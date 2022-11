Bizár na Motoru. Gól neplatí. Tak jo, platí. Počkat… Ne, neuznáváme!

Pusťte si to, stojí to za to. Co všechno je dnes díky technice možné, ukázal extraligový duel na jihu Čech. Festival protichůdných verdiktů v rámci seriálu rozborů jedné situace vyšponoval emoce aktérů bitvy, v níž Motor bouřlivě slavil skolení hradeckého Mountfieldu 2:1. Roli hrdiny partie převzal Roman Vráblík, jenž úctyhodnou pumelicí v 58. minutě rozsekl hutný střet velkých rivalů. „Potřebovali jsme za každou cenu vyhrát a povedlo se. Super!“ zářila defenzivní věž.

Frustrace, záhy nadšení a následně těžká deziluze. Mix sladkých a extra hořkých pocitů musel vstřebávat bojovností překypující tým Budějovic ve třetím dějství, kdy mohl utéci do klíčového náskoku 2:1. Po prvním resumé arbitrů se domácí vztekali, přezkum situace přinesl náhlou euforii, kterou poté rozprášila úspěšná hradecká reklamace. „Nakoplo nás to i tak, tlačili jsme se dál do brány a vydřeli to,“ těšilo autora vítězné rány.

Co se vůbec stalo a dělo? Běží 47. minuta, puk se ocitá v mlýnici před hradeckou brankou, puk zalehává brankář Kiviaho, jenže ne zcela a útočník Čachotský jej vydloubá zpět do hry pro svého parťáka Přikryla, jenž puk dostane za čáru. Radost trvá vteřinu, sudí Horák rozpaží, pískl totiž dřív a branku neuznává. Naštvaný Přikryl nechápe.

Z budějovického pohledu není vše ztraceno, přichází inventura verdiktu v podání videorozhodčího. Sudí se dlouhé minuty radí a gól uznávají. Téměř vyprodaná aréna propukne v hřmotný jásot. Jenže hosté se nevzdávají a rozhodnou se pro tzv. trenérskou výzvu. Přišlo jim, že gólové akci předcházelo provinění proti pravidlům v podobě zakázaného kontaktu s brankářem. Stejní sudí míří ke stejnému tabletu a předchozí výrok zase opravují. Není to gól! Diváci kroutí hlavami. Nejen oni.

Bizarní průběh, ovšem dle regulí. Protože rozhodčí nechali akci dohrát, byť ztratili z dohledu puk, mohli jej zpětně uznat. Jenže hradecký protest měl rovněž své opodstatnění. „Náš videokouč odvedl dobrou práci, uviděl dvojí píchnutí do našeho gólmana, což rozhodčí v prvním fázi nezkoumali. Učinili tak až následně a gól odvolali,“ popsal Petr Svoboda, jeden z hradeckých trenérů.

Páteční duel byl premiérovým vstupem do sezony pro Michala Vondrku. Jedna z tváří bronzového mužstva předchozího ročníku se dohodla s klubem na spolupráci a hned utvořila trio s Lukášem Pechem a Milanem Gulašem, jenž se vrátil do sestavy po doléčení zraněného kotníku z půlky října.

Čtyřicetiletý mazák Vondrka si nevedl vůbec špatně, na holi měl i gól, pohybově to bylo pro mnohé možná až nad očekávání. Hlavně pro ty, kteří se domnívali, že veterán měl dlouhé prázdniny. „Trénoval jsem individuálně celé léto a pak i dál, vynechal jsem jen čtrnáct dní po zápasech se Spartou na konci sezony. Ale tady jsem do toho vlítnul z voleje. Upřímně, myslel jsem si, že se fyzicky budu cítit hůř. Ale trenér mi pomohl, že mě dal do lajny, s níž jsem chodil často na led,“ zmínil známé kumpány z předchozí sezony.

Co na Modrého tah říkal? „Aby mi to ti dva nekazili. Ale šlo to,“ usmál se viditelně dobře naladěný Vondrka, před nímž stojí velké milníky. Do tisícovky extraligových startů mu zbývá 45 duelů, 13 kanadských bodů do kóty 500 a 28 gólů ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport. „Blízko a zároveň daleko,“ komentoval to výstižně Vondrka.

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 18 10 4 3 1 59:33 41 2. Vítkovice 19 10 2 4 3 63:48 38 3. Brno 16 8 4 0 4 52:39 32 4. Olomouc 16 8 3 0 5 42:32 30 5. Třinec 15 6 1 4 4 41:37 24 6. Plzeň 18 5 3 3 7 52:53 24 7. M. Boleslav 18 5 3 3 7 36:40 24 8. K. Vary 17 6 2 2 7 45:57 24 9. Liberec 16 3 4 6 3 49:45 23 10. Mountfield 17 6 2 1 8 43:47 23 11. Č. Budějovice 18 5 2 3 8 42:53 22 12. Sparta 18 4 4 1 9 44:54 21 13. Kladno 18 4 2 3 9 40:60 19 14. Litvínov 18 4 1 4 9 47:57 18 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž