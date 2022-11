ANALÝZA: Šťastný patří mezi tahouny Boleslavi. Přesto spekulace neutichají

Bruslaři nastoupí zpět do extraligového kolotoče po reprezentační pauze z devátého místa se ztrátou pouhých tří bodů na pátý Třinec. Vedení očividně ale není s dosavadním průběhem sezony spokojeno, když se údajně nebrání výměně Davida Šťastného, jednoho z nejlepších hráčů týmu.

Byť to při prvotním pohledu na statistiky nemusí být vidět, devětadvacetiletý útočník v aktuálním ročníku podává velmi dobré výkony. Je až k podivu, že právě on by měl být tím, koho jsou Bruslaři ochotni obětovat.

Vynikající dopad na spoluhráče

Téměř každý hokejový trenér vám řekne, že bude vždycky preferovat hokejisty, kteří dokážou své spoluhráče dělat ještě lepšími, kteří budou s ním podávat ještě lepší výkony.

A to je přesně případ Davida Šťastného.

Spoluhráči v drtivé většině času se Šťastným na ledě při hře pět proti pěti vykazují mnohem lepší statistiky. A to na obou stranách kluziště.

Jinými slovy – s Davidem Šťastným na ledě dovolí Boleslav soupeři mnohem méně nebezpečných šancí a naopak si jich vypracuje o něco více, než když David Šťastný na ledě není. Podobnou kvalitou v tomto směru se mezi útočníky Mladé Boleslavi mohou pochlubit už jen Tomáš Šmerha a Róbert Lantoši.

Všechny výše zmíněné schopnosti jdou ruku v ruce s tím, že Mladá Boleslav s Davidem Šťastným na ledě své soupeře pravidelně přehrává. Zárukou toho není jen poměr v očekávaných gólech pro a proti (63 %), ale i poměr vstřelených a inkasovaných gólů při hře pět proti pěti – 6:2 ve prospěch Mladé Boleslavi.

Kvantita na úkor kvality

Sedmnáct utkání a tři góly. To je zřejmě důvod, proč vedení Bruslařů uvažuje nad výměnou Davida Šťastného.

Více než 23 střeleckých pokusů při přepočtu na 60 minut hry. Hned více než 10 těchto pokusů si najde cestu až mezi tři tyče soupeřovy brány. Ale pouhých 0,6 vstřelených gólů za 60 minut hry. Propastný rozdíl.

K čemu je platné, že je devětadvacetiletý Štastný hned druhým nejaktivnějším střelcem svého celku po Pavlu Kousalovi. Tři góly jsou opravdu málo vzhledem k tomu, jakými kvalitami a dovednostmi David Šťastný disponuje.

Podrobnější analýza ukazuje, proč tomu tak je. David Šťastný totiž patří mezi hokejisty, kteří rádi střílí v podstatě z každé pozice. A velmi málo střel přichází pak ze slotu (červeně vyznačený prostor v níže uvedených grafikách).

Zatímco na prvním obrazci můžete vidět střely s nízkou nebezpečností, na druhém pak střely s vysokou.

A tohle je rozhodně jedna z věcí, na které by mohl Šťastný zapracovat. Pokud by se totiž začal dostávat k mnohem více střeleckým pokusům ze slotu na úkor střel mimo slot, velmi pravděpodobně by dosáhl i více vstřelených gólů.

Závěr

Tři góly jsou rozhodně zatím za očekáváním, ovšem v celkovém měřítku David Šťastný v aktuální sezoně podává velmi dobré výkony a je zde navíc velká šance, že se to velmi brzy projeví i v samotné produktivitě.

Není divu, že v iSport Score momentálně patří mladoboleslavskému útočníkovi hned 11. pozice v celé extralize.

Podle analýzy by nedávalo příliš velký smysl pro Bruslaře, aby svého devětadvacetiletého útočníka měnili. Jednak z toho důvodu, že kvality Šťastného jsou nyní v očích generálních manažerů velmi pravděpodobně podhodnoceny, tudíž by Bruslaři za něj nedostali odpovídající náhradu, a jednak proto, že i přes slabší produktivitu podává David Šťastný jinak výborné výkony na obou stranách kluziště.

Navíc pokud je tu šance, že v produktivitě může přijít jen zlepšení, pak by se rázem David Šťastný zařadil mezi vůbec nejlepší útočníky celé extraligy. A takového borce nechcete ztratit.

