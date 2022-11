Dynamo vs. Ujčík: Rulík nechápe, šéf ligy zpražil Dědka a připomněl hlasy

O co šlo? Olomoucký Lukáš Klimek na konci zápasu trefil nečistě Davida Musila (za to od Ujčíka vyfasoval stopku na čtyři zápasy). Musilové se pak mstili a byli druhým a třetím hráčem v souboji. Rostislav Olesz navíc za zákrok na hlavu Tomáš Urbana dostal jen jednozápasovou stopku. Když Pardubice sečetly tresty, nakonec schytaly vyšší celkový flastr. „Nepřijde mi to úplně logický. My jsme nic nevyvolali. Nebyli jsme agresor, jenom jsme se bránili a máme větší trest než hráči, kteří všechno způsobili,“ čílil se Rulík.

Ještě dál šel majitel klubu Petr Dědek: „Adam a David Musilovi dostali absolutně neodpovídající tresty. Je to výsměch a zářez Dynama Pardubice. Ujčík by měl rezignovat.“

Jeho slova ovšem zase pobouřila ředitele extraligy Martina Loukotu: „Pro mě je absolutně nepřijatelné, aby pan Petr Dědek jakýmkoliv způsobem vytvářel tlak na rezignaci Viktora Ujčíka prostřednictvím médií, když účastník disciplinárního řízení má možnost podat proti rozhodnutí odpor.“

Odvolání Dynamo podá, což potvrdil i Dědek na sociálních sítích. Nejvíc emocí patrně vzbudil kontext zákroků. Faul Olesze, který mířil na hlavu Tomáše Urbana, Ujčík ocenil jako velmi nebezpečný. Vyjmenoval všechny přitěžující okolnosti, jako že atak schválně zasáhl hlavu klečícího protihráče a navíc byl hráč Olomouce již v minulých dvou letech trestán. A Oleszovi nakonec udělili stopku na jeden zápas. „Tohle mi nepřísluší hodnotit, tento zákrok posuzoval ve zkráceném řízení předseda disciplinární komise (Viktor Ujčík),“ uvedl Loukota.

Extraligové kluby čas od času vyjádří nespokojenost s prací Ujčíka. Většinou jde o chvíli, kdy se jich situace konkrétně týká. Ovšem faktem je, že v létě nikoho nového na jeho pozici nenavrhly a jasně potvrdily jeho setrvání ve funkci. „Viktor Ujčík byl do své pozice schválen na valné hromadě APK, dostal dvanáct hlasů, jeden klub se zdržel, jeden nebyl přítomen. Tím pádem daly jasnou zprávu, že chtějí, aby ve své práci pokračoval,“ řekl Loukota. V kostce? Extraligové kluby jsou spokojeny s tím, jak všechno funguje.

Revizní komise může pardubickým hráčům tresty změnit. Olesze ovšem řešit nemůže, to by musela dát odpor Olomouc, což logiku nedává, trest mu v neděli vypršel.

