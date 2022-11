Osm! Doma stoprocentní Vítkovice zbrojí ve šlágru na první Pardubice

Osm domácích zápasů, osm vítězství. Vítkovice v aktuální sezoně Tipsport extraligy v Ostravar Areně neztratily ani bod. Ve 20. kole zdolaly třetí Olomouc 3:0 a zbrojí na bitvu podzimu. Ta se díky přímému přenosu O2TV přesunuje z neděle na úterý - Vítkovice přivítají suverénní Pardubice (17.30). „Bude to výzva, dobře víme, že mají neskutečnou sílu. Bude to asi největší prověrka,“ říká útočník Petr Fridrich, autor vítězné branky s Olomoucí. Pikantní boj to bude i pro trenéra Miloše Holaně, který v Pardubicích působil.

Pardubice jsou v čele soutěže, z dvaceti zápasů nebodovaly jen jednou. V 9. kole doma překvapivě padly s Karlovými Vary (2:4). Na hřištích soupeřů jsou nejúspěšnější, bodovou úspěšnost venku mají 85 % (9 zápasů/ 23 bodů, skóre 26:16).

Ovšem pozor, tým Miloše Holaně a Radka Philippa je pro změnu nejúspěšnější doma. V Ostravar Areně vyhrál všech osm zápasů, postupně porazil Plzeň (4:2), Mladou Boleslav (4:0), Kladno (2:0), Liberec (6:3), Litvínov (5:3), Mountfield HK (5:2), Spartu (3:2) a Olomouc (3:0).

„Hrajeme jednoduše a umíme se soupeři dostat pod kůži,“ popisuje Fridrich. „Věřím, že s naším hokejem můžeme i Pardubice porazit a prodloužit sérii.“ Jedním dechem dodává, že klíčový podíl na domácí bilanci mají skvělí fanoušci.

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 3:2. Čtvrtá prohra hostů v řadě, rozhodl tříbodový Lakatoš Video se připravuje ...

„Je tady parádní atmosféra, chodí čím dál víc lidí a opravdu to jde na ledě cítit,“ oceňuje dvaadvacetiletý forvard. „Je to paráda, radost hrát. Hraje se nám lépe, cítíme větší odpovědnost, zároveň nás to žene. K tomu máme výborného gólmana a všechny pětky dokážou dát gól, rozhodnout zápas. Když se jedné pětce nedaří, tak pomůžou ostatní. V tom je naše síla.“

V našlapané soutěži ovšem zůstávají Vítkovičtí ostražití. Aktuální sérii nepřikládají výraznou roli. „Víme o ní, je super, ale vždycky se soustředíme na další zápas, ve kterém zase musíme odvést stoprocentní výkon. Ze začátku sezony jsme hráli hodně zápasů venku, takže teď budou velké domácí výzvy častěji po sobě.“

Při absenci zraněného střelce Petera Muellera se Fridrich společně s Petrem Chlánem posunul do elitní formace k nejproduktivnějšímu hráči soutěže Dominiku Lakatošovi (12+12). Z dvaceti zápasů zatím nasbíral 10 bodů (5+5). Bez přesilovek. Petr Chlán má bodů šest (3+3). Proti Olomouci skórovali oba, Lakatoš měl dvě přihrávky.

„Funguje to, dáváme góly, to je důležité,“ oddechl si Fridrich. „Daří se, dokážeme si pomoct, hrajeme podobný rychlý hokej. Tak doufám, že to bude fungovat i dál.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE