výher za 3 body 2 Liberec 3 Litvínov 4 Č. Budějovice 4 Sparta 4 Plzeň 4 Kladno nejvíce zápasů s body 15 Pardubice 14 Vítkovice 12 Liberec 12 Kometa 11 Ml. Boleslav