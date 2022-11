Auu! Vincour nehrál, ale skončil v čase 0:03. Řízný bek Hradce zřejmě domlel

V Hradci Králové slaví náramně příjemné vítězství. V nedělním extraligovém kole hokejisté Mountfieldu přejeli Kometu 5:1, nedali jí sebemenší šanci, zastavili sadu sedmi brněnských vítězství v řadě a do následující repre pauzy soupeři dali najevo, že i přes výborný start do sezony má stále na čem pracovat. „Dnes jsme to nebyli my, Hradec byl všude rychleji a víc na puku, byl agresivnější, měl větší ochotu makat,“ hodnotil trefně Jakub Flek, autor jediného gólu poražených.

Pro Kometu nemohl nedělní mistrák začít horším způsobem. Aniž by se dostal na led, po třech sekundách utkání skončila práce Tomáši Vincourovi, jemuž přivodil krvavý šrám ve tváři vystřelený puk na střídačku bezprostředně po úvodní buly. A po půl minutě se na trestnou lavici se čtyřminutovým postihem stěhoval Petr Holík po faulu na Marka Zachara.

Aby toho nebylo málo, v čase 1:25 Jakub Lev umístěnou střelou rozjel podařené hradecké odpoledne. „Dostali jsme gól, O. K., pořád ale bylo před námi 58 minut hokeje a stav byl 0:1. Z naší strany to ale mělo pořád stejné tempo, nepřišla žádná změna. Jak jsme zápas nastartovali, tak se z naší strany i dovalil,“ pokračoval Flek.

Jako by proti Kometě šlo víc věcí. Vyprodaný páteční duel s Libercem musel být odvolán kvůli závadě na chladícím zařízení v brněnské hale, týdenní pauza bez ostrého duelu svěřencům Martina Pešouta nesedla.

„Znát to asi bylo, ale vymlouvat se na to nebudeme ani nemůžeme. Silné týmy se musí umět poprat i s takovouto překážkou. Musíme si to rozebrat a připravit se během repre pauzy dobře na další zápas, co nás po přestávce čeká,“ reagoval Flek správným způsobem.

On sám se postaral o jednu z mála lepších chvilek, když ve 47. minutě snížil na 1:3. Byla to lahůdka, u jejího zrodu stál Petr Holík. Zadovkou našel Fleka na kruhu a ten otočený zády k brance trefil cíl.

Mountfield HK - Kometa: Chytrá zadovka Holíka našla skórujícího Fleka, 3:1 Video se připravuje ...

„Holas vás vidí i poslepu, věděl o mně. Puk jsem od něj dostal trochu za sebe, viděl jsem, že z pravé strany na mě jede bek, tak jsem to hodil zadovkou bekhendem, gólman to asi nečekal, neviděl to a zapadlo to tam,“ popsal Flek moment, jenž mohl přivodit jakous takous naději na plichtu. „Následující střídání tam byla další šance, v níž mě Holas našel, střílel jsem k tyči, bohužel gólman se stihl přesunout, trefil jsem ho do výstroje. Škoda, závěr mohl být zajímavější. Takhle z následující akce skóroval Hradec a už se to s námi vezlo…“

Ano, rozdíl byl překvapivě značný. „A ve všem. Soupeř zaslouženě vyhrál, přehrál nás ve všech ohledech, byl obětavější, bojovnější. Hrozně jsme propadali, tolik přečíslení, co jsme Hradci dovolili, jsme snad neměli za celou sezonu,“ vadilo Flekovi.

Vítěz se vyšvihl na šestou pozici. Také proto, že Kometě dovolil první přesilovku z celkových dvou až ve 38. minutě. Hradec perfektně ztupil největší zbraň modrobílých. „Před zápasem jsme si říkali, že se musíme vyvarovat blbých faulů, protože jejich přesilovka je vážně výborná. A povedlo se nám to. Lepilo nám to všem, jsem strašně rád, že se nám před pauzou podařilo vyhrát,“ zářil dvougólový Aleš Jergl.

V hradecké obraně opět scházel Richard Nedomlel, jenž se nachází mimo tým a pracuje se na změně jeho působiště. Řízný bek měl podle informací iSport.cz projevit nespokojenost s některými kroky v mužstvu, výhrady měl mít vůči trenérským záležitostem, čímž si de facto podepsal propustku. „Richard má teď volno a budeme to řešit,“ řekl k tomu po utkání trenér Petr Svoboda.