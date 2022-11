Hráči týdne podle iSport Score: Will ukazuje svoji výjimečnost, zvedá se

Třicetiletý brankář neprožil zrovna nejpovedenější start do této sezony, ovšem v posledních týdnech je to úplně jiná písnička. Will začal potvrzovat své obrovské kvality, které mohli fanoušci vidět i v posledním týdnu v zápasech proti Olomouci a Spartě.

Proti moravskému celku pochytal Roman Will všech 23 střel, chytil 1,59 gólů nad očekávání a výrazně tak pomohl Pardubicím k pohodlnému vítězství 3:0.

V nedělním duelu se postavil mezi tři tyče proti Spartě, která hrála svůj první zápas bez Pavla Patery. I díky Willovi ovšem Pražané vyšli opět naprázdno. Will chytil 1,61 gólů nad očekávání, což při konečném vítězství Dynama 3:2 znamená, že bez jeho výborného výkonu by utkání mířilo při nejlepším pro Pardubice do prodloužení. V obou duelech Roman Will zapsal shodné iSport Score 7,79.

TOP5 gólmanů týdne:

R. Will (Pardubice) – 7,79 J. Strmeň (České Budějovice) – 7,77 H. Kiviaho (Mountfield HK) – 6,68 D. Godla (Litvínov) – 6,15 Š. Lukeš (Karlovy Vary) – 5,93

Po prvních třech zápasech sezony zapadl Pavlík na marodku. Když se dal dohromady, odehrál pět zápasů a vidíte, že Hradci hodně chyběl. Poslední týden mu vyšel brilantně.

V 18. kole si Pavlík připsal asistenci u jediného gólu Hradce Králové, vykazoval pozitivní čísla v očekávaných gólech pro a proti a taktéž nebyl na ledě u jediného inkasovaného gólu. I přesto Mountfield v Českých Budějovicích prohrál 1:2.

Ještě lepší výkon podal Filip Pavlík v neděli proti Kometě, kterou Hradec smetl 5:1. Třicetiletý zadák zaznamenal dvě asistence, byl na ledě hned u třech vstřelených gólů a žádného inkasovaného. Opět si s ním na ledě Hradec Králové vytvořil mnohem více střeleckých příležitostí než soupeř. Tento výborný výkon Pavlíkovi vynesl hodnotu 8,6. Konečné iSport Score 8,16 bylo nejlepším výsledkem mezi všemi hokejisty uplynulého týdne. Petru Zámorskému nepomohla ani desítka proti Karlovým Varům.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 5:1. Sedmizápasová šňůra hostů skončila v Hradci, zářila druhá formace Video se připravuje ...

TOP10 obránců týdne:

F. Pavlík (Mountfield HK) – 8.16 P. Zámorský (Plzeň) – 7,68 R. Vráblík (České Budějovice) – 7,39 J. Košťálek (Pardubice) – 7,38 U. Balinskis (Liberec) – 7,37 T. Melancon (Liberec) – 6,88 D. Zeman (Litvínov) – 6,72 M. Kempný (Sparta) – 6,59 J. Jaks (Litvínov) – 6,48 J. Štencel (České Budějovice) – 6,27

Litvínov zažil slušný týden, když z šesti možných bodů ulovil čtyři. A velký podíl na tom měl i útočník Andrej Kudrna, který v nich vstřelil hned tři góly.

V pátečním utkání se prosadil jednou a tedy i jeho zásluhou došlo utkání na Kladně až do prodloužení. Kudrna kromě ofenzivních schopností ukázal i svoji obětavost, když zapsal i tři zblokované střely. Tento výkon mu vynesl hodnotu 7,04.

V lepším světle se jednatřicetiletý útočník ukázal v nedělním utkání proti Karlovým Varům, když síť soupeřovy brány rozvlnil hned dvakrát. Zapsal pět střel, byl na ledě u třech vstřelených gólů a žádného inkasovaného. Velmi dobrý výkon, který mu vynesl iSport Score 8,08.

Nejlepší výkon v jednotlivém utkání mezi útočníky předvedl Libor Hudáček proti Kladnu s hodnotou 9,44, ovšem vinou toho, že Třinec v posledním týdnu odehrál pouze jedno utkání, nesplňoval slovenský útočník kritéria, aby mohl být zařazen do tohoto žebříčku.

Litvínov - Karlovy Vary: Ze slotu se prosadil Kudrna, 2:1 Video se připravuje ...

TOP10 útočníků týdne:

A. Kudrna (Litvínov) – 7,56 A. Najman (Mladá Boleslav) – 7,43 J. Knotek (Olomouc) – 7,23 T. Filippi (Liberec) – 7,18 C. Lalancette (Mountfield HK) – 7,15 A. Holešinský (Plzeň) – 7,04 R. Smoleňák (Mountfield HK) – 6,97 J. Bambula (Olomouc) – 6,92 L. Blomstrand (Plzeň) – 6,90 M. Frolík (Liberec) – 6,83

Galerie desítek (hráči, kteří získali iSport Score 10 z jednotlivého utkání):

D. Hrachovina (České Budějovice) – 1. kolo proti Třinci

M. Svoboda (Plzeň) – 8. kolo proti Kladnu

R. Kousal (Pardubice) – 13. kolo proti Hradci Králové

Š. Lukeš (Karlovy Vary) – 15. kolo proti Hradci Králové

G. McCormack (Hradec Králové) – 17. kolo proti Kladnu

R. Will (Pardubice) – 17. kolo proti Mladé Boleslavi

P. Zámorský (Plzeň) – 18. kolo proti Karlovým Varům

Kompletní iSport Score podle pozic:

Kompletní iSport Score podle kol: