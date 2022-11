Hořava už ví: Pro Spartu jsem byl záložní varianta. Varaďa je jasná volba

Spartu tahal Miloslav Hořava z nížiny naposledy letos na jaře s parťákem Josefem Jandačem, s nímž vedli rudý tým do titulového boje s Třincem. Vyhrál protějšek Václav Varaďa a tak tomu má být i nyní. Jednašedesátiletý kouč se ocitl ve výběrovém řízení, ale od počátku vnímal, že je až druhou volbou za úspěšným koučem Ocelářů. Právě on se má stát novým náčelníkem v extraligové tabulce třinácté Sparty. Čeká se už jen na oficiální potvrzení od štábu pražského klubu. „Já byl spíš záložní varianta,“ říká Hořava pro iSport.cz.

Popsal byste svou roli v hledání nástupce Pavla Patery?

„Na Spartě jsem byl něco málo přes dva roky, jednou se zrušilo play off, pak jsme byli třetí a naposledy druzí. Šanci vyhrát jsme dostali, nevyšlo to, nedá se nic dělat, přijde někdo jiný. Ať je to jak chce, Venca Varaďa je v současnosti náš nejlepší trenér, má nejlepší výsledky. Volba na něj byla úplně jasná. Tak jsem to od začátku bral. Jedině snad, kdyby se Sparta s ním nedomluvila na podmínkách smlouvy, pak by se asi obrátila na mě a vstoupila do konkrétnějšího jednání se mnou.“

Mluvilo se o tom, že byste si k sobě přizval Josefa Jandače, později byl ve hře Hans Wallson. Jak tohle probíhalo?

„Pepa mi hned na začátku řekl, že do toho nepůjde. Vysvětlil mi to tím, že ve Spartě byl hodně dlouho, že by to teď nebylo dobrý, a že si chce odpočinout. Pro ten případ jsem byl připravený a kontaktoval Hanse. Nejprve mi řekl, že by do toho šel a v případě, že Sparta bude pro, vstoupil by do jednání. Pak se mi ozval s tím, že se k němu dostala ještě jiná nabídka, kterou si chce vyslechnout. Řekl jsem mu, že s tím nemám problém, úplně v klidu.“

Švéd Wallson je třída, regionální Skellefteu pozvedl mezi absolutní špičku švédské ligy, s ním pracovat by vás muselo hodně bavit a inspirovat, že?

„Pro mě by to bylo skvělé. Hans je výborný trenér, byl jsem u něj na stáži, hokej se pod ním hraje vynikající, ohromně se mi líbil. Ale seběhlo se to jinak.“

Sparta baží po titulu od roku 2007, od té doby se na střídačce vystřídala brigáda trenérů, ovšem nikdo takový jako je Václav Varaďa. Bude on přesně tím typem kouče, který Sparta potřebuje?

„Není žádná náhoda, pokud jste u mužstva, které třikrát po sobě vyhraje titul. To není jen tak. Ať jste kdekoli. V Třinci pro to udělali maximum.“

Zaráží vás, jak se nabitý kádr Sparty může opět po roce potácet tak dole?

„Nejvíc ze všeho mě zaráží to opakování. Prakticky ve stejný den se na stejném místě řeší to samé. Když mi Petr Ton s Jardou Hlinkou volali, bavili jsme se o tom, že právě tohle je pro mě nepochopitelné. V týmu máte zkušené hráče, hromadu hokejistů, co prošli národním týmem. Kdyby se to samé dělo někde jinde, řeknu si, že se nepovedla třeba přestavba týmu nebo něco jiného. Ale tady o velké proměně týmu nemůže být řeč. Jsou to prakticky dvě totožné situace. Ano, je to zvláštní.“

Co máte v plánu vy?

„Uvidíme, jestli se něco objeví, nebo ne. Já beru jako úspěch, pokud se někde dostanu mezi čtyři uchazeče, pokud mezi dva, je to výborná vizitka. Jestli něco vyjde, budu rád, když ne, vůbec nic se neděje. Pro mě to není otázka života a smrti. K ničemu se neupínám.“

