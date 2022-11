Sedláček: Už se mi nechce pendlovat, třeba se s Olomoucí letos domluvíme

Téměř na den přesně po roce se objevil v brance Olomouce a po devíti měsících v soutěžním zápase. Dvaatřicetiletý gólman Jakub Sedláček je rád, že se mu Mora i po dlouhé pauze ozvala s tím, aby vykryl mezeru během zranění Branislava Konráda. Stejně jako loni. Důvěru splatil okamžitě, spolehlivým výkonem pomohl k výhře 3:1 nad Českými Budějovicemi. Na Hané je zatím Sedláček domluven jen do konce listopadu, ale přál by si zakotvit už na delší dobu.

Návrat podle představ, viďte?

„Díky klukům, kteří mi návrat usnadnili tím, že hráli výborně do obrany. Pro mě osobně to bylo fakt dost těžké, protože jsem dlouho nechytal. Soustředil jsem se jen na sebe, na nic jiného okolo. A že na mě šlo jen třináct střel? Vůbec jsem neřešil, jestli jsou jen dvě, nebo padesát. Jsem rád za to, jak to dopadlo.“

Není se čemu divit, když jste naposledy chytal za Kometu v únoru a teď čekal na šanci za vynikajícím Janem Lukášem...

„V Brně mi v únoru na tréninku zlomili prst, takže jsem nestihl konec sezony. Vrátil bych se až na semifinále, ale vypadli jsme v předkole... Pauza nebyla příjemná, doufám, že už se někde chytím. Třeba právě tady, i když bylo jasné, že trenéři Honzu podrží. Předváděl skvělé výkony, čapal nuly a tým sbíral body, to je nejdůležitější.“

Olomoucká nabídka vás oslovila nejvíc, nebo už se vám nechtělo trénovat se Vsetínem?

„Nějaké nabídky byly hned po sezoně, ale nic tak dobrého. Upřímně říkám, že jsem čekal na extraligu, kde bych věděl, že si můžu zachytat. Teď to přišlo, tak jsem se to rozhodl rychle vzít. (úsměv) Vsetínu děkuju, že jsem s nimi stejně jako minulý rok mohl trénovat. Byl jsem domluvený s Radimem Tesaříkem a Romanem Peschoutem, který pro Finsko vychoval mladého Kubu Málka. Takže jsem byl de facto v přípravě s extraligovou kvalitou.“

Angažmá však máte opět díky zraněnému Branislavu Konrádovi...

„Samozřejmě jsem měl déjá vu, když se ozval pan Fürst i podruhé. Říkal jsem si: Ty jo, to se jen tak nevidí. Jsem rád zpátky, kluci jsou super, v kabině je pořád kopec srandy.“

Generální manažer Erik Fürst nebyl naštvaný, že jste před rokem nakonec upřednostnil Kometu?

„Ne, naopak, slyšeli jsme se rádi. Fungovalo to už loni. Minulý rok jsme se sice nakonec na pokračování nedohodli, ale třeba se dohodneme letos.“

To by pro vás byla ideální varianta? Jenže v „plecharéně“ je dlouhodobě duo Konrád, Lukáš.

„Samozřejmě vím, že kluci spolu tady takhle dlouho fungují. Uvidíme, co bude, teď to opravdu nevím. Zatím jsme domluveni do konce listopadu, pak si musíme sednout. Víc bude záležet na Olomouci, jakou bude mít představu, protože mně už se moc pendlovat nechce.“

Jak se vám spolupracuje s trenérem brankářů Martinem Pruskem, který nahradil Martina Faltera?

„Myslím, že jsem proti Puťovi ještě chytal, když on pomalu končil a já začínal. Pamatuju si ho z ledu. On i Falťák jsou persony, mají toho moc odchytaného, jde to na nich hrozně moc poznat. Já to mám rád, protože tihle kluci s obrovskými zkušenostmi se dokážou do gólmana lépe vcítit.“

A fanoušci vás zase ocenit parádní děkovačkou, že?

„Bylo to výborné! Takové stadiony už jsou asi v Česku jen dva, ale Zlín spadl, takže v extralize jen jeden. (úsměv) Vyrůstal jsem na takovém zimáku, mám to rád i díky vzpomínkám. Nikde jinde není takové kouzlo, když vám takhle fandí skvělí a pořádně hluční fanoušci.“

