Látal o Spartě: Bezvládí jen prohlubuje krizi. Patera? Chyba už od začátku

Tréninky Sparty dál vede sportovní manažer Jaroslav Hlinka, jednání kolem nového trenéra Sparty se táhnou, už je to týden, co stáli na střídačce naposledy Pavel Patera s Patrikem Martincem. Od pondělí nevyšla z klubu žádná zpráva. „Tohle bezvládí jen prohlubuje krizi. Sami hráči nevědí, co se bude dít,“ míní Jaromír Látal (59), který jako manažer působil téměr dvě desetiletí hlavně v extraligových týmech. Včetně Sparty, za kterou kdysi taky hrál.

Minulý pátek skončili trenéři. V pondělí Sparta vydala, že nové chce jmenovat brzy, ale pořád se nic neděje a vládne ticho. Neměli by napsat aspoň něco? Lidi se baví, přijde vám to normální?

„Je to absolutně nenormální. Dělal jsem dvacet let manažera, a jestliže vyhodíte trenéra, musíte už mít připravený krok B, dojednaného a podepsaného druhého trenéra. Nesetkal jsem se s tím, že propustíte kouče a nemáte náhradu. Praxe byla taková, že jste propustil trenéra a ve druhé místnosti čekal další, který měl podepsanou smlouvu, a začalo se. Dívím se tomu.“

Tomu, že to klubu trvá, když chce vybrat pokud možno nejlepší možnost a neudělá to hned?

„Nedokážu se v tom orientovat. Každý říká, že Barbora Snopková Haberová se stará o peníze. Ale jednou je generální manažerka, tak to má na starost celé. Za mě je to nepochopitelné. Nástupce musím mít daného. A jestliže se dočtu, že s Václavem Varaďou jedná