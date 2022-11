Lev v čase 59:59 srovnal na 7:7, ale... Harakiri, takhle by to nešlo, věděl

Na rozhovor přišel Jakub Lev s dcerou v náruči. „Tak k tomu pojď něco říct,“ usmál se na prcka ve svalnatých pažích. Jeho gól na 7:7 v poslední sekundě poslal zápas Hradce s Kladnem do prodloužení, které nakonec urval jeho Mountfield. Ale jestli čekáte, že skákal do stropu, pletete se. Měl na utkání a hlavně jeho vývoj hodně střízlivý pohled.

Jaký dojem z téhle divočiny převládá?

„Zápas harakiri, to jsem ještě nikdy v životě neviděl. Jak za druhý světový, když letadla sestřelovala, co se dalo. Dopředu to vypadalo dobře, ale dozadu? Ten zápas mohl skončit klidně 10:10 nebo 12:12. Jsme rádi za dva body, jak se říká, upletli jsme bič z ničeho. Ale musíme si toho hodně vysvětlit. Takhle by to nešlo.“

Za 37 sekund zápasu jste vedli 2:0, pak ale Hradec postupně zhasnul. Máte vysvětlení, co se přihodilo?

„Mám, lehkovážnost, špatné přesilovky a tým to semlelo. Deset lidí hrálo v početní výhodě blbě, nešlo nám to. Další kluci vypadli z tempa, protože osm minut nebyli na ledě. Pak se to nabaluje.“

A jak se tedy stíhačky startují, když prohráváte po dvou třetinách 3:6 a dost věcí hrubě nejde?

„Jestli chcete být silný tým, musíte bojovat až do konce. My jsme hráli vyloženě na risk. Nevím, kolik minut jsme hráli bez gólmana celkem. Prostě to ale vyšlo, šli jsme si za tím a dostali odměnu.“

Vybavíte si i pár minut po zápase ten obří gejzír euforie, který se dostavil, když jste vyrovnal necelou sekundu před koncem na 7:7?

„Jasně, největší emoce v hokeji zažijete po vstřelení gólu. Nemůžete říct nic. Trefit se ještě takhle na konci? Úplně nejvíc. Jsme strašně rádi, ale opravdu si musíme odnést velké ponaučení.“

Co tedy převládá? Nadšení, že jste ohromnou divočinu otočili a vyhráli, nebo spíš rozčarování, jak jste zápas takticky málem nezvládli a kupili dost chyb?

„Všichni si asi řekneme, že máme radost za dva body. Ale jinak si myslím, že přijde velká kritika a oprávněně. Chceme se zlepšovat a rozhodně se neuspokojíme, že jsme to dotáhli na 7:7 a nakonec vyhráli. Musíme hrát šedesát minut, být dobří celý zápas, nespoléhat, že dáme za deset minut tři góly.“