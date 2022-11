Konec příběhu? Doležal dostal od Motoru volno, hledá se mu jiný klub

Je to příběh, z nějž nemají radost fanoušci Motoru, kteří si Doležala oblíbili a věří mu. Nejvíc přepadlý je sám hráč, jenž se v minulých letech vypracoval mezi spolehlivého hráče týmu: v období 2019-21 napálil v Chance lize 46 gólů, pod koučem Prospalem vykvetl natolik, že se dočkal lasa ze Sparty. Tam sice extra díru do světa neudělal, ovšem na jih se vracel s vizitkou borce, jenž by měl patřit k tahounům. A to se neděje.

Pod Modrým se Doležalovi nevede, kouče za celou dobu nepřesvědčil. Modrý necítí, že tomu hráč v potřebných chvílích dává všechno a chyby vidí spíš všude okolo. Doležal se pro změnu cítil dotčený, že dostává neférově málo prostoru či žádný. Zkrátka, že si na něj náčelník zkrátka zasedl.

„Náš vztah určitě není dobrý,“ pravil Doležal před týdnem. V duelu s Kometou dostal 16 minut času, zhruba dvojnásobek co dříve. V neděli proti Boleslavi obdobně. Následně v Litvínově zůstal pod 12 minutami, nicméně v přesilovce obdržel dost důvěry.

Bylo ujednáno, že Doležal obdrží párkrát po sobě výraznější ice time, aby přesvědčil, že pravda je (spíš) na jeho straně. Ani jednou nebodoval. „Nevím, co k tomu říct víc. Možná tam chybí trochu víc upřímnosti. Trenér má se mnou očividně nějaký problém,“ pronesl Doležal v Brně.

O pár minut později Modrý přiznal, že problém má. V tomhle se Doležal trefil. „Na to, aby se Zdeněk Doležal zbavil nul na svém kontě, je úplně jednoduchý recept: musí začít pracovat. Začíná to tréninkovou pílí. Pokud se hráči nedaří, je žádoucí, aby na trénink chodil první a odcházel poslední. A ne že přijde poslední a odejde první. Takhle se totiž nic nezmění. Takže: Nejdřív začni pracovat, dělej věci navíc, dělej to pro sebe, nejen pro mě jako pro trenéra. Ukaž spoluhráčům, že ti tvé výkony vadí a že to chceš změnit,“ vzkázal Doležalovi.

V pátek už nehrál.

„Je to proces, kterým si procházíme. Hledáme tvář našeho klubu a Zdeněk pro zápas dostal volno,“ řekl Modrý diplomaticky na páteční pozápasové tiskovce a víc to komentovat nechtěl.

„Kulantně řečeno,“ doplnil jej Petr Svoboda, jeden z hradeckých trenérů.

Zrovna o Mountfieldu se v zákulisí mluví jako o jednom z možných zájemců. Udat Doležala však nebude snadné, v dosavadních 14 utkáních nebodoval a je minus 4.

Doležal nebyl jediný z budějovických hráčů, kdo měl před pátečním duelem střeleckou nulu na kontě, pech proti Hradci prolomil Matěj Toman, jeden z nejaktivnějších a nejbojovnějších hráčů Motoru. Různí pozorovatelé tvrdí, že právě v odlišné úrovni pracovního zápalu a nabídkou komplexnější práce je rozdíl mezi ním a Doležalem. Tomanova formace s Čachotským a Přikrylem si vedla interesantně, což Modrého potěšilo. „Tomič byl konečně odměněn za práci, kterou dělá. Líbilo se mi, že začali na ledě spolu víc mluvit, navíc dal gól. Pracujeme na tom, hledáme správné vazby.“

