Lindberg o Česku a atmosféře: Jsou tu strašně ochotní lidé, táta byl nadšený

„Domácí atmosféra je absolutně fantastická,“ líčí pro klubový web Tobias Lindberg. „Přišel jsem v době korony, kdy fanoušci nemohli být na stadionu, nebo jen ve velmi omezeném počtu. Teď už je ale vše dovoleno. Na minulém zápase se Spartou (3:2) jsem měl v hledišti svého otce a ten vyloženě nemohl uvěřit tomu, co zažil.“

Lindbergův táta byl z atmosféry nadšený. „Stejně jako my,“ přitakává útočník. „Je to velká energie, když máte plné hlediště a lidé vás bouřlivě podporují. To pak třeba dostanete pukem do obličeje nebo tvrdou ránu do nohy, ale publikum vám pomůže překonat bolest a bojovat ještě víc. Neříkám, že když je v hale prázdno, tak nebojujete a nehraje obětavě, ale bez diváků a v komorní atmosféře vás nic nestrhne. Nevybičuje k ještě většímu zápřahu.“

I proto věří, že lidé budou do Ostravar Arény dál chodit. Podporu budou v nadcházejících bitvách se špičkou extraligy potřebovat. „Když máte fanoušky v zádech, neřešíte, že se vám zrovna nedaří, nehroutíte se, že prohráváte o dva góly. Fanoušci hodně pomáhají. Díky nim se cítíme doma hodně sebevědomí.“

Lindberg přišel před rokem v listopadu ze Södertälje. Rodák ze Stockholmu, jehož si v roce 2013 na draftu NHL vybrala Ottawa ve 4. kole, si nejlepší hokejovou ligu světa vyzkoušel za Toronto. Naskočil k šesti zápasům (0+2), v roce 2019 se vrátil do Švédska. Hrával za Timru, Väsby a Södertälje. V základní části uplynulého ročníku za Vítkovice nasbíral 7 bodů (3+4) v osmnácti zápasech, hodně dobře se ukázal v play off (6/ 3+1).

Olomouc - Vítkovice: Dravý průnik Lakatoše dokončil Lindberg, 3:4

Právě proti Olomouci se v předkole blýsknul vítězným gólem ve zlomovém čtvrtém duelu. „Pamatuji si, že jsem byl velice nadšený. Viděl jsem, že oba týmy, obě města hodně chtějí sérii vyhrát, bylo to opravdu derby. Měli jsme tehdy velké problémy s marodkou, bylo to nahoru dolů, hodě náročné. Výborná zkušenost, hrát proti Davidu Krejčímu, skvělé vzpomínky.“

V přípravě na aktuální sezonu byl Lindberg nejlepším střelcem Vítkovic, nasázel šest gólů. V lize mu to zatím tak nepadá, v 19 zápasech nasbíral 8 bodů (2+6). Klíčový je v jeho očích týmový úspěch.

„Povedl se nám výborný start,“ pochvaluje si. „Měli jsme hodně zápasů venku, hodně zranění, ale přesto jsme byli schopní bodovat, vyhrávat, držet se čela tabulky. Možná právě venkovní série a spousta zraněných byly tím, co nás všechny semklo, spojilo. I proto je v mužstvu tak výborná atmosféra. Věříme si navzájem, podporujeme se. Opravdu jsem hrdý na to, co jsme zatím dokázali. A věřím, že to není jediné, co tenhle tým umí.“

Sám se v Ostravě cítí dobře. „Pro cizince není snadné být v jiné zemi, ale tady jsou strašně ochotní lidé, kteří vám pomůžou, když je potřeba,“ oceňuje Lindberg. „A to i v mimohokejových věcech a běžném životě. V minulé sezoně jsem se cítil o něco více osamocený, teď je to tady přátelštější. Potkáváme se na ledě, mimo něj, s rodinami. A opravdu miluji zázemí a zajištění klubu.“

